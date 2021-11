A cél a látás helyreállítása: egyedülálló összefogás és kutatóközpont jön létre állami támogatással

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával magyar tudósok új kutatóközpont létrehozását jelentették be hétfőn Budapesten. A most felállt Brain Vision Center a világ egyik legjelentősebb humán transzlációs központja lesz Rózsa Balázs, a Femtonics alapítója szerint, ahol alapvetően új terápiás és diagnosztikai eszközöket fejlesztenek ki, a Nobel-díj várományosának is nevezett Roska Botond professzorral közösen vezetve. Palkovics László tárcavezető beszédéből kiderült: az ötletről szóló első beszélgetések 2,5 évvel ezelőtt indultak és megemlítette, hogy személyesen komoly sikernek éli meg, hogy Roska Botond kutatásait részben Magyarországra hozza. A BVC hazai kutatásai humán kísérleti fázis keretében az Országos Klinikai Idegtudományi Intézetben fognak hasznosulni Erőss Loránd idegsebész vezetésével, és a folyamatban megkerülhetetlen szerepe van Szabó Arnoldnak és a Semmelweis Egyetemnek.

Egyedülálló kutatóközpont jött létre Budapesten

A látás helyreállítás alapkutatási program előkészítése, illetve más központi idegrendszeri betegségek diagnózisának és terápiájának alapkutatási folyamatainak előkészítése, a megvalósításhoz kapcsolódó neurofotonikai eszközök fejlesztése - ez lesz a Budapesten most létrejött kutatóközpont feladata. . A BrainVision Center projekt lehetővé teszi egy hazai és nemzetközi speciális, magas szintű tudományos kutatói környezet és hálózat kialakítását, valamint a kutatói állomány, humán K+F hálózat, infrastrukturális és műszaki feltételek szervezését és összeállítását.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter beszédét azzal indította, hogy hogyan is illeszkedik a mostani bejelentés a magyar innovációs ökoszisztémába. A kormány létrehozta a jogszabályi és intézményi kereteket, folyik a felsőoktatási intézmények ilyen irányú átalakítása, átalakul a kutatói hálózat, de mindezt a nemzetközi környezetben is el kell helyezni. Ezért a kormány megvizsgálta, hogy melyek azok a területek, ahol kiemelkedő a tudás és a kutatói tevékenység. Itt megemlítette a szegedi ELI központot, az MIT Catalyst programot, és ide illeszkedik Roska Botond Svájcban élő magyar kutató, aki a látás helyreállításán dolgozik.

A Brain Vision intézet megalapítását támogatta az ITM, a Roska Botondhoz köthető NeurofotonIQa Tudásközpont Alapítvány, valamint a Rózsa Balázs által alapított Femtonics. Emellett Roska Botond professzor tevékenységét Élvonal pályázattal is támogatja a magyar állam - derült ki Palkovics László beszédéből.

Fontos vállalás, hogy

a megvalósítandó kutatási együttműködés által a látás-helyreállítás kutatások jelenleg Baselben, illetve Németországban folyó K+F folyamataiból egy jelentős rész Magyarországra kerülne.

A cél: minél több betegnek helyreállítani a látását, magyaroknak is

A miniszter beszédét követően Rózsa Balázs és Roska Botond tartott tudományos előadásokat.

Egy számos szabadalomra és magas rangú tudományos publikációra épülő új lézermikroszkópos eljárást fejlesztünk ki Botonddal, amely képes a humán agy és retina minták térben elhelyezkedő komplex neuronhálózatainak akár több száz mintán történő nagy sebességű párhuzamosított mérésére - ismertette Rózsa Balázs. Az akusztooptikai eltérítőkre épülő 3D-s lézerpásztázási eljárás a jelenleg kereskedelemben kapható mikroszkópokhoz képest több mint 1 milliószor gyorsabban, illetve lényegesen jobb jel/zaj viszony mellett képes mérni (illetve szimultán aktiválni) sejtek, illetve sejtnyúlványok hálózatának igen komplex és gyors aktivitását in vitro és in vivo körülmények között is. Az új lézerpásztázási eljárás, valamint Botondék új molekulárisbiológiai módszertani eszközeinek és Szabó Arnoldék humán szövetkultúráinak kombinálásával sok ezer terápiás lehetőség közül tudjuk majd kiválasztani azokat, amelyek várhatóan a leghatékonyabban, és legkevesebb mellékhatással szolgálják a látás helyreállítását. A merőben új molekulárisbiológiai módszertani megoldások, valamint az új, 3D-s, kvantumoptikai effektusokra épülő lézermikroszkópos technológiánk és a neurofotonikai eszközök együttes alkalmazásával a központi idegrendszer több fontos betegségére (mint pl. depresszió, demencia, epilepszia) lehetséges megoldást találni.

