Magyarországot is elérte a világ legsúlyosabb problémája, ami mindenkit térdre kényszerít

Az alapanyaghiány, a chiphiány, az ellátási láncok problémája az egész világgazdaságot megrázza, és úgy tűnik, hogy Magyarországon is egyre súlyosabb gondokat okoz. A Covid miatti korlátozások időszakában a kereslet hiánya volt a legnagyobb gondjuk a vállalatoknak, a kilábalás időszakában viszont az alapanyag és a kapacitáshiány korlátozza a termelésüket. A feldolgozóipar és az építőipar egyaránt küld ezzel, és könnyen lehet, hogy a következő időszakban fennmarad ez a probléma.

A világon egyre nagyobb problémát jelent, hogy számos termék gyártásához hiányoznak a megfelelő alkatrészek. A koronavírus-járvány hatására súlyos alapanyaghiány lépett fel, amikor az egyes országok korlátozásokat vezettek be, és az ellátási láncok szakadásai még ma is meghatározzák a világkereskedelmet. Ez már komolyan visszaveti a világgazdaság kilábalását és nagyon jelentős mértékben emeli a fogyasztó árakat, hiszen tartós kínálati szűkösségről beszélhetünk. A járvány negyedik hullámában a probléma felerősödött, hiszen számos országban vezettek be olyan korlátozó intézkedéseket, amelyek az ipari kibocsátásra is hatással vannak, ami felerősíti az alapanyaghiányt, a chiphiányt, illetve további szakadásokat okoz az ellátási láncokban.

A probléma azonban Magyarországon mindeddig nem volt rendszerszintű. Néhány gyár már korábban is akadt, amelyik leállásra kényszerült, illetve csökkentette a termelési kapacitásait, ma már azonban ennél súlyosabb a helyzet. A GKI Gazdaságkutató felmérése szerint – amelyet a Portfolio-nak küldött el – az idei negyedik negyedévben

a magyar iparvállalatok 30%-ának jelent növekedési korlátot az alapanyag és/vagy kapacitáshiány.

Az elmúlt több mint 20 évben, 1999 óta a legmagasabb arányt most mérték. Ez már olyan mértékű, ami azt jelzi, hogy a gazdaságban rendszerszintű problémát jelent az alapanyaghiány.

Az alapanyaghiány pedig munkaerőhiánnyal párosul – ami az elmúlt hónapokban szintén egyre súlyosabb –, vagyis a termelési inputok hiánya együttesen érdemben negatívan befolyásolhatja a kibocsátást és a gazdaság kilábalását. A foglalkoztatottak és a munkanélküliek száma alapján a helyzet közel van a teljes foglalkoztatáshoz: sosem dolgoztak még annyian Magyarországon, mint most, vagyis további új dolgozók bevonása már igencsak nehéz a vállalatoknak. Ezért nem meglepő, hogy a GKI felmérése szerint az iparvállalatok fele újra úgy véli, hogy a dolgozók hiánya korlátozza a növekedésüket. A munkaintenzív növekedési szakasz végéhez közeledve a cégek igyekezhetnek áttérni a tőkeintenzív növekedésre, ám az új beruházások szempontjából komoly gondot jelent, hogy ezekből a javakból is hiány van.

Októberben a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság felmérése szerint hiány volt többek között acélból, acéltekercsből, alapanyagokból, alumíniumból is, de kevés volt csavarból, fémből, lemezből, üvegből és vasból is. Ebben a hónapban megjelent a papírhiány is. Novemberben is fennmaradtak a gondok, a múlt hónapban az acél és acéltekercs beszerzése problémát okozott, de elektronikai, elektrotechnikai eszközökből, energiahordozókból is kevés volt. Megjelent a műanyag, nyersanyag, öntvényhiány is.

A hiánygazdaság, a kínálati szűkösség, az ellátási problémák jelei egyre inkább beszivárognak az árakba is. Ennek hatására rakétaként lőnek ki az ipari termelői árak hazánkban, és habár ez nem mindig mutat egyértelmű korrelációt a fogyasztói árak alakulásával, nem kérdés, hogy a 25%-ot meghaladó mértékben emelkedő termelői árak részben meg fognak jelenni a fogyasztói árakban is.

Nem jobb a helyzet az építőiparban sem, sőt, több szempontból jelentősebbek a problémák, hiszen ebben a szektorban a kínálati problémák miatt tartós a gyors áremelkedési ütem.

Az építőipar növekedését is egyszerre sújtja a nagymértékű alapanyag- és a munkaerőhiány. Az építőipari cégek 30-40%-a küzd anyag és kapacitáshiánnyal, miközben ennél is többnek, 45%-uk számára jelent gondot a munkaerőhiány. A szűkös kínálati viszonyok pedig olyan áremelkedést okoznak a szektorban, amit szabad szemmel nehéz követni, itt negyedéves alapon június és szeptember között 4%-ot meghaladó mértékű az áremelkedés üteme.

A legkisebb problémák jelenleg a szolgálató szektorban jellemzőek Magyarországon. Ez nem meglepő, hiszen a hiánygazdaság különböző tünetei közül csak kevés tudja érinteni ezt a szektort, ha nincsenek belföldi korlátozó intézkedések a vírus miatt. A kereslet hiányára a cégek negyede panaszkodik, majdnem ennyien tartják gondnak a munkaerőhiányt. Amennyiben a kereslet stabil, akkor a szolgáltató szektornak elméletileg nagy gondja nem lehet, mert az alapanyaghiány és az ellátási láncok szakadása kevéssé érinti.

A kereslet azonban ebben a szektorban nagyon gyorsan változhat: mivel különböző korlátozások elrendelése és feloldása egyik pillanatról a másikra történhet a vírushelyzet függvényében, így a turizmus-vendéglátás a leginkább kitett ennek a problémának, miközben az IT-szektor profitálhat is a korlátozásokról. Ez is mutatja, hogy milyen heterogén ez a szektor. Ahogy a fenti ábrán látható, a kereslethiány itt abban a két szakaszban csúcsosodott ki, amikor a vendéglátóhelyeknek be kellett zárniuk. Ha nem jönnek drasztikus korlátozások (lezárások) a jövőben, akkor a szolgáltatószektor szépen lassan helyreállhat itthon, miközben a feldolgozóipar és az építőipar még szenvedhet az alapanyaghiánytól és az ellátási láncok szakadásától.

