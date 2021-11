Irányítani fogja ügyfeleit a digitális térben az OTP Egészségpénztár

Csiki Gergely 2021. november 30. 10:14

A célunk az, hogy az egészségpénztár ne csak akkor jusson az emberek eszébe, amikor megtörténik a baj, hanem egy kiegyensúlyozott, egészséges élet része tudjon lenni - vallja Kovács Tamás Attila. Az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója a Portfolio-nak adott interjújában arról is beszélt, hogy továbbra is az organikus növekedést tartják a további bővülés elsődleges útjának. A szakemberrel arról is beszélgettünk, hogy az emberek mire használják fel leginkább egészségpénztári befizetéseiket, milyen trendek láthatók a magánegészségügy piacán és hogy milyen fejlesztési tervekkel rendelkezik a pénztár.