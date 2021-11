Koronavírus: Amerika figyelmeztetést adott ki Magyarországra, kétezer hamis oltási igazolvány miatt nyomoznak a román hatóságok

MTI | Portfolio 2021. november 16. 11:42

Nagy léptékkel terjed a koronavírus a világban, a Jonhs Hopkins Egyetem reggeli adatai szerint már közel 254 millió ember kapta el eddig a vírust a világban, a halálos áldozatok száma pedig meghaladja az 5,1 millió főt. Mindeközben Európában sorra jelentik be a különböző szigorító intézkedéseket az országok, Magyarországon is egyre jobban futnak fel az esetszámok és a kórházban ápoltak száma is.