A klímavédelmi ígéretek nem valósulnak meg - Zöld forradalomra van szükség

Elemzők szerint az ENSZ Glasgow-ban megrendezett 26. klímacsúcsa nem volt kellően ambiciózus, néhányan " hatalmas kudarcnak " nevezték azt. Még a csúcstalálkozó házigazdája, Boris Johnson brit miniszterelnök is elismerte, hogy a csúcson elért megállapodást „csalódást keltő” részek árnyékolják be. Ez aligha meglepő: ha visszatekintünk az elmúlt évekre, azt látjuk, hogy a legtöbb klímavédelmi ígéretet nem sikerült megvalósítani.

Amióta a klímavédelmi tárgyalások megkezdődtek közel három évtizeddel ezelőtt, nagyszabású ígéretek követték a látványos klímavédelmi visszaeséseket és az emisszió nagymértékű emelkedéseit. Az elmúlt évtized klímavédelmi intézkedéseinek megdöbbentően őszinte értékelésében az ENSZ Környezetvédelmi Programja arra a megállapításra jutott, hogy 2005 óta a globális emisszió mértéke egy olyan világra utal, mintha nem tettünk volna semmit a klímavédelem megfékezésére. Képzeljük el, az elmúlt évtized sok nagyívű klímavédelmi ígérete, beleértve a párizsi klímamegállapodást, ellenére az emisszió mértéke úgy növekedett, mintha semmiféle klímavédelmi intézkedés nem történt volna.

Egyszerű és népszerű dolog a politikusok számára, hogy a klímaváltozás veszélyeiről beszéljenek, és grandiózus intézkedéseket ígérjenek meg 2030-re vagy 2050-re.

Az már jóval kevésbé vonzó dolog számukra, amikor arra kell kérniük a szavazókat, hogy fizessék meg ezen drákói klímavédelmi intézkedések költségeit. Amikor Emmanuel Macron francia államfő csupán egy kismértékű adót vetett ki az üzemanyagokra, az a sárgamellényes mozgalom több éven át tartó tiltakozását váltotta ki. Júniusban a svájci szavazók nemet mondtak az új karbonadóra, és a brit kormány is meghátrált annak az új, költségekkel járó szabályozásnak a bevezetésétől, amely a lakóingatlanok gáztüzelésű fűtésének felszámolására vonatkozott.

Glasgow-ban Joe Biden amerikai elnök újra kinyilvánította azt a célját, amely 2050-re a nettó zéró emisszió elérését tűzte ki az USA-ban. Ennek azonban meglepő módon csak kis hatása lesz majd a klímára nézve. Ha már jelenleg is nettó zéró lenne a kibocsátás, és ez az évszázad hátralévő részén is megmaradna, akkor ez is csak 0,16 Celsius fokkal csökkentené a hőmérséklet emelkedését az évszázad végére.

Ennek ellenére ez a fajta klímavédelmi politika különösen költséges lenne. A neves Nature folyóiratban megjelent új tanulmány szerint az emisszió 95 százalékkal történő csökkentése 2050-re – ami majdnem megegyezik Biden nettó zéró kibocsátásra vonatkozó ígéretével – a GDP 11,9 százalékába kerülne, ami azt jelenti, hogy minden egyes amerikaira jelenlegi árakon számolva több mint 11 ezer dollárnyi költség jutna évente.

Ez jóval nagyobb kiadás annál, mint amit a legtöbb ember hajlandó lenne erre a célra áldozni – egy felmérés szerint az emberek többsége még évi 24 dollárt sem kész erre költeni. Olyan javaslattal előállni, amelyben a klímavédelmi intézkedések költsége több százszorosa lenne annak, mint amit a szavazópolgárok elfogadnak, egyszerűen nem fenntartható megoldás lenne évtizedeken át.

Továbbá az emisszió csökkentése nem elsősorban azon múlik, hogy mit tesz a világ gazdagabb része, mivel a legtöbb kibocsátásért a XXI. században Kína és India, valamint Ázsia többi része, illetve Afrika és Latin-Amerika felel. Számukra a jelenlegi klímavédelmi megközelítés, miszerint hatalmas összegeket költenek a hőmérséklet száz év alatt történő elhanyagolható csökkentése érdekében, látványosan nem egy vonzó alternatíva. Miután ezen országokban az embereknek évi pár száz dollárból kell megélniük, érthető okokból jobban foglalkoztatja őket az, hogy gyerekeik túléljék a maláriát és az alultápláltságot. A nyomortól, a gyenge minőségű oktatástól, a rossz munkahelyi kilátásoktól akarnak megszabadulni. Az érdekli őket, hogy magukat és gyerekeiket egy erős gazdasági növekedés révén ki tudják emelni a szegénységből.

Csupán napokkal a glasgow-i csúcstalálkozó előtt, 24 feltörekvő gazdaság, köztük Kína és India azt közölte, hogy igazságtalan az a velük szemben megfogalmazott követelés, hogy érjék el a nettó zéró kibocsátást 2050-re, mivel az megakadályozza a szegény országok gazdaságainak fejlődését. Uganda elnöke még egyértelműbben fogalmazott:

Az afrikaiaknak joguk van arra, hogy a megbízhatóan rendelkezésre álló, olcsó energiát használják.

Nem csoda, hogy ezek az országok ellenezték a végső megállapodás olyan megszövegezését, amely a szén kivezetésére szólított volna fel.

Egyértelműen egy okosabb megoldásra van szükségünk, különben a következő 26 klímakonferencia hasonlóan lényegtelen csúcstalálkozó lesz, mint az első 26.

A politikai vezetőknek a zöld energiát olcsóbbá tévő innovációkra kellene fókuszálniuk. Miközben a politikusok gyakran azt állítják, hogy a zöld megoldások már olcsóbbak, a tények nem ezt mutatják: ha a zöld energia olcsóbb lenne, akkor nem lenne szükség éveken át tartó alkudozásokra annak érdekében, hogy rávegyenek több száz országot arra, hogy vonakodva megígérjék az energiarendszerük zöldebbé alakítását.

Az okosabb megközelítés szerint jelentős mértékben kellene növelni a befektetéseket azon kutatás-fejlesztési tevékenységekbe, amelyek az olcsóbb, alacsony széndioxid-kibocsátással járó energia terén valósulnak meg, kezdve a fúziós és maghasadásos megoldásoktól a nap- és szélenergián, az akkumulátorokon át a bioüzemanyagok második generációjáig és sok más briliáns ötletig. Nemcsak jóval olcsóbb lenne ez, mint a jelenlegi klímavédelmi intézkedések, hanem egyben elősegítené a nagyobb technológiai áttörések elérését az új, jobb és zöldebb energia terén.

Glasgow-ban a politikai vezetők elszalasztották a klímavédelmi törekvések felgyorsításának, a zöld innovációkat célzó finanszírozási források jelentős növelésének lehetőségét. Erre lesz egy újabb alkalmuk jövőre Kairóban az ENSZ 27. klímavédelmi csúcstalálkozóján. Ha sikerül innovációk révén a zöld energiát olcsóbbá tenni a fosszilis energiahordozókhoz képest, akkor mindenki át fog térni a zöld energiára.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Címlapkép: Getty Images