Levélben biztat 3. oltásra a kormány az oltási kampány hetén

Azok, akik korábban regisztráltak a koronavírus elleni védőoltásra (és így vélhetően két vakcina adagot már megkaptak) emailt kapnak a kormánytól, amelyben a 3. oltás felvételére buzdítják őket.

A Kormányzati Tájékoztatási Központ levele így szól:

A koronavírus-járvány negyedik hulláma Magyarországon is zajlik. A vírus gyorsan terjed, és sokakat megbetegít.Arra kérjük a 4 hónapnál régebben oltottakat, hogy vegyék fel a megerősítő harmadik oltást. Ennek érdekében a kormány oltási akcióhetet szervez november 22. (hétfő) és november 28. (vasárnap) között. Ezeken a napokon előzetes időpontfoglalás nélkül is fel lehet venni az oltást. A vakcina beadása ebben az esetben érkezési sorrendben történik.A kórházi oltópontok reggel 7 és este 19 óra között tartanak nyitva. A jelentkezők a megerősítő harmadik oltáson kívül akár az első, akár az elmaradt második oltást is megkaphatják.Az oltópontok elérhetőségét és minden fontos információt ezen az oldalon találhat meg:https://koronavirus.gov.hu/cikkek/minden-fontos-az-oltasi-akciohetrolAzokat, akik még egyáltalán nem éltek az oltás lehetőségével, arra kérjük, ne halogassák tovább a döntést, igényeljék a vakcinát saját maguk és a környezetükben élők védelme érdekében is!Az oltás működik, az oltás életet ment.

Címlapkép: Getty Images