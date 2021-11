Megint sok mindent elront a koronavírus? - A szállodák felkészültek, és "hadi kórházzá" alakultak

A járványügyi helyzet újra átrendezheti a szállodapiacot, amely épp kezdett magára találni az elmúlt másfél év Covid-sokkjából. A karácsony és szilveszteri időszakra még vannak foglalások, de az ünnepek utáni időszakra egy teljes megtorpanás érzékelhető, és a romló járványügyi adatok miatt megérkeztek a foglaláslemondások is a vidéki szállodáknál. Mivel Magyarország igencsak enyhe járványügyi szabályokat tart még fenn, jelenleg sok a külföldi turista, ami meglökte a budapesti szállodák forgalmát. Az osztrákok és a németek viszont tömeges lemondásba kezdtek az ottani szigor miatt.

„Bízunk abban, hogy nem lesz még egyszer teljes lezárás, erre többször is ígéretet tettek a kormányzati kommunikációban. Attól viszont nem tartunk, hogy jelentősen visszaesne a forgalmunk, ha újra visszahoznák a vendéglátásba a védettségi igazolványt” – mondta el megkeresésünkre Baldauf Csaba. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint az őszi-téli szezon egyébként is a tudatosabb utazók időszaka, aki pedig ilyenkor foglal szállást, az minden bizonnyal be van oltva koronavírus ellen. Kiemelte:

Az elmúlt időszakban szinte hadi kórházzá lettek kiképezve a szállodák.

A fertőtlenítések, a szobapihentetés, az étkezési idő elosztása a vendégek között mind-mind olyan természetessé vált a kollégáknak, hogy az erősebb hazai járványügyi szigor nem okozna gondot, hiszen ez minden szereplőnek a saját jól felfogott érdeke” – osztotta meg a Portfolio-val az év vége felé várható változásokról alkotott elképzeléseit a szállodai szövetség vezetője.

Gál Judit, a Danubius Hotels kommunikációs és marketing igazgatója úgy nyilatkozott, hogy bár a foglaltság az elmúlt hónapokban szép ütemben növekedett, ez most megtorpanni látszik. „A karácsony-szilveszteri foglalások sajnos egyre bizonytalanabbak, ahogy romlik a járványhelyzet világszerte és Magyarországon is. Egyelőre elsősorban a rendezvények terén érezzük ennek hatását, az egyéni vendégek még kivárnak az év végi foglalásokkal kapcsolatban” – közölte a Danubius Hotels kommunikációs vezetője.

A budapesti Hotel Charles alapítótulajdonosa, Szombati Károly is megerősítette, hogy a szobafoglalások szempontjából a december eleje, közepe náluk is még képlékeny. „Jelenleg nagyjából 60 százalékos a töltöttségünk, beleértve a hosszútávon kiadott lakásokat is, de szinte az összes foglalás lemondható. December 27-től szinte teltházunk van. Egyébként a jelenlegi trend az, hogy mindenki kivár és az utolsó 7-14 napban foglal. Érezhető az érdeklődés. Reménykedünk” – foglalta össze a jelenlegi helyzetüket Szombati Károly.

A vidéki szállodákban érezhető a fokozódó járványhelyzet miatti első megtorpanás. A szeptember és az október még jó szobakihasználtságot hozott a wellness hoteleknél, novembertől azonban az újfoglalások mellett megérkeztek az első lemondások.

Általánosan elmondható, hogy a vidéki szállásadóknál most az előfoglaltság a 2019. évi szint alatt van. Nagyjából félházzal üzemelnek a vidéki szállodák, ami már egyértelműen a vírushelyzet fokozódásának a jele.

„Szinte mindegyik szállodában visszahozták a személyzet számára, már a kormányzati döntés előtt a kötelező maszkviseletet a zárt terekben. A dolgozók általános átoltottsága mindenhol 80 százalék felett van, tudomásom szerint azonban

egyetlen hotel vezetője nem döntött a kötelező koronavírus elleni oltás elrendeléséről. A jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben, amikor amúgy is kevés a dolgozó, ezt nem tudják megtenni

– elemezte az általános állapotokat Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.

Szombati Károly, a Hotel Charles alapító-tulajdonosa a koronavírus elleni oltással kapcsolatban azt mondta, hogy az ő cégüknél az összes alkalmazottjuk megértette az oltás fontosságát és minden kolléga be van oltva. „Nem tudom, hogy mennyire keménykedtünk volna, ha nem ez a helyzet, de szerintem az oltás a vendéglátásban létkérdés. Oltatlan új kollégát biztosan nem vennénk fel” – összegezte a meglátásait Szombati Károly.

