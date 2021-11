Már húzzák vissza az előrejelzéseiket a gyenge GDP-adatra a szakértők

Megérkeztek az első elemzői reakciók a kellemetlen meglepetést okozó harmadik negyedévi GDP-adatra. Ahogyan az várható volt, az alábbhagyó gazdasági lendületre reagálva lefelé húzták idei növekedési előrejelzéseiket a közgazdászok.

A harmadik negyedévben az előző negyedévhez képest 0,7%-kal javult a magyar gazdaság teljesítménye. Az éves alapon számolt (szezonálisan és naptárhatással kiigazított) GDP-növekedés 6,1% volt. Mind a negyedéves, mind pedig az éves alapú növekedés elmarad az előzetes várakozásoktól. A Portfolio által megkérdezett elemzők a második negyedévhez képest 1,1%-os javulást vártak, az éves GDP-adatra vonatkozó konszenzus pedig 7,4% volt.

Suppan Gergely, Takarékbank:

"A növekedést érdemben visszafogta chip- és más alkatrészek hiánya miatt akadozó járműgyártás, becslésünk szerint enélkül a növekedés akár másfél százalékponttal magasabb is lehetett volna. Amennyiben stabilizálódnának a beszállítói láncok, az ipari termelés élesen felpattanhatna a meglevő robosztus rendelésállománynak köszönhetően. A növekedést szintén lassíthatta, hogy a hazai gazdaságban a keleti vakcina beszerzéseknek köszönhetően korábban kerülhetett sor a korlátozások feloldására, így az érintett ágazatok már a korábbi negyedévekben elkezdhették a kilábalást.

A vártnál lényegesen gyengébb harmadik negyedéves növekedés hatására az idei növekedési előrejelzésünket meredeken, 8%-ról 7%-ra csökkentjük, míg a jövő évit 7%-ról 6,4%-ra, azonban a 2023-as előrejelzést 4,4%-ról 4,5%-ra emeljük."

Virovácz Péter, ING:

"A vártnál gyengébb harmadik negyedéves teljesítmény, valamint a negyedik negyedéves fejlemények fokozott óvatosságra intenek minket a növekedés előrejelzésében. Az idei év első három negyedéve alapján a bruttó hazai termék (a nyers adatok szerint) 7,1 százalékkal bővült éves összevetésben. Tekintettel az ipari leállásokra és így a negatív exporthatásra, valamint a Covid negyedik hullámának erőteljes terjedésére, az eddig vártnál némiképp gyengébb lehet a negyedik negyedév gazdasági teljesítménye is. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a kormányzat jelentős költségvetési erőket mozgósított az utolsó negyedévre és a jövő év első negyedévére, ami részben képes lehet ellen tételezni a negatív hatásokat, bár ennek a keresletélénkítésnek jelentős importvonzata is lehet.

Mindent egybevetve, lefelé módosítjuk a növekedési prognózisunkat: idén 7,0, jövőre pedig 5,0 százalékos GDP-bővüléssel kalkulálunk."

Regős Gábor, Századvég Gazdaságkutató

"A negyedik negyedéves bővülésben meghatározó lehet a vírus negyedik hullámának hatása, az ipari termelést gátló alapanyaghiány, illetve a szállítási nehézségek. A gazdaságot érő termelői ársokk visszafoghatja a növekedést a mérséklődő keresleten keresztül. Az expanzív fiskális politika, illetve a gazdaság gyors helyreállása ugyanakkor segíthetik a növekedést. A mai adatok fényében az idei bővülés a korábban vártnál kisebb, 7 százalék körüli lehet, amely még így is erőteljes, a tavaszi várakozásokat meghaladó. Ahhoz, hogy a gazdasági növekedés hosszabb távon ismét dinamikussá váljon, szükség van a világpiaci árfolyamatok normalizálódására, az ellátási láncok helyreállására,"

Nem olyan rossz ez

A mai kellemetlen meglepetést részben éppen az okozta, hogy az előző három negyedév sokkal jobb eredményt hozott, mint előzetesen várták a szakértők. Éppen ezért a 2021-es éves átlagos GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzések idáig meredeken emelkedtek: az év első felében még 5% volt a prognózisok mediánja, a mai GDP-adat megjelenése előtt már 7,5%. Így nézve a várhatóan kevéssel 7% alatti lendület nem mondható rossznak.

A válság előtti, 2019 végi teljesítményt már az idei 2. negyedévben elérte a magyar gazdaság, és onnan is tovább nőtt, még ha a vártnál jóval kisebb lendülettel is.

