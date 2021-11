Most lenne csak igazán érdekes, mi is áll a magyar-orosz gázszerződésben

A magas piaci földgázárak miatt különösen érdekes lenne tudni, hogy a szeptember végén aláírt, üzleti titok miatt nem nyilvános hosszú távú magyar-orosz gázszerződés milyen részleteket tartalmaz. Izgalmas kérdés például, hogy a szerződés mit jelent pontosan az MVM rögzített lakossági árai, illetve eredményessége és ennek esetleges költségvetési vonatkozásai szempontjából. A nagyrészt spekulatív okok miatt kialakult gázpiaci helyzet az egész európai, így a magyar gazdaságot és vállalatok jelentős részét is kedvezőtlenül érinti, de ellátásbiztonsági kérdés nincs - mondta lapunknak Bank Dénes, a GKI Innova ügyvezető igazgatója.

A gázárak elszállását ugyan egyértelműen strukturális okok tették lehetővé, de önmagukban nem indokolják az energiahordozó többszörösére drágulását – véli Bank Dénes. A korábbi éveknél alacsonyabb európai gáztárolói készletszintek, a kínálat (LNG is) csökkenése, a kereslet emelkedése, a karbonkvótaár növekedése, a szén visszaszorítása, a nukleáris energiát kivezető német energiapolitika, valamint a feszült uniós-orosz politikai viszony teremtette körülmények növelték a bizonytalanságokat, a sérülékenyebb piacon pedig a drágulásban érdekelt ellátók és gázpiaci kereskedők könnyebben állítják növekedésre a pozíciókat. Ebből következően Bank Dénes szerint egyelőre valószínűleg magasan maradnak az árak.

Energiaszektor, vegyipar, fémipar és a többiek

A gázárak megtöbbszöröződése a lakosságnak rezsicsökkentett áron szolgáltató MVM mellett számos olyan vállalatot, így a távhőszektort is fájdalmasan érinti, amelyeknek a költségszerkezetében jelentős arányt képvisel a földgáz. (Ezek terheinek csökkentése érdekében döntött a kormány a távhőkassza kiterjesztéséről.) Ami a közvetlen hatásokat illeti, a sokat említett műtrágyagyártás mellett a vegyiparban más cégeket is negatívan befolyásol, de a fémipari területet is ide lehet sorolni.

Miután pedig a gázáremelkedés a villamosenergia-termelést és az áramárakat is maga után húzza, közvetve gyakorlatilag mindenkit érint. A gázerőművek a magyar villamosenergia-felhasználási mixben csak körülbelül 20 százalékos részaránnyal rendelkeznek, és eddig sem voltak nagy volumenben bekapcsolva, de nagyon fontos szerepük van a kiegyenlítésben, vagyis az sem mindegy, hogy ők mennyiért tudnak termelni villamos energiát.

Ezzel együtt Bank Dénes szerint energiaellátási szempontból Magyarország jó pozícióban van.

A magyar energiaellátás szerkezete a jelentős földgázimport-kitettséggel együtt is viszonylag kedvezőnek mondható, egyebek mellett a hosszú távú gázszerződés, a Paksi Atomerőmű jelentős szerepe és általában az ország energiamixe miatt (szükség esetén a gázos erőművek és a Mátrai Erőmű is tudna többet termelni), vagyis a hazai lehetőségek nem rosszak és nem vagyunk annyira kitettek a helyzetnek, mint más országok, így a magas energiaárak az ellátásbiztonságot nem, inkább csak bizonyos vállalatokat és szűkebb ágazatokat érintenek erőteljesen.

Fájdalmas tovagyűrűző hatások

Kérdés, hogy az érintett társaságok hogyan tudnak reagálni az energiaköltségek emelkedésére, különösen úgy, hogy nem tudni, időben és árszintben meddig terjedhet a drágulás. Így az is bizonytalan, hogy mennyiben tudják terheiket továbbhárítani a fogyasztókra. A gázáremelkedés által egyik leginkább és leghamarabb érintett műtrágyagyártásban, konkrétan a régió legnagyobb gyártójánál, a Nitrogénműveknél néhány hete még fontolgatták a leállást, mára azonban úgy látják, olyan hiány és ezzel párhuzamosan olyan áremelkedés alakul ki a piacon, amikor nem szabad abbahagyni a termelést. - a szerk.)

