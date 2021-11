A szupervariáns rátörte az ajtót a világra: minden, amit tudunk a delta pluszról és az új szupermutánsról

Elképesztő sebességgel bukkannak fel újabb és újabb koronavírus-variánsok a világban. A koronavírus fertőzőbb, delta variánsa és delta plusz variánsa már Magyarországon is megjelent; most pedig egy 32 mutációt tartalmazó új szupervariánst azonosítottak Dél-Afrikában. Az új szupermutáns máris dominánssá vált az afrikai országban egyes helyeken: van olyan régió, ahol az új esetek 90 százalékát okozta szerdán. Összeszedtük, mit érdemes tudni a hirtelen színre lépő delta plusz variánsról és az új szupervariánsról.

Mi az a delta plusz variáns?

A delta plusznak nevezett új variáns már a nyáron több helyen megjelent a régióban és az elmúlt hetekben egyre több környező országban mutatták ki, így nem váratlan, hogy idehaza is megtalálták. Az AY.4.2 szubvariáns kapcsán legutóbb Szlovákiában nyilatkozták azt szakértők, hogy 10-15%-kal fertőzőbb az "anyai ágnál". Októberben a brit hatóságok olyan variánssá minősítették, amely vizsgálódásra érdemes.

Müller Cecília országos tisztifőorvos kiemelte, hogy a megfertőződött személy már a tünetek megjelenését megelőző két napban fertőzhet. Akik egy háztartásban élnek, ezt követően kivétel nélkül ki vannak téve a fertőzés veszélyének.

Éppen ezért soha nem volt ennyire fontos a védőoltás jelentősége az egész járvány alatt

- érvelt az oltás felvétele mellett a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) vezetője, nem megemlítve, hogy a járványnak ebben a szakaszában a vakcinára épülő stratégia elkésett, és más védelmi eszközökhöz kellene nyúlni, ahogyan azt már más szakértők hetek óta mondják.

Kérem, hogy éljenek a védőoltás lehetőségével

- fogalmazott az országos tisztifőorvos, aki felhívta ezzel a figyelmet a nemrég induló oltási kampányra is.

A delta plusz variáns terjedése

A delta plusz variáns még a minden korábbi vírusváltozatnál fertőzőképesebb delta variánsnál is gyorsabban terjed, akár 10-15 százalékkal hatékonyabban.

Késmárky András háziorvos az RTL Klub híradójában úgy nyilatkozott, a delta plusz variáns az elsők között regisztrált variánsokhoz képest negyvenszer-hatvanszor fertőzőképesebb, sokkal könnyebben jut be a sejtekbe.

A delta plusz variáns lefolyása, a delta plusz variáns tünetei

Delta plusz variáns tünetek a következők lehetnek:

magas láz,

órákon át tartó, vagy 24 órán belül legalább háromszor előforduló köhögési rohamok,

a szaglás megváltozása vagy súlyosabb esetben a teljes elvesztése,

az ízérzékelés megváltozása vagy súlyosabb esetben a teljes elvesztése.

A tünetek külön-külön és együttesen is jelentkezhetnek.

Miben különbözik a delta plusz variáns a delta variánstól?

A delta plusz a delta egy leágazásának (az AY.4-nek) az egyik alvariánsa. Két olyan genetikai mutációja van a fertőzőképesség szempontjából leginkább érdekes tüskefehérjén, amelyek egyik felmenőjére sem jellemzők.

A delta plusz variáns Magyarországon

A Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumi vizsgálatai alapján egyértelműen a delta vírusvariáns dominál Magyarországon, de már kimutatták a delta plusz variánst is - közölte nemrég a kormány hivatalos Facebook-oldalára feltöltött videóban Müller Cecília országos tisztifőorvos.

Lehetséges, hogy a delta plusz variáns már korábban megjelent Magyarországon, azonban erről nincsen kellő információnk.

