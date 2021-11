Soha nem volt ilyen magas az eurózóna inflációja, mint most

Majdnem 5%-kal nőttek a fogyasztói árak az eurózónában novemberben, ami messze meghaladja a jegybank inflációs célját, és jelentős gyorsulást jelent az előző hónaphoz képest. Az áremelkedés mértéke egyben az elemzői várakozásokat is felülmúlta.

Közzétette az Eurostat az euróövezet harmonizált inflációs indexét, amelyből azt látjuk, hogy az áremelkedés mértéke novemberben 4,9%-os volt éves bázison. Az infláció jelentős mértékben gyorsult októberhez képest, amikor 4,1%-kal nőttek a fogyasztói árak.

Ez az eurózóna megalakulása óta a valaha volt legmagasabb érték.

A Reuters konszenzusa 4,5%-os áremelkedést várt novemberre, tehát az elemzők is gyorsulásra számítottak, de az áremelkedés mértéke valójában ennél jelentősebb volt. A vártnál magasabb emelkedés tegnap óta viszont nem tekinthető meglepőnek, a német áremelkedés ugyanis messze meghaladta az elemzői várakozásokat.

A maginfláció is messze a jegybank 2%-os célszintje fölött állt, az index 2,6%-on állt novemberben az előző havi 2% után. A jegybank ugyanakkor továbbra is ragaszkodik az érveléséhez, amely szerint a cél feletti infláció átmeneti lesz, és jövőre felülről elérheti a jegybanki célszintet.

Ugyanakkor középtávon (amely a legfontosabb előrejelzési horizont) az EKB már cél alatti inflációra számít, és úgy érvel, hogy a zömmel keresleti jellegű inflációra nem szabad reagálni, mert az káros lenne a kilábalásra nézve. Ezért kamatemelésre a következő évben nem számíthatunk - mondják.

A jegybankot szilárd álláspontjából a most közölt adat aligha billenti ki,

de az biztos, hogy a nyomás - elsősorban a németek részéről - nőni fog a jegybankon az egyre magasabb infláció miatt. Némi enyhülést hozhat 2022 eleje, amikor kiesik a bázisból a német hozzáadottérték-adó emelésének hatása, tartós megoldást viszont csak a kínálati problémák mérséklődése hozhat.

Mindemellett az is nagy kérdés, hogy a jelenleg relatíve visszafogott kereslet mikor lódul meg, mert ha a gazdaságban keresleti oldali árnyomás is kialakul, akkor már a jegybanknak is lépnie kell (ez történt az Egyesült Államokban). Épp ezért a jegybank fokozottan figyeli a bértárgyalások alakulását a nagy eurózóna-gazdaságokban, és egyelőre nem látja jelét annak, hogy a szokottnál magasabb lenne a béremelkedés mértéke, vagyis az ár-bér spirál jelenségétől egyelőre nem kell tartani.