Gál Judit azt pontosan nem közölte, hogy dolgozóiknál elrendelték-e a kötelező oltást, válaszában azt írta, hogy a Danubius Hotels a mindenkor hatályos jogszabályokhoz alkalmazkodik. Viszont a járványhelyzet fokozódása ennél a hotelláncnál is érződik a higiéniai előírásokban. „Rendszeresen frissített Biztos Pihenés protokollunk garantálja, hogy szállodáinkban továbbra is megfelelő egészségügyi intézkedésekkel várjuk vendégeinket, hogy kellemesen tudjanak kikapcsolódni” – mondta el Gál Judit.

Egyértelműen erősebb a turisztikai ősz a fővárosban is: a szeptember és az október felfutó külföldi turistaszámot hozott a budapesti szállodák számára.

Van olyan fővárosi hotel, ahol 70 százalék feletti jelenleg a kihasználtság. Elindult a kilábalás. A nagy kérdés most az, hogy a koronavírus negyedik hulláma ezt mikor akasztja meg. Eddig ugyanis rengeteg volt az autós turista. Ausztriából, Németországból és a visegrádi országokból érkezett nagyon sok vendég.

Gál Judit megjegyezte, hogy az osztrákok részéről a zárlat miatt, más küldő országból pedig a fokozódó járványhelyzet miatt érződik a bizonytalanság. „Az utazók kivárnak az utolsó pillanatig, a járványhelyzetet és az aktuális szabályozást folyamatosan figyelve. Érzékelhetően több külföldi turista érkezett az elmúlt hetekben, nyár közepe óta erősödött a fellendülés, egyre javult a kereslet, felfelé futó ágban ér minket a 4. hullám.

A foglaltság is nőtt hétről hétre, javítva az eddigi foglaltsági előrejelzéseket. Ez a trend azonban most újra megfordulhat

– éreztette az ingadozó kereslet miatti piaci bizonytalanságot a Danubius Hotels kommunikációs és marketingvezetője.

A budapesti Hotel Charles vezetője is azt mondta, hogy abszolút érezhető a külföldi turisták jelenléte a fővárosban, ők a maguk részéről reménykednek benne, hogy ez így is marad. Szombati Károly szerint ez valószínűleg nem a forintgyengüléssel van összefüggésben, még akkor sem, ha ez a karácsonyi bevásárlásnál a külföldieknek nyilván jól jön. A valószínűbb az, hogy az emberek ki vannak éhezve az utazásra, és Magyarországon még nincsenek jelentős korlátozások, amelyek a szabadidő kötetlen eltöltésében megakadályoznák őket.

A Hotel Charles a hosszútávú, albérletszerű szobakiadási szerződéseit pont ezért maximum 2022. április 1-ig köti meg. Azután majd az élet megadja az irányt. Saját tapasztalata a hotel személyzetének, hogy a külföldi vendégek a magyarokkal szemben sokkal szabálykövetőbbek.

A külföldieket szinte sohasem kell figyelmeztetni a maszkviselésre. Sokan csodálkoztak azon is, hogy Magyarországon mennyivel lazábbak az előírások

– mesélte el a Portfolio-nak a közelmúlt élményeit Szombati Károly.

A hét elején bejelentett teljes osztrák zárlat miatt szerint tömegével mondják vissza magyar foglalásaikat nemcsak az osztrák, hanem a német turisták is.

A német járványügy ugyanis vörös zónában tartja jelenleg Magyarországot, ami visszautazáskor számos kellemetlenséggel, jobbára hosszú karanténidőszakkal járhat, még a beoltott turistáknak is. Ezt sokan nem akarják felvállalni.

Az elmúlt időszakban nagyon sok olasz, spanyol, orosz és annál is több izraeli, egyéni utazó jelent meg a magyar fővárosban. Szakemberek szerint azért, mert Magyarországon még nincsenek szigorú járványügyi szabályok, így lazább a kikapcsolódás, másrészt Budapest 2019-ig, sőt, még 2020 elején is nagyon kedvelt volt a külföldi turisták körében. Ezt az utazók pedig nem felejtették el. Egy párnapos gasztroélményre, vagy városnézésre kiváló turisztikai célpont a magyar főváros. Ráadásul az ár-érték arány is kedvező a külföldi utazók szemszögéből. A rekordszintre gyengülő forinttal nincs, vagy csak nagyon enyhe összefüggésben van az egyre több külföldi turista megjelenése, nem ezért jönnek ide. A légi járatok gyakorisága miatt viszont még kedvező utazási célpont lehet Magyarország.

Azt valamennyi piaci szereplő, akit megkérdeztünk, megerősítette, hogy minden járványügyi korlátozó intézkedés értelemszerűen szűkítené a keresletet és jellemzően negatívan hatna a szállodák forgalmára. Mivel azonban Magyarországon nő a beoltottak száma, egyebek mellett a most zajló oltási akcióhét alatt is, ezért remélik, hogy a belföldi vendégek száma nem fog számottevően visszaesni akkor sem, ha esetleg újra kötelezővé teszik a védettségi igazolványt.

Címlapékép: Getty Images