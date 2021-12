Egy hónap és befellegzik az online gyógyszerrendelésnek

Január elsejétől gyakorlatilag megszűnik a gyógyszerek csomagküldése, az erről szóló törvénymódosítást kedden fogadta el a parlament - jelezte a Népszava, amely cikke szerint ezzel Magyarország csatlakozik Görögországhoz és Bulgáriához, ahol szintén nem lehet interneten vény nélküli készítményt beszerezni.

A cikk emlékeztet arra is, hogy Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes által október közepén benyújtott egészségügyi "jogsalátával" egyebek mellett módosították a gyógyszertörvényt is. A törvénymódosítást kedden fogadta el a parlament. Ennek értelmében a jövőben bármilyen gyógyszert kizárólag a gyógyszertárak szakdolgozói (gyógyszerész vagy szakasszisztens) vihetnek házhoz. Ez a szabály a vényköteles gyógyszerekre eddig is vonatkozott, azonban a vény nélküli termékek megrendelhetők voltak webshopokból is, amelyeket csomagküldő szolgáltatók vittek el a betegeknek. Az online gyógyszerrendelésről több cikket is írt a Portfolio:

Reagál az új jogszabályra Marjai Tamás, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének szakmai igazgatója, aki szerint ez az intézkedés rendkívül hátrányosan érinti a betegeket és a gyógyszertárakat egyaránt, különösen egy ilyen járványhelyzet idején. Egyelőre nehéz felmérni a piaci reakciókat, és sok gyógyszertár az utolsó pillanatig reménykedett, hogy Semjén Zsolt tervezetét mégsem fogják elfogadni. De miután kedden elfogadták, minden csomagküldésben érintett gyógyszerésznek el kell gondolkodnia, hogy mi legyen - mutatott rá.

Kitért továbbá arra is, hogy az elmúlt időszakban

több mint 500 patika fogott bele az internetes gyógyszerforgalmazásba.

Azaz minden ötödik gyógyszertárnak van már ilyen engedélye, és végzi ezt a tevékenységet. Az elmúlt két-három évben 50-80 százalékkal növekedett az internetes gyógyszerforgalom. Havonta körülbelül 150 ezer megrendelés érkezik be a netes gyógyszertárakba, és ez a szám a második, harmadik járványhullám idején 300 ezerre is felment.

Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke szerint téves, hogy ezzel a kamara által kezdeményezett változással megszűnik az online rendelés. Annak a szabályai változatlanok, csak a jövőben az így rendelt orvosságokért vagy a beteg elmegy a gyógyszertárba, vagy a webpatika üzemeltetője viszi ki neki - tette hozzá.

Címlapkép forrása: Getty Images