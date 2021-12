Magyarország az első a Covid-halálozásban

A portál a Worldometers című statisztikai gyűjtőoldalra hivatkozva ír arról, hogy az egymillió lakosra számított, koronavírussal összefüggő halálozásban hazánk Grúziát, Örményországot, Ukrajnát és Litvániát megelőzve az első helyen áll.

Rámutattak arra is, hogy az európai uniós tagországok között november 29-én került Magyarország az élre a halálozásban a hétnapos mozgóátlag alapján.

A Telex azt is megjegyzi, hogy az egyes országokban alkalmazott különböző statisztikai módszerek miatt nem vethetők össze egyértelműen az egyes országok halálozási statisztikái. A halálozások számának összevetésében éppen ezért óvatosnak kell lenni. A legtöbb ország azonban azt a módszert választja, amit Magyarország is, miszerint, ha egy beteg akkor hal meg, amikor pozitív a koronavírus tesztje, akkor ő a járvány áldozata.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy némi optimizmusra adhat okot, hogy az új fertőzöttek száma kedd után szerdán ismét csökkent. Mindebből messzemenő következtetéseket ugyan nem szabad levonni, de az elmúlt napok adatai a járvány lassulása után a tetőzés első jelei is lehetnek. Fontos azonban azt is hangsúlyozni, hogy a 7 napos mozgóátlag még mindig 1%-kal magasabb volt a múlt szerdainál.

Címlapkép forrása: MTI/Vasvári Tamás