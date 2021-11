Tombol a negyedik koronavírus-hullám, a lezárás vagy kötelező oltás lesz a megoldás?

Európában a járvány negyedik hullámában újra szigorú korlátozásokat vezetnek be az országok, miután a kórházak egyre nagyobb nyomás alatt vannak és egyre többen halnak meg a vírus miatt. Ez az első hullám, amit megakadályozhattak volna az oltások, hiszen a vírus elleni legerősebb fegyver minden ország számára rendelkezésre áll. A járvány most azonban azoknak a mindennapjait is negatívan befolyásolja, akik beoltatták magukat. Amíg a Covid-hullámok nem szelídülnek meg, addig mind a gazdaság, mind az egészségügy bajban lesz, ami sok halálozásban, poszt-Covidban, alapanyaghiányban, ellátási problémákban, áremelkedésekben mutatkozik meg. Ez már nem az oltottak és az oltatlanok közötti ellentétről szól, hanem a normális élet és a káosz közötti választásról.