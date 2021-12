Példátlan magyar online verseny indul az átoltottság javítása érdekében

Oltáskampány – Te hogy csinálnád? címmel hirdetett online hackaton versenyt a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság (MEMT) az Egészségügyi Menedzserképző Központtal (EMK) közösen, a Magyar Tudományos Akadémia Fenntartható Fejlődés Elnöki Bizottság, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával. Az egyetemi hallgatókból álló multidiszciplináris csapatoktól olyan innovatív ötletekre számítanak a szervezők, amivel tovább javítható az oltási hajlandóság. A Portfolio azt is megtudta a szervezőktől, hogy a többmillió forintos összdíjazású versenyre hatalmas az érdeklődés a fiatalok részéről.

Nemzetközi és hazai viszonylatban is egyedülálló akciót talált ki a MEMT szervezet. A december 10-11-én online formában megszervezett az „Oltáskampány – Te hogy csinálnád?” Hackathon ötlet- és megoldásgeneráló innovációs maraton egy verseny egyetemi hallgatók számára.

A rendezvény fő célja az oltási hajlandóság erősítését és növelését támogató ötletek generálása - tudtuk meg Szócska Miklóstól, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjának igazgatójától, aki azt is hozzátette, hogy a kezdeményezés támogatja az egészségügyi innovációt és a multidiszciplináris csapatmunkát. Az EMK igazgatója bizakodó abban a tekintetben, hogy

a Hackathonon egyedi megközelítések, új, innovatív megoldások születhetnek, amelyek megvalósításával növekedhet az oltási hajlandóság a lakosság körében.

Szócska Miklós arról is beszélt nekünk, hogy hisznek abban, hogy növelhető tovább az oltakozási kedv, de azt is látni kell szerinte, hogy a jelenlegi kampányokkal elértünk egy átléphetetlennek tűnő határt. Ezért indokolt teret adni a friss, olykor váratlan megoldásoknak. "Úgy gondoljuk, hogy a hackathon formátum erre kiváló keretet ad, nem véletlenül választják start-up-ok felfedezésére is" - tette hozzá.

“Nagyon örülünk a határon túli magyar résztvevőknek is. Ha belegondolok, a TBC-benelhunyt székely nagyanyámat és kárpátaljai nagyapámat is ismerhettem volna, ha akkor márlett volna BCG oltás" - osztotta meg személyes élményét Szócska Miklós. "Muszáj valami újat kitalálni. Ezzel a kezdeményezéssel a fiatal generációk kreativitását akarjuk mozgósítani a meggyőzéshez" - tette hozzá.

Mint ismeretes, jelenleg is zajlik a regisztráció nélküli oltási kampány az országban, több oltóponton, azonban az első hét után az ez iránt jelentkező érdeklődés alábbhagyott. Közben a harmadik oltás felvétele is egyre fontosabbá válik és indul a fiatalok oltásának lehetősége is, valamint az országos települési szintű oltási akció. A jelenleg is tomboló járványhullám közepette és az újabb hullámok kilátásai miatt mindennél fontosabb a koronavírus elleni vakcina felvétele.

Joó Tamás, a szervező Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság elnökhelyettese érdeklődésünkre azt is elmondta a kétnapos eseményről, hogy rengeteg szakterületről érkeznek jelentkezők (egészségtudomány, orvos, gyógyszerész, fogorvos, informatika, fizika, kémia, agrártudomány, menedzsment, pszichológia, közgazdaságtan, szociológia, mérnök, jog stb.). Ezekről a területekről érkező egyetemisták kapcsolódnak és dolgoznak össze az ötletversenyen kiegészülve kommunikációs, jogi és kreatív szakemberekkel, a résztvevők 4 fős csapatokban fognak dolgozni. Azt is kiemelte, hogy az érdeklődés messze felülmúlta a várakozásaikat, most már azzal számolnak, hogy

a kezdeményezésben 30 csapatban több mint 120 egyetemista fog részt venni aktívan, 16 különböző szakterületről.

Ez alapján az új, innovatív ötletek megszületése szinte már garantált. Nagyon bizakodóak a szervezők és remélik, hogy az ötletek között lesznek olyanok, amelyek megfelelő támogatással segíthetik az oltási hajlandóság növelését. De hogy még jobban ösztönözzék az újítást és a jelentkezést, nem kevés jutalommal díjazzák a legjobb ötleteket:

1. díj: 2,5 millió forint

2. díj: 1,5 millió forint

3. díj: 500 ezer forint

A részletekből azt is megtudtuk, hogy eddig a jelentkezők megközelítőleg 15 városból, 20 egyetemről érkeznek, az utolsó kiadó helyekre csütörtök 17 óráig lehet jelentkezni.

Így zajlik majd a verseny

A csapatoknak megközelítőleg 24 óra áll rendelkezésére, hogy közösen egy innovatív ötletet dolgozzanak ki a megadott szempontok szerint. Ehhez segítségül hívhatják a mentorokat, akik egy előre megadott időintervallumban állnak rendelkezésre, különböző szakmai kérdésekben. A szombati nap délutánján minden csapatnak egy rövid pitch-ben kell az ötletét prezentálni a zsűrinek. A zsűri ezután hozza meg döntését, a verseny eredményhirdetéssel zárul.

Mi az a hackathon?

A Hackathon egy olyan esemény, amely a tartós innovációt és a közösségi forrásból származó megoldásokat segíti elő sürgető, valós üzleti- és társadalmi problémák megoldására. A Hackathon tipikusan egy időhöz kötött verseny-rendezvény, ahol a résztvevők együttműködnek a koncepció bizonyítékainak, és a valóságban is helytálló termékeknek, ötleteknek a kidolgozásában, egy konkrét, előre meghatározott problémára vagy innovációra.

Az "Oltáskampány – Te hogy csinálnád?" hackathon során lelkes, kreatív hallgatók megfelelő szintre eljuttathatják ötleteiket, valamint szakemberek támogatják a munkájukat a legkülönbözőbb szakterületekről (egészségügy, informatika, gazdaság, kommunikáció) és ha születik kivitelezhető, jó megoldás, van esély arra, hogy megfelelő szakmai és anyagi támogatással meg is valósuljon.

Címlapkép forrása: MTI/Vajda János