Az év végén jön a sokkhatás: árrobbanás vagy csődhullám az éttermeknél

Nagy Károly 2021. november 27. 15:00

Egy bizalomkeltő nyár és egy majdnem békebeli időszakot idéző szeptember után újra visszaesett az éttermek forgalma az egyre fokozódó koronavírus-járványhelyzet miatt. Ez nemcsak Budapestre, hanem a vidéki éttermekre is jellemző. Van olyan nívós fővárosi étterem, amelyik ki sem nyitott, de van olyan is, amely épp most kezdi feladni a harcot.