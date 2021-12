Totálisan felforgatta a magyar vendéglátást a koronavírus: sosem lesz már olyan, mint a járvány előtt

A szállodaipar és vendéglátás hazai helyzetének példáján körvonalazódik, milyen stratégiai kérdéseket vetett fel a pandémia hatása vállalati szinten, és milyen irányú fejlődés lehetőségét nyitották meg a változások. A zajló – részben kényszerű – reformok egyúttal jó alkalmat adnak nagyobb ívű, érték alapú átrendeződés megvalósításához is.

Az elmúlt hónapokban több fórumon is folytak egyeztetések a vállalatok alkalmazkodásáról, jövőbeli kilátásairól a vírus alatti és utáni időszakban. Magam is beszéltem kulcsérintettekkel, és az egyik legjobban érintett ágazat, a szállodák és vendéglátás hazai helyzetén keresztül az alábbiakban ennek alapján összefoglalom az általam – részben szubjektív módon – legfontosabbnak tartott stratégiai szintű kérdéseket. Ehhez Paul Milgrom Nobel-díjas közgazdász elemzési keretét használom fel a strukturált bemutatás végett. Kérdéseket vetek fel, amelyek befolyásolják az ágazat szereplőinek túlélését, és amelyek bizonyos esetekben meg is nyitják a fejlődés lehetőségét a megváltozott környezetben. A válaszok természetesen az egyes vállalatok adottságai mentén nagyon sokfélék lesznek, lehetnek.

Keresleti oldalon a rövid távú drasztikus visszaesés mellett érvényesülnek az utóbbi időben amúgy is erőre kapó trendek, illetve egy általános öntudatosodás, ésszerűsödés nyer teret. Újabb perspektívát kap az ökotudatos turizmus, illetve a hazai lehetőségek igénybe vétele, a közeli pihenési lehetőségek iránti érdeklődés. Ez első körben a vírus miatti korlátozások közvetlen következménye, de nyitott kérdés, a tudatosabb hazai turisták elvágyódnak-e ismét távoli tájakra, ha a lehetőségek megnyílnak, vagy egy részük nagyobb arányban marad az itthoni lehetőségeknél ökológiai vagy kényelmi okokból.

Országos szállodai adatok (vendégéjszakák, ezer) 2019 szept. 2020 szept. 2021 szept. 2021/2019 2021/2020 2019 jan.-szep. 2020 jan.-szep. 2021 jan.-szep. 2021/2019 2021/2020 összesen 2004 768 1352 67,50% 176% 17955 8402 7120 39,70% 84,70% belföldi 761 674 788 103,60% 117% 8213 5658 5109 62,20% 90,30% külföldi 1244 95 564 45,40% 596,90% 9741 2744 2011 20,60% 73,30% Forrás: KSH, illetve MSZÉSZ Trendriport

A minőségi szolgáltatások iránti igény – részben talán meglepő módon – erősödött a vírus hatására.

A hazai és kiváló minőségű alapanyagok az éttermeknél és az otthoni fogyasztásnál nem várt teret nyertek, a hazai turizmust választó honfitársaink sem azért elsősorban választották a magyar kínálatot, mert lejjebb adtak volna igényeikből.

A szállodai vendégéjszakák megoszlása 2019. január-szeptember 2020. január-szeptember 2021. január-szeptember ebből: Éjszakák száma Részesedés országos vendégéjből Éjszakák száma Részesedés országos vendégéjből Éjszakák száma Részesedés országos vendégéjből belföld 8 213 45,7% 5 658 67,3% 5 109 71,7% külföld 9 741 54,3% 2 744 32,7% 2 011 28,3% összesen 17 955 100% 8 402 100% 7 120 100% Forrás: KSH, illetve MSZÉSZ Trendriport

A vállalatok erőforrás-felhasználása terén nem kerülte el ezt az ágazatot sem a globális beszállítói láncokat ért sokk, többen kerestek ezért hazai forrásokat beszerzéseikhez. A távoli országokból való beszerzés nemcsak megdrágult, de kockázatossá vált vagy adott esetben ellehetetlenült egyes relációkban. Vannak ugyanakkor a válság alatt erőre kapó hazai őstermelők, akik élni tudtak a megnyíló lehetőségekkel akár az éttermek, akár a szállodák ellátása terén. Hogy a pozitív példákon túl a hazai élelmiszer-vertikum mennyire alkalmas e potenciálisan erősödő szerep betöltésére, erről megoszlanak a vélemények.

Kritikussá vált a munkaerőhelyzet. Mivel a radikális korlátozások időszakában a munkavállalók egy része elveszítette jövedelmét, vagy annak jelentős részét,

többen elhagyták a pandémia által erősen sújtott ágazatokat, így az éttermi és szállodaipart is.

Kiszakadva a megszokott környezetből egyéb pénzkereseti lehetőségek után néztek, és többen találtak is állást, amelyet nem szívesen adnak fel az ismét kinyíló éttermek és szállodák hívó szavára. A kérdés számukra ugyanis nyitva marad, hogy vajon lesznek-e újabb bezárások, elveszíthetik-e ismét jövedelmüket, nem kockázatos-e visszatérni.

Mindeközben zajlik egy technológiai forradalom, ahogy ezt a szektort sem kerüli el a világszerte teret nyerő digitalizáció. Újabb rendelkezések születtek a szállásadók adatgyűjtésére vonatkozóan, illetve egyre nő az online módon elérhető információk köre a pihenni vagy igényesen étkezni vágyók számára. Mindez a pandémiától függetlenül is fokozódó ütemben történt, a lezárások ugyanakkor jelentősen ráerősítettek a trendre.