A variánsok monitorozásának elmaradottsága miatt kritikák érik a járványügyi rendszert. Ferenci Tamás biostatisztikus, az Óbudai Egyetem docense már többször kifejtette véleményét arról, hogy amennyiben lenne Magyarországon szisztematikus és adekvát járványügyi monitoringrendszer, akkor végig lehetne követni, hogyan emelkedik vagy csökken hétről hétre százalékosan az igazolt fertőzéseket okozó vírusváltozatok között egy-egy variáns aránya.

Az adatok hiánya miatt így azt sem tudjuk, milyen arányban van jelen a delta plusz variáns Magyarországon.

Oroszi Beatrix epidemiológus, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Surveillance Központjának megbízott igazgatója egy korábbi előadásában azt mondta – úgy, hogy még hivatalosan nem volt jelen Magyarországon a delta plusz variáns –, hogy a gyorsabban terjedő delta plusz korábbi megérkezése részben megmagyarázná a járvány október végén tapasztalt trendfordulóját, amikor Magyarországon és a régió többi országában is nagyjából egy időben kezdett el meredeken felfutni a járvány.

Azt gondolom, Magyarországnak is szüksége volna egy jól működő variánsmonitorozó rendszerre. Az elkövetkezendő időszak járványügyi helyzetét igenis befolyásolni fogja az, hogy tudjuk-e, hogy van-e új variáns, és az milyen elterjedt az adott országban

– mondta el egy novemberi előadásában Oroszi Beatrix a Telex beszámolója szerint.

Védenek az oltások a delta plusz variáns ellen?

A delta plusz már említett két genetikai mutációja a Y145H és az A222V, amelyek nem kifejezetten problémás helyen találhatók, a vakcinák által termelt antitestek kötődésébe nem zavarnak be. Arról, hogy az oltások biztosította védettség a korábbi egy évre becsülttel szemben 4-6 hónapig tart, Müller Cecília azt hangsúlyozta: az eredeti vuhani törzshöz képest már rengeteget változott a vírus genetikai állománya, abban nagyon sok mutáció következett be. A negyedik hullámban éppen a delta típussal küzdünk - jegyezte meg.

Mivel a vakcinákat az eredeti, vuhani változatra fejlesztették ki, ezért szükséges a variánsok miatt megerősítő oltást is felvenni - magyarázta, egyúttal mindenkit a harmadik oltás felvételére buzdított, aki már legalább négy hónappal ezelőtt magkapta a vakcina második dózisát.

A variánsokra utalva kiemelte: pont ez az oka, hogy nem lehet megmondani, meddig tart a vakcinák védelmi képessége. Hozzátette: a nemzetközi tapasztalatokkal összecsengve Magyarországon is azt látják, hogy valamennyi vakcina esetében 4-6 hónappal a második oltás után csökken a szervezet immunválasza. Ez a sejtes immunitásra és az ellenanyagszintre egyaránt igaz - fűzte hozzá.

Kiemelte, hogy a koronavírus megváltozásával a kórokozó "viselkedése" is megváltozott, ezért is tud most a delta típus rendkívül gyorsan, rendkívül sokakat megfertőzni rendkívül veszélyes formában.

Müller Cecília arra figyelmeztetett: egy makkegészséges fiatalnak sincs semmilyen garanciája arra, hogy megfertőződése esetén nála nem súlyosan zajlik a betegség. Ezért fontos az egyéni védelem - hangsúlyozta.

A tisztifőorvos jelezte azt is, hogy az oltási hétbe bevont oltópontok listája megtalálható a koronavirus.gov.hu oldalon. Időpontot foglalni az oltási hét alatt is lehetséges, az időpont nélkül érkezőket érkezési sorrendben oltják be.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 11. 21. Vasárnap megszólalt Müller Cecília: a delta és a delta plusz variáns veszélyére figyelmeztet

A szupervariáns

Egy rendkívül aggasztó hír érkezett a héten a koronavírus-világjárványról tegnap: egy 32 mutációt tartalmazó új variánst azonosítottak Dél-Afrikában. Az új szupervariáns máris dominánssá vált az országban: van olyan régió, ahol az új esetek 90 százalékát okozta szerdán. Egyelőre nem tudni, hogy ragályosabb vagy halálosabb-e az új vírus, de több aggodalomra okot adó jelet azonosítottak már.

