Koronavírus: megérkezett a csütörtök reggeli magyar adat, csúcson az elhunytak száma a negyedik hullámban

Portfolio 2021. november 25. 08:54

12 165 új fertőzöttet igazoltak, elhunyt 185 beteg. 6858 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 680-an vannak lélegeztetőgépen. Az oltási akcióhét harmadik napján újabb 132 ezer oltást adtak be. A beoltottak száma 6 072 192 fő, közülük 5 816 050 fő már a második oltását is megkapta, 2 153 117 fő pedig már a harmadik oltást is felvette. Az első három nap összesen már 388 ezer oltás történt, közülük 319 ezren már a harmadik megerősítő oltást vették fel és közel 48 ezer eddig oltatlan ember is döntött úgy, hogy felveszi az első oltását - tájékoztatott a kormányzati koronavírus-portál.