Zsiday Viktor: nagy baj van, ha igaz, amit az új vírusvariánsról gondolunk

Zsiday Viktor szerint nagy baj is lehet, ha igazak a hírek az új vírusvariánsról. Az elemző úgy véli, hogy akár nagyobb lezárások és gazdasági visszaesés is lehet. Ennek azonban ellenkezője is történhet, olyan kevés információ ismert még az új variánsról. Zsiday éppen ezzel a bizonytalansággal magyarázza az utóbbi napok tőzsdei esését

Az elemző szerint nagy gond, ha igaznak bizonyul, amit az új COVID variánsról gondolunk. Szerinte a legrosszabb forgatókönyv a számos lehetőség közül az, hogy az új variáns ellenáll az oltásnak és olyan gyorsan terjed, hogy még az esetleges lezárások sem tudják hatékonyan megfékezni.

Zsiday úgy látja, hogy ilyen esetben lényegében visszatérnénk a 2020 tavaszi állapotokhoz, mivel új vakcina vélhetően nyárig nem kerül kifejlesztésre. Ez ismét óriási gazdasági leállásokkal és összeomló egészségügyi rendszerrel fenyegetne.

Ennek azonban ellenkezője is igaz lehet, megvan ugyanis az esély arra is, hogy az eddig használt oltásokból eredő védelem nem csökken jelentősen az új variánssal szemben, illetve abban is lehet bízni, hogy nem fertőz olyan mértékben, mit hittük.

Amennyiben az első forgatókönyv valósul meg, úgy Zsiday szerint leáll a légiközlekedés és nagyon súlyos, sok héten át tartó lezárások várhatók. Ez negatívan hathat a gazdasági növekedésre, amelynek eredményeképpen azok a jegybankok, akiknek módjukban áll kamatot csökkenteni, megteszik ezt a lépést. Az esetleges lezárások miatt a közlekedés is leállhat, amely az olajárak bezuhanását idézheti elő.

Zsiday szerint az utóbbi napokban tapasztalt tőzsdei esés is fenti bizonytalanságnak tudható be, mivel valószínűleg sem a terjedési sebességről, sem a vakcinarezisztenciáról nem fogunk megtudni egy ideig semmit. Ebben közrejátszhatott az is, hogy az aggasztó hírek érkezésekor már közel volt a hétvége, így senki sem akart úgy hazamenni, hogy nem tud reagálni 2 napig a kijövő (potenciálisan rossz) hírekre.

Címlapkép forrása: Portfolio