Kemenesi Gábor virológus szerint valóban nem túlzás szupermutánsnak hívni a nemrégiben felfedezett új, Dél-Afrikában terjedő koronavírus-variánst, extrém sok mutációt azonosítottak ugyanis benne. Ugyanakkor szerinte korai aggódni miatta, egyelőre úgy tűnik, igen hatékonyan terjed és igen, képes lehet uralni a járvány folytatását, de ez még mindig csak feltételezés – idézi a virológust a 24.hu.

Kemenesi Gábor a lapnak nyilatkozva elmondta, hogy egy valóban különleges variációról van szó, a „32 mutáció” egyrészt extrém sok, másrészt mind a tüskefehérjét érinti.

Ez pedig azért rossz hír, mert a tüskefehérje elsődleges fontosságú a vírus terjedése és működése szempontjából: befolyásolja többek között a vakcinák hatásosságát, a szervezet immunválaszát, a vírus megtapadását a sejteken, és még hosszan sorolhatnánk.

Számos mutáció, ami most a variánsban benne van, eddig elszórva jelent meg egy-egy változaton, most viszont egyetlen típusban egyesülnek.

NEM TÚLZÁS RÁ A SZUPERMUTÁNS MEGNEVEZÉS

– nyilatkozta a lapnak a szakember.

Kutatói körökben nagy aggodalom övezi, és a világ minden táján hatalmas lendülettel vizsgálják. Nagyon fontos viszont kiemelni, hogy a „kutatói aggodalom” világjárvány idején nem példa nélküli, laikusként ettől még nem kell megijedni.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 11. 26. Kemenesi Gábor: ez egy szupermutáns

Több tudományos adatra van szükség ahhoz, hogy eldöntsük, fel kell-e függeszteni a repülőgépforgalmat a dél-afrikai országokból – jelentette ki Anthoy Fauci, az amerikai elnök egészégügyi tanácsadója. Nyilvánvalóan gyors döntést fogunk hozni, amint több információ áll rendelkezésünkre – fogalmazott a CNN-nek a Bloomberg beszámolója szerint a szakértő. Mint mondta, terítéken vannak ezek a kérdések az USA-ban, de nem hoznak döntést addig, amíg a tudományos indokok ezt alá nem támasztják. Azt is hozzátette, hogy nincs rá bizonyíték, hogy az USA-ban jelen lenne az új vírusvariáns.

Európában viszont már megjelent a szupervariáns, Belgiumban mutatták ki egy külföldről érkező személyben.



Kapcsolódó cikkünk 2021. 11. 26. Fauci: Nincs még elég információnk a szupervariánsról

Miért aggasztó a szupervariáns felfedezése?

A B.1.1.529 nevű szupervariáns a vizsgálati eredmények szerint olyan sok mutációt hordoz, hogy az már a kutatókat is komoly aggodalommal tölti el. A B.1.1.529 elnevezésű koronavírus-variáns tüskefehérjéjén ugyanis 32 mutációt azonosítottak, a vírus ezen része felelős az egészséges sejtekbe való bejutásért, és a vakcinák is éppen a vírus tüskefehérjéjét célozzák meg. Így tehát lehet, hogy egyrészt a variáns megkerüli az oltásokkal kialakított védelmet, vagy súlyosabb betegséget okozhat.

Mennyire elterjedt a szupervariáns?

Máris úgy tartják, Dél-Afrikában az új eseteknél domináns lehet a szupervariáns: a korai PCR tesztek eredményei alapján a legnagyobb város, Johannesburg régiójában

AZ 1100 SZERDAI ÚJ FERTŐZÖTT 90%-ÁT MÁR AZ ÚJ VARIÁNS OKOZTA - írja a Bloomberg.

Erről Tulio de Oliveira, bio-informatikus professzor beszélt, aki két génszekvenálási intézményben is dolgozik Dél-Afrikában. Ma már mintegy 100 esetet azonosítottak az országban. A szomszédos Botswanában hétfőn négy esetet regisztráltak, akik egyébként kétszer oltottak voltak. Hongkongban egy dél-afrikai turistánál azonosították a variánst, és egy másik embernél is, akit karanténban helyeztek el.