A vírustól félve sokan maradtak otthon, rendelték házhoz az ételt vagy az alapanyagokat. Mind a fogyasztók, mind a szolgáltatók előreléptek az online fizetés és számlázás igénybe vétele terén, márpedig ez olyan mint a biciklizés: ha egyszer megtanulta az ember, már nem fogja elfelejteni vagy akár rá is szokhat. Ahogy elhúzódnak a különböző pandémiás korlátozások, jelentős előnyre tehetnek szert azok a szolgáltatók, ahol minél teljesebb körben lehetséges az online rendelés, bőséges információt és többféle fizetési lehetőséget kínálnak az otthonukban lehetőségek után szörföző online megrendelők számára. Még ha be is merészkedik valaki egy étterembe, egyre jellemzőbb hogy otthon megnézi a napi kínálatot, illetve megtervezi, mely időszakban jelenjen meg, a nyilvános forgalmi adatok tükrében.

Több kérdés is adódik

Kérdés ebben a helyzetben, hogy milyen üzleti stratégiai váltásra szánják rá magukat a szállodák és az éttermek, illetve ezeknek egy része. Változtatnak-e a kínálat fókuszán, belépnek-e új szolgáltatások piacára, változnak-e a versenytársaik vagy az értékesítési csatornák? Általánosságban a lehetőség a legtöbb vállalat számára fennáll, hogy online jelenlétét erősítse, abban ugyanakkor nagy különbségek vannak, ez mennyire jelent számottevő üzleti lehetőséget, legalábbis rövid távon.

Kínálhat-e egy étterem, amelynek honlapján keresztül népszerű a házhoz rendelés, újabb termékeket, amelyeket az étteremben nem, kizárólag online formában ajánl a megrendelőknek? Másképp tervezi-e a folyamatait az online igények kiszolgálásához, mint a helyszínen? Tervezhető-e a kiszállítás ideje, begyűjthető-e előre a menürendelés? Együttműködésre lép-e a kistermelők közül egyes szereplőkkel, hogy a termékeik gazdagítsák az étterem kínálatát, egyediségét, egy jóval szélesebb, versenyzőbb online piactéren, mint ami a fizikai vendéglátás esetében még megfelelő volt?

Meglépi-e akár egy étterem akár egy szálláshely, hogy online platformokon keresztül próbálja felfuttatni forgalmát? Megéri-e ez a váltás annak, aki eddig nem élt ezzel a lehetőséggel? Milyen újabb igényeket, elvárásokat jelenthet ez a szolgáltató számára, szükséges-e fejleszteni ezek kielégítéséhez? Kiválthat-e ez szűkös munkaerőt a vállalat üzleti modelljében, digitalizálódnak-e egyes folyamatok, amelyek jelentős munkaerőigényt kívántak korábban?

Ez a kérdés át is vezet az utolsó nagyobb kérdéskörhöz: a vállalati szervezet átalakulásához, és a kapcsolódó vezetési, vezetői vonatkozásokhoz. Általánosságban felértékelődik a képzett, az egyre összetettebb elvárásokat támasztó feladatköröket megfelelően ellátni képes munkatársak értéke a vállalatok számára. Nem könnyű pótolni őket, és az újonnan felvett kollégák betanítása is kihívást jelent.

Megnő a személyes vezetés, a munkatársakkal való bánásmód jelentősége a pandémia átvészelésének, és az azt követő időszak változásokban gazdag éveiben egyaránt.

Ha vállalt a vállalat vezetése, tulajdonosi köre áldozatokat a munkaerő megtartásáért a lezárások időszakában, illetve ha a fentiek alapján képes volt új lehetőségek irányába vezetni a céget, s ezzel perspektívát mutatni a kitartó munkatársak számára, akkor megerősödve jöhet ki a helyzetből. Adott esetben versenyelőnyt jelenthet a megbízható, illetve a változó és összetettebbé váló, új képességeket igénylő munkakörökben jól teljesítő munkaerő a válságot nehezebben átvészelő versenytársakkal szemben. Mindemellett a vállalatok többsége megfontolja az automatizálás lehetőségét is a munkafolyamatok egy részénél, hogy a munkaerő-kockázatot csökkentse, feltéve hogy talál a kapcsolódó beruházáshoz finanszírozást és egyéb feltételek is adottak.

Nincs olyan tényezője tehát a vállalatok üzleti modelljének, amelyet érintetlenül hagyott volna az éttermek és szállodák esetében a pandémia.

Egyetérteni látszanak az iparági szereplők abban, hogy nem fog minden visszaállni a régi állapotba, a fent említett változások nagyobb része a vírus megfékezését követően is fennmarad. Ebben az értelemben a vírus hatásai tehát velünk maradnak, folyamatos odafigyelést igényelnek, ahogy az endémiává váló pandémiás helyzet is.

Felvetnek a fenti kérdések ugyanakkor nagyobb ívű stratégiai kérdéseket is, amelyek túlmutatnak egy-egy vállalat döntési körén. A globális gazdasági-társadalmi környezet megváltozik, s ez normákat, értékeket érintő döntéseket igényel, nemzeti, nemzetközi vonatkozásban egyaránt. Minden ilyen drámai szakítás a beidegződött folyamatokban reformok lehetőségét veti fel. Reformokat, amelyek túllépnek az eseményekre való reagáláson, és régóta érő, eddig nem megválaszolt kihívásokra készítik fel a vállalatot és érintettjeit. Az ökológiai kihívás, a munkahelyek humanizálásának kérdése, a fogyasztók tudatosodásának kiszolgálása és egyúttal elősegítése valószínűleg csak néhány az ilyen fontosabb ügyek közül.

