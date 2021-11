Harmadik oltás: megjött az amerikai járványügy átfogó engedélye

Jóváhagyta minden felnőtt lakos számára a koronavírus elleni oltás emlékeztető dózisának beadását az amerikai járványügy – írja a Financial Times.

Az amerikai járványügy úgy döntött, hogy minden 18 év feletti lakos felveheti Amerikában a harmadik oltást, mivel attól tartanak, hogy a tengerentúlon nagyon megnőnek az esetszámok a télen.

Az elmúlt 2 hétben Amerika-szerte 28%-kal emelkedett az új fertőzöttek száma, különösen közép-nyugaton és észak-keleten látni meredek emelkedést.

A CDC adatai szerint Amerikában eddig a beoltottak 16%-a kapott harmadik oltást. Az adatokból kiderül az is, hogy a korábban Pfizert vagy Modernát kapók döntő többségükben harmadiknak is az eredeti oltást kérték, illetve az első oltásként Janssen vakcinát kapók kétharmada is inkább az mRNS-alapú vakcinák mellett tette le a voksát.