Akár a gyártás szüneteltetése, akár a fogyasztói ár emelése a megoldás, tovagyűrűző hatásokkal lehet számolni, melyek akár sokkal jelentősebbek és fájdalmasabbak is lehetnek, mint a közvetlen hatások. Ezért, míg kiterjedt válságot önmagában az energiakrízis nem okoz majd, az inflációhoz egyértelműen hozzájárulhat (és az adatok szerint ez is történik - a szerk.), ahogyan negatív GDP-hatása is van, lassítva a gazdasági növekedést. A hatás többféle módon begyűrűzik az árakba, az infláció növekedése pedig számos szinten érinti a gazdaságot, illetve költségvetést, a lakossági megtakarítás és fogyasztás csökkentésétől az inflációhoz kötött állampapírok hozamának növekedéséig. Ezért az inflációs spirál kialakulását a kormány természetesen igyekszik majd megakadályozni (lásd például az üzemanyagárak befagyasztását - a szerk.)

Ami a kisvállalkozásokat illeti, ezek bizonyos fogyasztási szint alatt már eddig is fix, „rezsicsökkentett” hatósági áron vehették a gázt és az áramot, ám a kormány november 18-i bejelentése szerint ez a kör kibővülhet. E szerint várhatóan január 1-től határozatlan ideig azok a kis- és középvállalkozások léphetnek be az egyetemes villamosenergia-szolgáltatói körbe, melyeknél a foglalkoztatottak száma legfeljebb 10 fő, és az éves nettó árbevételük, vagy mérlegfőösszegük 4 milliárd forintnál alacsonyabb.

Lépnie kell az EU-nak – piaci felügyelet lehet a megoldás?

Miután a piacot, illetve az azt jelenleg nagyban meghatározó spekulációkat elsősorban a várakozások mozgatják - amit a spot árak alakulásában tapasztalható jelentős volatilitás is alátámaszt -, a következő fél évben valószínűleg viszonylag magas szinten maradhat a földgáz ára a GKI Innova ügyvezető igazgatója szerint. Hogy ez pontosan mit jelent majd, további emelkedést, esetleg mérséklődő árakat, az kérdéses; az viszont nem, hogy az egész EU-nak érdeke, hogy se a gáz, se az áramárak ne legyenek túl magasak, hiszen ez jókora versenyképességi hátrány az egész régió számára. Ezért az EU valószínűleg nem fogja hagyni, hogy több éven át elhúzódjon ez a helyzet, és valamilyen módon megoldást keres a problémára.

Az EU oldaláról lehetne jobban kontrollálni a piacot, olyan irányelveket kidolgozva, amelyek a nagy árkilengéseket és a spekulációt visszafogják - mondja Bank Dénes. Szerinte például az értéktőzsdékhez hasonlóan itt is létre lehetne hozni egy piaci felügyeletet, ugyanakkor elismeri, hogy érzékeny kérdésről van szó, hiszen az uniós gázpiac egyfelől teljesen liberalizált, másfelől pedig nagymértékben kitett az orosz importnak.

Valamit azonban tenni kell, mert alapvető termékként a földgáz nem egy olyan termék, amelynél mindegy, hogy mekkora az ár, jelenleg azonban elméletileg bármeddig elszállhatnának az árak, a témának pedig így már biztonságpolitikai vonzatai is vannak

- tette hozzá

Kadri Simson, az EU energiaügyi biztosának bejelentése szerint az Európai Bizottság az uniós gázpiaci szabályozás régóta tervezett, decemberben esedékes reformjával kívánja kezelni a piacon kialakult rendkívüli helyzetet.

Címlapkép: Getty Images