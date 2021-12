A történelmi magyar devizakötvényről beszélt az ÁKK vezérigazgatja

Jövő héten zárulhat a magyar zöldkötvény-kibocsátás a kínai piacon – mondta a Reutersnek Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója. A szakember szerint az utóbbi hetek hozamemelkedése után mostanra egyensúlyba került a piac.

Kedden már megjelentek hírek arról, hogy történelmi devizakötvény-kibocsátásra készül Magyarország, hiszen a világon az első szuverén kibocsátó lehet, mely zöld kötvényt ad el Kínában. Az engedély után 1-2 milliárd jüan értékben adna el állampapírt az adósságkezelő, Kurali Zoltán most azt mondta, hogy a végső mennyiség közelebb lehet az egymilliárd jüanhoz. A kicsit több mint 150 millió dolláros mennyiség inkább csak jelképes, de fontos lehet jelezni, hogy a magyar állam ezen a piacon is megjelenik. Az ÁKK vezérigazgatója most a Reuters kérdésére azt mondta, hogy a tranzakció zárása a jövő héten várható.

A hírügynökség kérdésére Kurali külön beszélt arról is, hogy nem számít jelentős piaci reakcióra amiatt, mert az MNB hamarosan lezárja eszközvásárlási programját. Az utóbbi hetek hozamemelkedésével kapcsolatban pedig úgy nyilatkozott, hogy mostanra egy egyensúlyi szint alakult ki a piacon, mely mellett már látszik ismét tőkebeáramlás.

Címlapkép: ÁKK