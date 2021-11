Kijött a legzöldebb európai városok rangsora, Budapest a lista legvégén kullog

Egy új tanulmány ezer európai várost rangsorolt a szerint, mennyi zöld területtel bírnak, továbbá azt is megnézték, hogy a zöld területek hiánya mely városokban járult hozzá leginkább az elkerülhető halálozásokhoz. A rangsorban sajnos Budapest a lista rosszabbik végén kullog, de vannak a magyar fővárosnál gyengébben teljesítők is.

Az Institute for Global Health (ISGlobal) tette közzé friss kutatásának eredményeit, amelyben ezer európai várost rangsoroltak zöld terület szempontjából – az eredményekről a Bloomberg számolt be, a The Lancet Planetary Health folyóiratban megjelentek alapján.

A tanulmány szerint az európai városok évente 43 ezer halálesetet tudnának megelőzni, ha követnék a WHO ajánlását a zöld területekhez való hozzáférés kapcsán. A vizsgált városi lakosság 60%-ának nem elérhető az Egészségügyi Világszervezet által ajánlott zöld terület, ami minden otthonhoz minimum 0,5 hektárnyi zöld részt jelentene 300 méteres lineáris távolságon belül.

A lap megjegyzi, hogy az így felállított rangsor néhány meglepő nyertest és vesztest vonultat fel. Sok olyan város szerepelt le, amelyet a legtöbben szépségükről és kedvező környezeti adottságaikról ismernek, míg más, kevésbé attraktívnak ismert városok meglepően jól szerepeltek.

A zöld területek hiánya miatt bekövetkező legtöbb haláleset alapján rangsorolva az alábbi tíz város szerepel a legrosszabb helyeken, köztük nagyon sok turistát vonzó célpontot is fellelhetünk:

Trieszt, Olaszország Torino, Olaszország Blackpool, Egyesült Királyság Gijón, Spanyolország Brüsszel, Belgium Le Havre, Franciaország Boulogne-sur-Mer, Franciaország Koppenhága, Dánia A Coruna, Spanyolország Lyon, Franciaország

Mindeközben a legjobb tíz helyezett között olyanokat találni, mint a korábban szénbányászatra épülő brit Rotherham és a lengyel Wałbrzych:

Elche, Spanyolország Telde, Spanyolország Guimaraes, Portugália Perugia, Olaszország Cartagena, Spanyolország Walbrzych, Lengyelország Coimbra, Portugália Nicosia, Ciprus Alicante, Spanyolország Rotherham, Egyesült Királyság

Amennyiben csak az európai fővárosokat nézzük, ugyancsak meglepő eredményeket láthatunk. Miközben híres parkjairól is nevezetes, Párizs rendelkezik a negyedik legnagyobb halálozási aránnyal a zöld területek hiánya miatt. Koppenhága Párizsnál is rosszabb helyen szerepel, a második helyen, míg a legrosszabb számok Brüsszelhez kötődnek.

A lap megjegyzi, hogy a fővárosok rossz szereplése nem feltétlenül abból adódik, hogy kevés parkjuk lenne, hanem abból, hogy ezekhez nem tud mindenki egyenlő mértékben ás távolságban hozzáférni.

Van egy másik faktor is, amely befolyásolja az eredményeket, ami pedig a víz. A tanulmány készítői rávilágítanak, hogy azok a városok, amelyek vízpart mellett vannak vagy víz van a területükön belül, nem teljesítenek olyan jól a rangsorban.

Az ok egyszerű: ahol víz van, ott nincs zöld terület.

A tanulmány fő mondanivalója lényegében az, hogy nem elég pár nagy parkot létesíteni a városokba, figyelni kell arra, hogy ezek egyenlő mértékben legyenek elérhetőek minden lakos számára.

Vélhetően ugyanezen ok húzódik a mögött, hogy Budapest is nagyon rossz helyen végzett: a 12-dik legrosszabb eredményt hozta a magyar főváros.

Címlapkép: Getty Images