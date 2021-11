Már küszöbön a kiszállítás csettintésre – Robotizált raktárral újít az Euronics

Az elmúlt 7 évben mintegy 7 milliárd forintot allokált különféle fejlesztésekre – mint például a bolthálózat modernizációjára, a webshop fejlesztésére és raktárkapacitás-bővítésre – az Euronics. A fejlesztések egyik állomása az 1,6 milliárd forintból megvalósuló, Üllőn már javában épülő új raktár, amelynek egy része teljesen robotizáltan működik majd - osztotta meg a Portfolio-val Fazekas Bálint. Az Euronics kereskedelmi ügyvezetője azt is elárulta, hogy az áruházlánc rekordnagyságú árukészlettel készült a karácsonyi vásárlási rohamra. A cég a tavalyi évet közel 80 milliárd forintos árbevétellel és 2019-hez képest 7 százalékos növekedéssel zárta, idén pedig még magasabb bővülési ütemet várnak annak ellenére, hogy a járvány miatt 5 hétre be kellett zárni az üzleteket.

Fazekas Bálint, az Euronics kereskedelmi ügyvezetője szerint mára tényként kezelendő az ellátási láncok felborulása. Tíz évvel ezelőtt szinte az összes beszállítónak volt regionális raktára, amelyet az olyan cégek, mint amilyen az Euronics is, ki tudtak használni. Ez mostanra átalakult, sokszor közvetlenül a gyárból érkeznek a termékek. Ezzel a megoldással kapcsolatban az a nehézség, hogy ha az egy konténerbe kerülő négyfajta termék közül csak az egyik is elakad, akkor az összes szállítása csúszni fog, márpedig ez mostanában gyakrabban előfordul – például a chiphiány miatt. Ezen kihívásokra egy olyan cégnek, amely akkora volumeneket mozgat, mint az Euronics, olyan raktármegoldással kell előállnia, amely biztosan kiszolgálja majd a vásárlók igényeit. Az Euronics pont ezért fektetett idén jelentős összeget a raktározás fejlesztésébe.

E fejlesztés eredményeként az Euronics 2022-ben költözik be az új,28 ezer négyzetméteres üllői raktárába, amelynek egy része teljesen robotizáltan működik majd.



A beruházás értéke 1,6 milliárd forintot tesz ki, amelyhez európai uniós támogatást is kaptak. Az Euronics automatizálási megoldása a raktáron belül a bolti és az online rendelések házhozszállítási folyamatát támogatja majd. Ennek köszönhetően Budapesten még a rendelés napján, egyes esetekben pedig akár egy órán belül is kézhez kaphatják majd a termékeket a vásárlók. Fazekas Bálint szerint “az a generáció vagyunk, aki türelmetlen, nem holnapután, hanem azonnal szeretné megkapni a termékeket, ezért az Euronics is minden fejlesztését ennek az igénynek állítja szolgálatába.

A cél az, hogy bolti készletből szinte azonnal ki tudjuk szállítani a rendelt terméket a vásárlóknak.

A raktárberuházás tehát nagy lendületet ad majd a következő évek fejlődéséhez.

Fotó: Euronics

Bár a karácsonyi szezon kapcsán is egyre fontosabbá válik az online jelenlét, Fazekas Bálint szerint nem lehet csak erre alapozni. Ebben az időszakban ugyanis az online kereskedelem érdemben csak december közepéig tud értékesíteni, hiszen december 15. után már senki nem rendel szívesen, mert nem biztos, hogy időben meg is érkezik az utolsó pillanatban rendelt karácsonyi ajándék. Az Euronics vásárlói pedig tudják, hogy akár az ünnep küszöbén, december 23-án és 24-én az utolsó nyitvatartási órákban is számíthatnak a boltokban lévő árukészletekre, és azonnal megvásárolhatják a fa alól még hiányzó cikkeket. Éppen ezért bár a vállalatnál dinamikusan nő az online kereskedelemből származó bevétel, és ezen a téren is terveznek fejlesztéseket, de az Euronics fő stratégiai pillérét még mindig a fizikai bolti jelenlét alkotja.

Rekord árukészlet a boltokban

A társaság hatalmas munícióval készült az idei karácsonyi szezonra, amelyre jellemző, hogy egyre intenzívebb, és egyre inkább elnyúlik, A vásárlók már jól tudják, hogy novembertől készülni kell a karácsonyi időszakra, hogy időben minden meglegyen, az ellátási nehézségekkel küzdő piacon.

“Idén kifejezetten figyeltünk arra, hogy a boltok még több árucikkel legyenek feltöltve, mint az előző évben, így rekordkészlettel várjuk a vásárlókat a karácsonyt megelőző időszakban” - hangsúlyozta a kereskedelmi ügyvezető. Megjegyezte, hogy a koronavírus-járvány előző hullámai során sem álltak le az árubeszerzéssel, ez pedig azt eredményezte, hogy egy olyan árukészlettel tudnak dolgozni, amely mellett nem kell azon aggódni, hogy valami nem érkezik meg.

