Koronavírus: megérkeztek a csütörtök reggeli magyar adatok

Egy nap alatt 10 767 új koronavírus fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 987 199 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Egy hét alatt közel 30%-kal nőtt az új fertőzöttek száma. Elhunyt 131 beteg egy nap alatt, így az elhunytak száma 32 645 főre emelkedett, jelentette a koronavirus.gov.hu. Egyre többen vannak kórházban és lélegeztetőgépen, miközben az egészségügy kapacitásai végesek.

Továbbra is gyorsan terjed a koronavírus-járvány Magyarországon. A 10 767 új fertőzött valamelyest magasabb a tegnapi 10 265 főnél, és érdemben meghaladja az egy héttel korábbi 8394 regisztrált új beteget. Egy hét alatt közel 30%-os növekedést láthatunk az esetszámban, vagyis a járvány továbbra is felszálló ágban van hazánkban. A kedvezőtlen trend egybeesik a Nemzeti Népegészségügyi Központ méréseivel. Az NNK jelentése a vírus koncentrációjának emelkedését méri a szennyvízben, szinte az összes vizsgált városban gyorsan terjed a járvány.

A pozitív tesztek aránya is emelkedik az összes elvégzett teszten belül, ami azt jelzi, hogy az ország egyre kevésbé tudja nyomon követni a vírus terjedését.

Egy nap alatt 131 honfitársunk veszítette életét a koronavírus szövődményei miatt, ami majdnem pontosan megegyezik az egy héttel korábbi adattal, akkor 132 fő hunyt el. Ahogy az alábbi ábrán látható, az elhunytak száma emelkedő trendben van, összhangban a vírus gyors terjedésével. Magyarország nem közli, hogy hány oltott és oltatlan hal meg a vírus következtében, ez ma sincs másképp, nemzetközi kutatásokból tudjuk, hogy az oltatlanok halálozási kockázata sokszorosa az oltottakénak.

A kórházban ápoltak és a lélegeztetettek száma is gyorsan nő. A most kiadott adatok szerint 5969 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 606-an vannak lélegeztetőgépen, ez 16, illetve 19%-os növekedés egy hét alatt. A Magyar Orvosi Kamara tegnapi közleményében arra figyelmeztet, hogy az intenzív osztályok telítődnek, egy ponton túl azok nem bővíthetők tovább racionálisan, mert a megfelelő személyzet egyre fogy. A MOK a legutóbb kiadott miniszteri rendeletet (hogy milyen és mekkora személyzet kell az intenzív osztályokra) értékelve előrevetíti: "ha ennyire kevés szakápoló és orvos jut a bent fekvő, súlyos állapotú koronavírus-betegekre, akkor a lélegeztetett betegek nemzetközi összehasonlításban is nagy arányú halálozása várható, ahogyan volt ez a harmadik hullám idején sajnos".

Összességében tehát a járványhelyzet egyre súlyosabb az országban, nő a kórházak terhelése, amelyek egy idő után kapacitásaik végére érhetnek. A kormányzati portálon a harmadik egymást követő napon szerepel az adatközlésben, hogy "a járvány negyedik hulláma hazánkban is felszálló ágban van, a kormány és az Operatív törzs is figyelemmel kíséri a járványhelyzetet, és amennyiben szükséges további intézkedéseket hoz." Ezért a szokottnál is nagyobb figyelem kísérheti Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ma délutáni Kormányinfóját.

Az előző év azonos időszakával összehasonlítva a 7 napos mozgóátlag alapján most érdemben több a fertőzött.

A kórházat terhelése azonban még alacsonyabb, mint tavaly.

Ez viszont nem igaz az intenzív osztályok terhelésére, a lélegeztetettek száma ugyanis éppen azon a pályán halad, mint tavaly ilyenkor.

A halálos áldozatok száma pedig meghaladja a 2020-as, 2. hullám időszakában mért adatokat.

Ami az átoltottságot illeti, az első és a második dózist továbbra is nagyon kevesen veszik fel, a harmadik, ismétlő oltást viszont egyre többen. A harmadik oltás felvétele most már az egész társadalom számára ajánlott, hiszen 4-6 hónap alatt megkopik a védettség. A mai adatok szerint a beoltottak száma 6 millió fő, közülük 5,78 millió már a második oltását is megkapta, 1 millió 714 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. Egy nap alatt 4800-an kaptak első, 4000-en második oltást, és 46 ezren harmadik dózist. Összességében tehát az oltás azok körében népszerű, akik korábban is felvették a vakcinát, azoknak viszont most sem nőtt igazán a hajlandósága, akik eddig is elzárkóztak tőle.

További részletek hamarosan.

Címlapkép: Getty Images