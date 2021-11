Pontosított egy fontos kérdést a kormány: hol kell mától maszkot viselni?

Gulyás Gergely csütörtökön jelentette be, hogy mától zárt térben ismét kötelező lesz maszkot hordani, azonban a szabályt eltérően értelmezték a rendezvényszervezők. A kormány az RTL Híradó kérdésére pontosította, hogy kinek és hol kell maszkot vennie.

Nem volt teljesen világos, melyik helyeken kell a közönségnek is maszkot viselnie és hol írják azt elő csak a személyzetnek. A Papp László Sportarénában például mindenkinek kötelezővé tették, az Akvárium klub viszont csak védettségi igazolványt kért – hangzott el pénteken az RTL Híradóban. A kérdés az volt, hogy ahol eddig is kellett védettségi igazolvány, ott is előírás lesz-e szombattól a maszk.

A kormány válasza szerint, ha egy rendezvényre eddig is kellett védettségi igazolvány, akkor csak a személyzetnek kötelező a maszk. Vagyis a nagyobb koncertek esetében most sem lesz előírás annak viselése a közönség számára. Ebbe a kategóriába esnek a konferenciák, a zenés-táncos rendezvények és a koncertek. Ugyanígy az éttermekben, az edzőtermekben, az uszodákban és a szállodákban is csak a dolgozók számára lesz kötelező a maszk felvétele.

A változás, hogy ahol eddig nem volt szükség a védettségi igazolványra, például az üzletekben, a mozikban, a színházakban, múzeumokban szombattól mindenkinek kötelező lesz a maszk viselése.

Az új szabályokat a rendőrség ellenőrzi, szabálysértés esetén a maszkot nem viselőt és a hely üzemeltetőjét is megbírságolják.

Az RTL Híradója szerint egyébként a legtöbb magyar nagyvállalat már lemondta idei karácsonyi rendezvényét. Az általuk megkérdezett cégek mindegyike úgy válaszolt, hogy a hagyományos év végi eseményt a járványhelyzet miatt nem tartják meg.