Honnan eredhet a szupervariáns?

Egyes tudósítások szerint először a Dél-Afrikával szomszédos Botswanában szekvenálták a szupervariánst, ugyanakkor Dél-Afrikában terjed a B.1.1.529 nevű variáns. Egyelőre csak találgatják, hogyan alakulhatott ki. A Cambridge-i Egyetem mikrobiológus professzora, Ravi Gupta szerint egy olyan betegben alakulhatott ki a variáns, akinek az immunrendszere sérülékeny volt, lehetséges, hogy egy kezeletlen HIV/AIDS beteg volt az illető. Dél-Afrikában 8,2 millió HIV beteg van, a legtöbb az egész világon. A béta variáns (vagy korábbi nevén dél-afrikai variáns) is itt alakult ki, és ez is egy HIV-betegben mutálódott.

Ragályosabb vagy halálosabb a szupervariáns?

Ebben a kérdésben még nincs konszenzus, a kutatók jelenleg vizsgálják, hogy fertőzőbb-e az új variáns, vagy halálosabb-e. Néhány dél-afrikai virológus ugyanakkor máris aggódik,

A KÖZELMÚLTBAN UGYANIS PONT GAUTENG TARTOMÁNYBAN KEZDETT EMELKEDNI AZ ESETSZÁM, AHOL AZ ÚJ VARIÁNST ÉSZLELTÉK.



Védenek a vakcinák a szupervariáns ellen?

El is kezdte az új koronavírus-variáns tanulmányozását a BioNTech, és várakozásai szerint két héten belül rendelkezésre állnak az első laboratóriumi adatok arról, hogyan reagál a vírus a Pfizer/BioNTech vakcinájára – nyilatkozta a cég szóvivője.

A kialakult helyzetre reagálva az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken rendkívüli ülést tartott pénteken, amelynek keretében megvitatták, mit jelenthet a koronavírus-vakcinák és az alkalmazott kezelések szempontjából a napokban felfedezett új variáns rendkívül sok mutációt tartalmazó tüskefehérjéje.

A Bloomberg beszámolója szerint a laboratóriumi vizsgálat fényt fog deríteni arra, hogy a dél-afrikai régióban terjedésnek indult, rendkívül sokszínű mutálódásra képes B.1.1.529 variáns mennyire ellenálló a Pfizerrel közösen fejlesztett vakcinával szemben – közölte a német biotech cég.

A két cég már hónapokkal ezelőtt összeállította azokat a terveket, amelyek alapján egy új vakcinaváltozatot 100 napon belül le tudnak szállítani, amennyibe szükségessé válik – hangsúlyozta a társaság szóvivője, hozzátéve: megértik a szakértők aggodalmait, ezért azonnal vizsgálatot indítottak.

Christian Lindmeier, a WHO szóvivője pénteken úgy nyilatkozott, hetekbe telik, mire sikerül megérteni a vírusvariáns hatásait, egy szakértői tanács már össze is ült ma, hogy megvitassa a kérdést.

Egyes szakértői vélemények már arról szólnak, hogy a Dél-Afrikában terjedő új szupervariáns akár 30 százalékra is csökkentheti a vakcinák hatékonyságát - számolt be a brit iNews. Ezt a megállapítást ugyanakkor érdemes kellő távolságtartással kezelni, egyelőre ugyanis nem állnak rendelkezésre erre vonatkozó, kellően széleskörű kutatások.

Jelen van a szupervariáns Magyarországon?

Alig, hogy Dél-Afrikában kimutatták, máris megjelent Európában a koronavírus B.1.1.529 variánsa: Belgiumban kimutatták egy külföldről beutazó személy szervezetében. Számos ország már megtiltotta a beutazást a szupervariánssal fertőzött országokból, és egységes fellépéssel az EU is ezt fontolgatja.

Egyelőre nincs biztos információ arról, hogy a szupervariáns Magyarországon is megjelent volna.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 11. 26. Máris megjelent Európában a koronavírus új szupervariánsa

Címlapkép forrása: Getty Images