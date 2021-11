Amerikai Egészségügyi Intézet-vezetője: nincs ok pánikra az omikron miatt

Portfolio 2021. november 28. 18:48

Nincs ok a pánikra az új dél-afrikai, az omikron variáns megjelenése miatt, amely akár az emlékeztető oltásoknak is lendületet adhat - mondta Francis Collins, az Amerikai Egészségügyi Intézet igazgatója, aki szerint a vakcinák hatásosak voltak az eddigi variánsok ellen, és az omikronnál is működhetnek, írja a Bloomberg.