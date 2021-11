Gazdaság Több mint 15 milliárd forinttal ösztönzi a kormány az álláskeresők felvételét

Portfolio 2021. november 18. 08:38

A Vállalkozások munkaerő támogatása programban megítélt összes forrás már meghaladta a 15 milliárd forintot. Mostanáig több mint 34 ezer regisztrált álláskereső új munkaadója nyújtott be kérelmet, mintegy 28 ezer fő után pedig meg is ítélték a kormányzati támogatást – jelentette be Schanda Tamás. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese hozzátette: a jól célzott segítség elsősorban a keleti országrészben járul hozzá a dolgozni akarók elhelyezkedéséhez.