Rózsa Balázs a Portfolio kérdésére elárulta, hogy

a Brain Vision Center kutatóközpont vállalkozásban közös tulajdonos a magyar állam, a Femtonics és a Roska Botond vezette NeurofotonIQa.

Azt is felidézte, hogy Roska Botondékkal a szorosabb együttműködés már a 2009-2010-es évekig vezethető vissza, és már folyamatban van a harmadik Femtonics leszállítása Svájcba Roska Botondék kutatótevékenységének támogatása céljából.

A BVC munkásságának fókuszterületeit az alábbi ábrával szemléltette előadásában:

Forrás: Rózsa Balázs prezentációja

Ezt követően előadásában Roska Botond a látás helyreállításáról beszélt, és bemutatta a májusban ismertetett jelentős eredményeket.

- hangsúlyozta a Svájcban élő kutató, aki azt is elárulta, hogy a májusban bemutatott, vizsgálatba bevont beteg mellett még 4-en vannak a programban. Egy új világ nyílik ki annak a betegnek aki már elveszítette a látását - hangzott el az előadásban. Roska Botond a világ legnagyobb technikai zsenijének nevezte Rózsa Balázst, aki a Femtonicsot megalapította és amely cég agyat kutató mikroszkópjaiért sorban állnak a világon és ezt a csúcstechnológiás eszközt itt állítják elő Budapesten.

Roska Botond, a svájci IOB intézet igazgatója annak a reményének is hangot adott, hogy

5 év múlva újabb pácienseket tud mutatni, akinek helyreállították részben a látását és reméli, hogy addigra már nemcsak objektumokat fognak látni és hogy a programban több magyar beteg is lesz.

Ambiciózus terveiről is beszélt a magyar kutató és hangsúlyozta, hogy 20 év múlva nem itt szeretnének lenni. A látás visszaállításának folyamata olyan, mint amikor meg szeretnénk mászni a Himaláját. A legutóbb bejelentett eredmények ahhoz hasonlíthatók, mint amikor a hegymászás folyamatában eljutunk az alaptáborba - jelezte Roska Botond, utalva arra, hogy még hosszú út áll előttük és ezen az úton fontos állomás a Brain Vision Center megalapítása.

Roska Botond, Palkovics László és Rózsa Balázs az avatáson. Fotó: Portfolio

Az eseményen az is kiderült, hogy az ún. kutatói láncban rendkívül fontos szerepe van Szabó Arnoldnak, a Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Retina Laboratóriumának vezetőjének. Ő fejlesztette ki azt a technológiát, hogy a retinát hogyan lehet életben tartani több napig.

Rózsa Balázs kiemelte Erőss Loránd, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet idegsebészét és az intézet szerepét is, ahol a diagnosztikai és terápiás eljárások zajlanak majd. Erőss Loránd az eseményen érdeklődésünkre kifejtette, hogy az OKITI szerepe, hogy a Brain Vision Center kutatásait és technológiáit új betegségcsoportokba vonják be. Emlékeztetett arra, hogy Roska Botond kutatásai a retina betegségeit is célozzák, ami lényegében már az idegrendszer része. "Innen már csak egy lépés, hogy az idegsejtek betegségeinél is alkalmazzuk a technológiát" - mutatott rá Erőss Loránd, aki arra is kitért, hogy eddig in vitro és in vivo állatkísérletekről volt szó. A BVC kutatásainak humán felhasználása és az első kísérleti fázisok fognak az OKITI-ben zajlani az idegsebész elmondása szerint. Gyakorlatilag egy brain machine interfész fejlesztésére tudjuk használni a kutatások eredményeit - mondta.

Forrás: Rózsa Balázs prezentációja

A tudományos háttér

