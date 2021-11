Merkely: az a legjobb oltás, ami már a vállunkban van, éljünk vele a jövő héten

A november 22-28. között meghirdetett országos oltási akcióhét keretében a Semmelweis Egyetem oltópontjai jelentősen megemelt kapacitással működnek majd, sőt szerdától vasárnapig egy negyedik oltópontot is kinyitnak – hívja fel a figyelmet vasárnapi közleményében az egyetem. Ebben Merkely Béla rektor szavait is idézik, aki továbbra is úgy gondolja, hogy „az a legjobb oltás, mely a vállunkban van” és megadják az egyetem 4 oltópontjának részletes adatait is.

Amint a vasárnap délelőtti kormányzati közlemény is részletezte már, a hétfőtől kezdődő oltási héten az első, az elmaradt második, vagy a harmadik oltásra jelentkezők is előkészületek, azaz regisztráció nélkül érkezhetnek az oltópontokra, ugyanakkor aki szeretné minimalizálni a sorban állást, előzetes regisztráció után időpontot is foglalhat. Regisztrálni ezen a linken lehet az oltásra, időpontot foglalni pedig a regisztráció után ezen a linken lehet.

Az akcióhét keretében időpontfoglalás nélkül is bárki megkaphatja a vakcinát, legyen szó az első, a harmadik, vagy az elmaradt második ismétlőoltásról – ez esetben a regisztrációt a helyszínen végzik, az oltás pedig érkezési sorrendben történik.

A sorban állás és várakozás minimalizálásának érdekében javasoljuk az előzetes regisztrációt és időpontfoglalást

– magyarázta a közleményben dr. Varga Péter. Az Ellátásszervezési Igazgatóság igazgatója tájékoztatott arról is, hogy szerdától vasárnapig még egy további helyszínt is kinyitnak erre az időszakra annak érdekében, hogy a harmadik oltás iránti megemelkedett lakossági igényt el tudják látni.

A Semmelweis Egyetem három, eddig is működő oltópontja 2021. november 22-28. között, hétfőtől vasárnapig reggel 7:00-tól este 19:00-ig tart nyitva. A Külső Klinikai Tömbben az akcióhét alkalmából megnyitott negyedik oltópont szerdától vasárnapig 7:00-19:00 között fog üzemelni. Mindegyik oltóponton valamennyi, Magyarországon engedélyezett vakcina (Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Sinopharm, Janssen) elérhető, a Szputnyik V viszont már elfogyott.

A Semmelweis Egyetem oltópontjainak elérhetősége:

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 68.

Oltópont nyitvatartása: hétfő-vasárnap 07:00-19:00

Honnan, hogyan közelíthető meg? A Városmajor utcai főbejárat melletti alagsori “Mentőbejáró” felől közelíthető meg.

I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Cím: 1083 Budapest, Bókay utca 54.

Oltópont nyitvatartása: hétfő-vasárnap 07:00-19:00

Honnan, hogyan közelíthető meg? Bejárat a Tömő utca felől.

Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézet

Cím: 1085 Budapest, Stáhly u. 9.

Oltópont nyitvatartása: hétfő-vasárnap 07:00-19:00

Honnan, hogyan közelíthető meg? A Szakrendelő Intézet főbejáratánál kapott útmutatás szerint.

Külső Klinikai Tömb

Cím: 1083, Budapest Korányi Sándor u. 2.

Oltópont nyitvatartása: szerda-vasárnap 07:00-19:00

Honnan, hogyan közelíthető meg? A Korányi Sándor utcai kapu felől, az udvaron át, az épületet megkerülve.

A Semmelweis Egyetemen zárt térben a maszkviselése kötelező, a növekvő érdeklődés miatt esetlegesen várható várakozás, illetve sorban állás közben külső térben is javasolt.

A Semmelweis Egyetem oltási tevékenységéről



A Semmelweis Egyetem 11 ezer munkatársával, mintegy 30 klinikájával hazánk legnagyobb egészségügyi intézménye, és ennek megfelelően az egyik legnagyobb oltópontja is. Az egyetem munkatársai 2020. december 26-án az elsők között kezdték meg az állampolgárok beoltását, amely azóta is folyamatos: 2021. november 17-ig több mint 442 ezer vakcinát adtak be. Az intézmény munkatársai minden hazai kampányoltásban közreműködtek: 2021. január 7. óta végzik a szociális intézmények és idősotthonok lakóinak és dolgozóinak oltását, amely a fővárosban a Semmelweis Egyetem feladata. 2021. február 4. óta folyik a családorvosok által beutalt oltásra jogosultak vakcinációja, 2021. március 27-től itt indult el először a várandósok és szoptató édesanyák oltása, 2021. június 11-től pedig a 12-15 éves korosztály oltásában is részt vesz az egyetem.

