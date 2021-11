Energiaválság: felrobbant a gázár, miután felfüggesztették az Északi Áramlat 2 német engedélyezését

A német energiaszabályozó hatóság kedden azt közölte, hogy felfüggesztette az Északi Áramlat 2 gázvezeték tanúsítási folyamatát arra hivatkozva, hogy az üzemeltető cégnek a német jogszabályokkal összhangban lévő jogi keretet kell biztosítania. A hírre az egyébként is 5% körüli pluszban álló decemberi határidős gázár a holland TTF gáztőzsdén szárnyalásba kapcsolt, 11%-os pluszba lendült és megközelítette a 90 eurót megawattóránként.

A Reuters tudósítása szerint a német energiahatóság azt rögzítette közleményében:

Az Északi Áramlat 2 működésének tanúsítását csak akkor vesszük figyelembe, ha az üzemeltetőt a német törvényeknek megfelelő jogi formában szervezik meg.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az Északi Áramlat 2 engedélyezési kérelmét beadó svájci székhelyű konzorciumnak a német törvények értelmében társaságot kell alapítania, hogy teljesítse a működési engedély megszerzéséhez szükséges további feltételeket. Mindez időigényes, ami így későbbre tolja az új gázszállítási kapacitás (Északi Áramlat 2) engedélyezését és éppen ezért a döntés bejelentésének hatására a TTF gázár decemberi kontraktusa 84 euró körülről hirtelen 89 euró körülre ugrott, ami mintegy 10%-os pluszt jelent.

A friss fejlemény miatti, feltehetően legalább hetekig magasabb gázár környezet legalább két szempontból kedvezőtlen gazdasági szempontból is: egyrészt lökést ad az áramárak emelkedésének is (szoros az összekapcsolódás a gáz- és árampiac között), így azoknak a cégeknek, gazdasági szereplőknek, akiknek a következő hetekben kell leszerződnie a saját energiaszolgáltatójával gázra, vagy áramra, ami igazodik a tőzsdei-piaci árakhoz, akkor azoknak a következő időszaki energiabeszerzésük tovább drágul, tovább nehezítve egyrészt a saját működési kereteiket, fokozva a felfelé ható inflációs nyomást, másrészt maguknak az energiakereskedőknek is nehezebbé válhat a helyzetük az ellátott ügyfeleik likviditási nehézségei tükrében.

Címlapkép forrása: Getty Images