A beszállítók mellett, saját márkájuk, a Dyras is rendkívül előkelő helyet kap, idén az e névvel ellátott termékekből származó árbevétel már elérte a 2 milliárd forintot.

E saját márkás termékek esetében amellett, hogy jobb beszerzési árakkal tud dolgozni a cég, az árucikkek beérkezésének stabilitása is előny.

Az Euronics kínálatában jelenleg közel 20 ezer termék található meg, de a portfólió gyors ütemben bővül: a vállalat célja, hogy minden olyan gépet és eszközt értékesítsen, amelyre egy háztartásban szükség lehet. Ugyanakkor nem kíván olyan felület lenni, ahonnan minden rendelhető, így az ételszállítás felé nem, de a gépek és a ház körül használatos eszközök minden szegmense felé nyitnak. Ilyen például a sporteszközök és játékok termékcsoportja, valamint az e-mobilitás, de nem távoli az az elképzelés sem, hogy a jövőben akár kerti bútorokat vagy jacuzzikat is értékesítsenek.

Van, akinek nem kell félnie az Amazontól

“Azokat a vásárlókat, akik értékelik a személyes, szakértői segítséget, és szívesen betérnek egy Euronics üzletbe, az Amazon sem fogja tudni elcsábítani tőlünk – ez a réteg pedig még mindig erős és stabil, amire országos lefedettségű bolthálózatunkkal továbbra is bátran építhetünk” - világított rá Fazekas Bálint. Az online térben jelenleg is óriási árharc van,

ha az Amazon a magyar piacon terjeszkedne, akkor az úgy vélem, hogy az erős offline üzleti láb miatt az Euronicsnak kevésbé fájna.

Rohamosan terjed a konkurencia csomagautomatáinak a száma az országban, így okkal merülhet fel kérdésként, hogy mit lép erre a cég. Fazekas Bálint szerint ez a megoldás kvázi a konkurencia alternatívája az üzlethálózatra, ami még erősebben aláhúzza az Euronics 67 üzletből álló hálózatának létjogosultságát.

Online és offline kéz a kézben

A stabil offline jelenlét mellett dinamikusan fejlődik az Euronics online jelenléte is. Míg 2019-ben a legnagyobb árbevételű hazai webshopok listáján a 12., 2020-ban már a 6. helyet foglalta el a cég. “Mi vagyunk a legnagyobb árbevételű, teljesen magyar tulajdonban lévő webshop az országban.

A számok egyértelműen alátámasztják, hogy az eddig a versenytársak focipályájának számító online térben is egyre erősödünk.

Emellett pedig az Euronicsnak olyan országos lefedettsége van a 67 bolttal, hogy gyakorlatilag nincs olyan pont az országban, ahol 40 kilométeren belül ne lenne legalább egy üzletünk.”

A magyar és a nemzetközi felmérések alapján az átvételi pontok egy kisebb szegmenst képviselnek az internetes kereskedelemben, a teljes online értékesített darabszám tekintetében maximum 30 százalékos részaránnyal. Az átvételi pontok darabszáma önmagában nem érték, egyrészt nem mindegyik vásárlói réteg szereti ezt használni, másrészt nem minden terméknél alkalmazható, így például egy nagyobb háztartási gép esetében sem, amelyeknél általában a vevők házhoz szállítást igényelnek.

Fotó: Euronics

Gépek minden mennyiségben

2017-ben döntött az Euronics arról, hogy új stratégiát állít fel azért, hogy kilépjen a vidéki offline kereskedői státuszból és megerősítse budapesti aktivitását. Ezen folyamat során döntöttek a teljes webmotor, és a logisztikai rendszer leváltásáról, valamint hozták létre a saját márkájukat, a Dyrast. Ezen termékek különböző országokban, például az 55-60’ képátlójú okostévék Magyarországon készülnek. Egyelőre még csak belföldön értékesítik a Dyras márkát, de már a külföldi terjeszkedés előkészületei zajlanak. Fazekas Bálint elmondása szerint 20 százalékot nőtt az Euronics online árbevétele egy év alatt, ami szerinte azzal függ össze, hogy a járvány alatt sem vették vissza a marketingköltéseiket. “

A járvány talán minket érinthetett volna a legkeményebben, de ebből is jól jöttünk ki, stabil maradt az Euronics, illetve új cikkcsoportokban, kategóriákban is meghatározó piacrészt szereztünk meg.

- tette hozzá. A vállalat tavaly közel 80 milliárd forintos árbevétellel zárt, ez 7 százalékos növekedést jelent annak ellenére, hogy az első félévben az üzletekbe betérők száma visszaszorult. Idénre is hasonló, sőt magasabb növekedési ütemet várnak az 5 hetes boltzár ellenére.

Címlapkép forrása: Euronics