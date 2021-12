Ezért sem mindegy, milyen gyors a neted

Nem csupán az internet lett gyorsabb az elmúlt évtizedekben, hanem a rajta keresztüláramló adatmennyiség is jelentősen megnőtt. A korábbiakhoz képest hatalmas fájlok mozgatása, a sokszor párhuzamosan zajló online meetingek és a zökkenőmentes ügyfélkiszolgálás, valamint digitális fizetés korában a gyors és stabil internet továbbra is kulcskérdés a vállalkozások életében, amelyet a terjedő home office sem tesz zárójelbe.

Mára cégmérettől függetlenül elmondható, hogy az online megoldásokat használó vállalkozások számára a stabil és gyors internet működés elengedhetetlen, hiszen üzletmenetük folytonossága múlik ezen. Nem engedhetik meg maguknak, hogy megbízható internet nélkül legyenek. Azoknál a vállalkozásoknál, akik online leveleznek, webshopot üzemeltetnek, digitális megrendeléseket fogadnak vagy adnak le vagy, online számlázó rendszert üzemeltetnek, online is intézik ügyeiket, minden kiesés vagy lassulás gondot okozhat a napi működésben, ez pedig nyilván bevételkiesést okozhat.

De az így keletkezett kár nem csupán forintban mérhető gazdasági veszteség – sokkal kínosabb például egy akadozó webshop, amely megbízhatatlanságot, instabilitást sugall és nehezen felmérhető reputációs veszteséget jelent.

Megvan a piaci igény

Míg a laptopon, tableten használt internet előnye a helyileg rugalmas használhatóság, az optikai internet a technológiai sajátosságok miatt az elérhető sávszélességben magasabb színtű stabilitást biztosít, és a helyhez kötött szolgáltatóknak, cégeknek jelent előnyt - mondta el a Portfolio-nak Fülöp Gábor, a Telenor Magyarország üzleti értékesítési és marketing igazgatója. Hozzátette: a sávszélesség, a le-és feltöltési sebesség is továbbra is számít az üzleti felhasználóknak. A piaci trendek, a manapság már mindenhol elérhető és népszerű egy gigabájtos csomagok megléte is igazolja, hogy fontos a sebesség az ügyfeleknek.

Mindez azért is fontos, mert az elmúlt évtizedekben nem csak az internet lett gyorsabb, hanem a ma már mindennaposan alkalmazott technológiák is egyre komolyabb adatforgalmat generálnak és egyre nagyobb átviteli kapacitásokat követelnek meg. A cégeknek is szükséges ezzel foglalkozniuk, mert a vállalkozások digitális útra lépésével egyre több folyamat zajlik a neten keresztül, egyre több digitális adatot termelnek, így nem mindegy, hogy munkavégzés közben a kollegák tapasztalnak-e lassulást az internetelérésben.

Előfordul, hogy a céges internetet sokan használják egyszerre nagy file-ok fel vagy letöltésére, párhuzamosan zajlik több online meeting, és az internet természetesen az ügyfélkiszolgálásban is fontos szerepet tölthet be

Jobb ügyfélélményt biztosíthat, ha gyorsan kiszolgálható az ügyfél, például ha gyorsan tud megrendelést leadni a webshopon keresztül és összességében az online vásárlási folyamat gördülékenyen zajlik, köztes várakozások nélkül. Mindez olyan elvárásrendszert támaszt, amelynek nem kellően gyors vagy instabil internetkapcsolattal nem tud megfelelni egy vállalkozás.

Folyamatos és gördülékeny munkavégzés

Szerencsére mind a piac kínálati, mind pedig a keresleti oldala reagál ezekre a változásokra. A vállalkozások egyre nagyobb része használja ki az internet adta sebesség előnyeit. „Elég csak arra gondolni, hogy a beszélgetések sokszor a vírushelyzettől függetlenül is már átterelődtek az online térbe, ahol a videóhívások miatt is szükséges a stabil és gyors internet, a cégek nagyobb forgalmú webshopjának kiszolgálása, vagy akár a videós megfigyelő rendszereknek is elengedhetetlen egy erős le és feltöltési sebesség. És akkor nem is említettük az egyéb rendszereket, amelyek szinte minden területen internet alapú működést feltételeznek” – mondta el Fülöp Gábor.

A gyors és stabil internet ráadásul hatékonyságbeli kérdéssé is vált.

Minden vállalkozás számára az a legfontosabb, hogy a mindennapi működése stabil legyen, hiszen az élő rendszerek működésének az alapja az internetes kapcsolat. „Fontos, hogy ne legyen kieső idő a munkatársak munkaidejében, folyamatos és gördülékeny legyen az ügyfelek kiszolgálása, vagy a vevői általi kifizetések is minden pillanatban működjenek, így például az IP alapú POS terminálok zökkenőmentesen végezzék a feladatukat.”

Az irodai net továbbra is tényező

Ezt az igényt a mára már polgárjogot nyert home office is csak árnyalja, de nem szünteti meg. A pandémia az elemzések szerint évekkel felgyorsította az otthoni munkavégzés kultúra elterjedését, ám legvalószínűbbnek az látszik, hogy hosszú távon a hibrid munkavégzésre rendezkedhetnek be a cégek: néhány nap otthoni, néhány nap irodai munkavégzés.

Ebből az következik, hogy az irodai internetre mindig is szükség lesz

A helyhez kötött fizikai termékekkel kereskedő vagy szolgáltató vállalkozások esetében, mint amilyen például egy virágbolt vagy étterem – ráadásul a munkatársaknak igen csekély lehetőségük van otthonról dolgozni, hiszen az ügyfélkiszolgálás személyes jelenlétet kíván, ahol viszont a háttérrendszerek működésének az alapja a stabil és gyors internet.

Nem véletlen, hogy az igényekre a piac is reagál, köztük a korábban mobilszolgáltatóként megismert, de mára már menedzselt tűzfalszolgáltatással vagy vezetékes internetszolgáltatással is jelenlévő Telenor is.

A cég IrodaNet 300 és IrodaNet 1000 néven október elejétől a kis- és középvállalatok számára is új szolgálatást tesz elérhetővé. Az üzleti ügyfelek specifikus igényei szerint az IrodaNet optikai vezetékes internet mellé kiegészítőként igénybe vehető Fix IP cím szolgáltatás és Mesh Router megoldás is. A Fix IP cím azoknak a cégeknek előnyös, akik székhelyükön saját szerverszolgáltatást, például FTP-hozzáférést, levelező-szolgáltatást vagy saját webshopot üzemeltetnek, illetve olyan céges környezetben dolgoznak, ahol egy biztonságos virtuális privát hálózat (VPN) igénybevételének feltétele a fix IP cím. A Mesh Router megoldás segítségével az IrodaNethez kapcsolódó routerek a bonyolultabb, zegzugos vagy többszintes kialakítású belső terek különböző pontjain elhelyezve stabilan képesek az épület távolabbi, rejtett pontjain is kiegyenlített wi-fi jelerősséget biztosítani, így stabil internethozzáférést biztosítani a zökkenőmentes munkavégzéshez.

