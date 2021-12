Kiderült, miért robbant be ősszel a negyedik járványhullám a világban

Nemcsak a klinikai tesztekben, hanem a valós életben is nagyon hatékonynak bizonyult a Moderna vakcinája a koronavírus-fertőzéssel, a kórházba kerüléssel, illetve a halálozással szemben, de ahogy terjedt a delta variáns, a beoltást követő 5. hónapban már a korábban oltottak egyre nagyobb része is elkapta a fertőzést – derült ki egy minap publikált, 752 ezer amerikai emberen elvégzett utókövetéses vizsgálatból. Ez megmagyarázza azt is, hogy a nagyon fertőző delta variáns dominánssá válása miatt idén nyár végétől-ősz elejétől miért robbant be például Európában is a járvány negyedik hulláma: többek között a vakcina által okozott védettség menetközben már csökkenő szintje miatt.

A napokban publikálták a The Lancet Regional Health - Americas tudományos lapban azt a kutatást, amelyet 353 ezer olyan amerikain végeztek el, aki tavaly december és idén március között mind a két Moderna oltását megkapta és további 353 ezer emberen, akit nem oltottak be se ebben az idősávban, se egészen június végéig. A két csoport utókövetéses vizsgálatát ugyanis június végéig folytatták és a kapott eredmények összesítését most publikálták. A vizsgálat reprezentatívnak mondható nemre, korra, etnikai összetételre tekintettel és azt kapták, hogy 87%-ban még mindig hatásos az oltás a koronavírus-fertőzéssel szemben, de éppen az ötödik hónapban kezdett a védelmi szint romlani, amint az az alábbi ábrán a piros vonal megugrásán is látszik.

A tanulmány le is írja, hogy júniusra, azaz a legtöbb oltott szempontjából az 5. hónapra a fertőzött mintákban már átvette a domináns szerepet a delta variáns. Ezt lefordítva például a nyári-őszi európai negyedik járványhullámra, azt kapjuk, hogy abban bizonyára fontos tényező volt a vakcinák által adott védelmi szint csökkenése a nagyon fertőző delta variánssal szemben. Fontos hangsúlyozni, hogy még ezzel együtt is 87%-os, tehát nagyon magas védettségről beszélünk, de már nem közel 100%-ról. Feltehető, hogy a vizsgált időszak végén elinduló hatékonyságromlás a kövektező hónapokban bizonyára folytatódott (erre utalnak pl. a brit járványügyi elemzések is).

A Reuters a kutatás kapcsán megszólaltatta E. John Wherry immunológust a Pennsylvania Egyetemről, aki azt hangsúlyozta, hogy a most már a deltánál is fertőzőbb omikron variáns kapcsán is „nagyon valószínűtlen”, hogy a Moderna vakcinájának hatékonysága teljesen eltűnne, és mivel készülni fog majd az omikron kapcsán is egy rásegítő vakcina, így azzal a szervezet védelmi szintjét továbbra is magasan lehet tartani.A kutatás azt is kihozta és ábrával szemléltette, hogy a kétféle csoporton belül hogyan alakult az idő előrehaladtával a kórházba kerülés (súlyos fertőzés) és a halálozás aránya és az látszik, hogy a Moderna ezen negatív esetek ellen továbbra is nagyon jól vizsgázott a valós életben: mindkét esetben a vizsgálat végéig 96%-os, illetve 98%-os hatékonyságot mutatott, ami rendkívül magas.

