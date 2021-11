Szputnyikra Janssen-vakcinát? Jakab Ferenc ítéletet mondott

Senki ne kérjen Janssen vakcinát harmadik oltásnak, ha korábban Szputnyikot vagy AstraZenecát kapott - mondja Jakab Ferenc virológus.

A vektorvakcinákkal és azok esetleges keverésével foglalkozott riportjában az RTL Klub csütörtök esti híradója. Idézik Kásler Miklós emberi erőforrások minisztert, aki a héten tartott bizottsági meghallgatásán azt mondta, hogy senkinek ne legyen kétsége, Európában is el fogják fogadni az orosz Szputnyik vakcinát. Konkrétumot azonban nem tudott ígérni a több százezer érintett magyarnak.

Nem véletlen, hogy sok érintett, aki az EMA által nem jóváhagyott orosz vakcinát vette fel első két oltásnak, Janssen-vakcinát szeretne harmadik oltásként, mivel azt elfogadják a nyugati államok beutazáskor. Ezt mindenhol elismerik és mivel egydózisú, azonnal jár rá az európai oltási igazolvány.

Azok után került a figyelem középpontjába a napokban ismét a Szputnyik-Janssen oltáskeverés, hogy Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerda reggel elárulta: a két orosz vakcina után a szintén vektorvakcina technológiával előállított Janssen típusú védőoltást vette fel (hasonlóan egyébként Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterhez). Pedig az NNK korábban kiadott ajánlása ezt az oltáskombinációt még nem javasolta. Olyannyira nagy visszhangja lett a vallomásának, hogy a Semmelweis Egyetem külön közleményt is kiadott az ügyben még szerdán.

Szerdai cikkünkben ezek után összegyűjtöttük, hogy a tudományos érvek miért szólnak a két oltás keverése ellen.

Ezek után szólalt meg Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont, Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője csütörtök reggel a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Az RTL összefoglalója szerint azt nyilatkozta:

szeretném kihangsúlyozni még egyszer nagyon erősen: aki két vektor típusú oltást kapott, két Szputnyikot vagy két AstreZenecát, ne kérjen Janssent és ne kérjen a harmadik oltásra vektor típusút.

A professzor elismerte ugyan, hogy nincs semmi bizonyíték arra, hogy nem hatékony a kombináció, ez tény, de a jelenlegi ismereteink szerint az immunrendszerünk is el kezd védekezni a vektorvírussal szemben és a harmadik oltás hatékonysága a töredéke lehet. Azt is hozzátette, hogy a fiatalok esetében ennél még az is jobb, ha a kínai Sinopharm vakcinát kérik harmadik oltásnak.

Az RTL hiába kereste a Nemzeti Népegészségügyi Központot és az illetékes minisztériumot, hogy egyetértenek-e Jakab Ferenccel, vagy változtatnak a korábban kiadott ajánláson, nem kapott választ.

Címlapkép: Az amerikai Johnson & Johnson leányvállalata, a Janssen egyadagos koronavírus elleni vakcina a Jósa András Oktatókórházban kialakított oltóponton Nyíregyházán 2021. október 28-án. Forrás: MTI/Balázs Attila