Ellentmondásos adatok érkeznek a magyar koronavírus-járványról

A napi új koronavírusos esetek száma alapján már elérkezett a fordulat a járvány 4. hullámában, azonban a szennyvízadatok a járványhullám növekedéséről tanúskodnak. A kórházi adatok minősége mindeközben olyan mértékben romlott, hogy alig lehet belőle valamit látni.

Az új koronavírusos esetek 7 napos mozgóátlagában elérkezett a fordulat. Ez a mutató 10 100 napi eset felett érte el a csúcspontját december elején, mostanra, pedig 8400 alá csökkent. Ez azt jelenti, hogy Magyarország túl van a járvány 4. hullámában csúcsán. A trend alapján pedig a következő időszakban szépen lassan csökkenhet az új koronavírusos esetek száma.

A baj csak az, hogy a szennyvízadatok nem ezt mutatják. "A szennyvízminták SARS-CoV-2 örökítőanyag országos átlagkoncentrációja emelkedik" - írja közleményében a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A szennyvízmintákban talált koronavírus-koncentráció általában együtt mozog az egyes hullámokkal, most azonban nem ez a helyzet. Amíg a szennyvízadatok a vírus terjedésének gyorsulását mutatják, addig a napi új esetszámok visszaesést.

A helyzet megértéséhez érdemes megnézni a többi járványadatot. A kórházban lévő koronavírusos esetek száma napok óta stagnálás közelében van, ami a járvány tetőzését jelzi, visszaesés azonban egyelőre nincs. Sőt, tegnap újra érdemi, 100 főnél nagyobb emelkedést láttunk a kórházi terhelésben, ami azt jelzi, hogy még nem jött el a megnyugvás.

Ha a járvány tetőzött Magyarországon - ahogy az esetszámok jelzik -, és a platót magunk mögött hagyva a fertőzöttek száma csökkenésnek indult, akkor ezt hamarosan a kórházak terhelésének csökkenésében kellene látnunk.

Ha viszont a szennyvízadatokból indulunk ki, akkor nem lenne meglepő, ha a kórházi terhelés még nem érte volna el a csúcsát.

Sokat segítene a lélegeztetettek számának alakulása, azonban ezt az adatot teljesen használhatatlanná tette a kormányzat. Ugyanis megváltozott a számbavétel módszertana, ami miatt csökkent a lélegeztetettek összlétszáma. A módszertani változás után azonban újra növekedésnek indult a trend, vagyis még itt sem érhető tettem a valódi fordulat a járványban. El kell azonban még telnie 1-2 hétnek, hogy a lélegeztetettek számában az új módszertan alapján is kirajzolódjon egy trend, amelyből következtetéseket tudunk levonni.

A halálozások száma szintén érdemben nő. A 4. hullámban az elhunytak száma jelenleg magasabb, mint a 2. hullámban, de alacsonyabb, mint a 3. hullámban. Ez lesz az utolsó járványügyi adat, amely csökkenésnek indul, hiszen a vírus lefolyásából ez következik.

Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan alakul az elvégzett tesztek pozitivitási aránya. A pozitivitási ráta 25%-on stagnál napok óta, vagyis hosszú ideig tartó emelkedés után már nem romlik a detektálási arány. Ez azt erősíti meg, hogy a járvány az esetszámok szintjén tetőzött, de egyelőre nem lélegezhetünk fel.

Az utolsó mutatószám a járvány reprodukciós rátája. Vagyis az, hogy egy ember hányat fertőz meg. Ha egy felett van, akkor a vírus felfelé tart, ha egy alatt, akkor visszaszorul. Hosszú hónapok óta most először csökkent egyre, illetve kicsivel egy alá ez a mutatószáma, ami azt jelzi, hogy a vírus már nem gyorsul. Igaz, egyelőre nem is tart erősen lefelé, de a következő időszakban a trend alapján arra lehet számítani, hogy csökken ez a mutató is.

