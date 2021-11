Koronavírus-járvány: kinyit Új-Zéland

Új-Zéland januártól fokozatosan megnyitja a koronavírus-járvány miatt lezárt határait: a külföldről hazatelepülő állampolgárok januártól, a turisták áprilistól léphetnek be újra az országba - közölte a wellingtoni kormány szerdán.

A szigetország szigorú korlátozásokat vezetett be határain a világjárvány kezdetén: kitiltotta területéről a turistákat, és arra kötelezte a hazatérő új-zélandiakat, hogy töltsenek két hetet katonai karanténszállón. Esetenként előfordult, hogy a hotelben elfogytak a helyek, ezért a külföldről hazatérni szándékozó állampolgároknak hónapokat kellett várniuk, hogy hazatérhessenek.

A világjárvány első másfél évében a határzárat létfontosságúnak tartották a fertőzések megelőzése szempontjából. Azonban augusztusban így is berobbant a járvány, ennek következtében Új-Zéland októberben felülvizsgálta a vírus teljes kiirtását célzó stratégiáját. Emellett az átoltottsági arány is növekszik, így a határzár egyre nehezebben igazolhatóvá vált. Chris Hipkins, a járvány leküzdéséért felelős miniszter aláhúzta: a kormány nehéz döntésekre kényszerült az új-zélandiak biztonsága érdekében.

"Elismerjük, nagyon nehéz volt. Családtagok szakadtak el egymástól. Az embereknek olyan helyen kellett meghúzniuk magukat, ahol nem akartak hosszabb ideig tartózkodni" - mondta Hipkins.

Nagyon is tisztában vagyunk vele, hogy milyen hatással vannak ezek a korlátozások az emberek életére és megélhetésére

- tette hozzá. A kormány tervei alapján a határt átlépőknek továbbra is karanténba kell vonulniuk, de csak hét napra. A teljes átoltottsággal rendelkező új-zélandiak január 16-tól karanténkötelezettség nélkül hazatérhetnek Ausztráliából, február 13. után pedig más országokból is. Április 30-tól pedig már a turisták előtt is megnyílnak a határok. Új-Zéland egyúttal úgy döntött, hogy törli Indonéziát, Indiát és Brazíliát a rendkívül magas kockázatú országok listájáról.

A wellingtoni kormány a héten bejelentette, hogy december 2-tól kinyithatnak a szórakozóhelyek, éttermek és konditermek Aucklandben. Ezzel véget érnek az augusztusban életbe léptetett óvintézkedések az ország legnagyobb városában.

Egyúttal új fejezet kezdődik a járványkezelésben Új-Zélandon: innentől mindenhez - még egy hajvágáshoz is - oltási igazolás szükséges.

Az új-zélandiak 69 százaléka rendelkezik koronavírus elleni oltással. A 12 év felettiek 84 százaléka van beoltva. Az országban negyvenen vesztették életüket a koronavírus miatt a járvány kezdete óta.

Címlapkép: Getty Images