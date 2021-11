Koronavírus Magyarországon: három ábra arról, mit produkált eddig az oltási akcióhét

Már 527 ezren kérték az oltást eddig az akcióhéten, amelyet most a kormány a jövő hétre is meghosszabbított . A Portfolio összesítése szerint az érdeklődők 83%-a harmadik oltásért jelentkezett az első négy napon, de megjelent az oltópontokon 63 ezer oltatlan is, akik 12%-os arányt képviselnek.