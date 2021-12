Pusztító árrobbanás zajlik: rengeteg magyar került bajba

Több mint egy évtizede nem látott áremelkedés sújtja Magyarországot, ami erodálja a keresetek vásárlóerejét is. Ma már érdemben csökken a legkevesebbet kereső magyarok bérének vásárlóereje, de nemcsak őket, hanem azokat is elérte az árrobbanás, akiknek 5%-nál kisebb mértékben nőtt idén a fizetése.

Idén mindössze 4%-kal emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum, ráadásul nem is januártól lépett életbe a legkisebb bérek növelése, így mindössze 3,7%-os emelkedésről beszélhetünk éves átlagban. Összesen körülbelül 1 millió dolgozóról van szó, kisebb részük a minimálbért, nagyobb részük a garantált bérminimumot viszi haza. Azt már hosszú hónapok óta lehet tudni, hogy az idei infláció ennél magasabb lesz, ma már azonban az is látszik, hogy nem is kicsivel haladja meg az áremelkedési ütem a legkisebb bérek növekedését.

Novemberben 7,4%-kal nőttek a fogyasztói árak a KSH friss jelentése szerint, az év első 11 hónapjában pedig 4,9%-os áremelkedési ütemet mértek. Ez úgy jött ki, hogy az év első felében még alacsony, 3% körüli inflációt mértek, az év vége felé viszont már jóval 5% felettit.

Mivel a legkisebb keresetek idén mindössze 3,7%-kal nőttek, miközben az infláció éves átlagban várhatóan 5,1-5,2% lesz, így a minimálbér és a garantált bérminimum vásárlóereje 1,3-1,4%-kal csökken.

A legkisebb fizetések vásárlóerejének csökkenésére utoljára a 2008-09-es világgazdasági válság, valamint az azt követő, 2011-12-es európai adósságválság időszakában volt példa. Vagyis akkor, amikor a magyar gazdaság súlyos recessziós periódusokon ment keresztül. Ez alól kivétel volt a 2020-as koronavírus-válság, amikor a magyar GDP visszaesett, de a minimálbér vásárlóereje több mint 4%-kal nőtt.

Akkor ugyanis még 8%-kal nőtt a minimálbér, miközben az infláció alacsony volt. Idén viszont fordult a kocka: a kormány, a munkaadók és a munkavállalók képviselői 4% alatti béremelkedésről állapodtak meg, miközben az infláció az előrejelzésekhez képest gyorsabban nőtt. Amikor az idei év elején megállapodtak a felek a minimálbér emeléséről, akkor arról is megegyeztek, hogy a gazdasági folyamatok tükrében – és az infláció alakulásának függvényében – év közben előveszik a minimálbér kérdését.

A gazdaság gyorsabban nőtt, mint várták, ami a bérkorrekció mellett szólt, miközben az infláció is folyamatosan meghaladta az előrejelzéseket, ami szintén béremelést indokolt volna. Erre azonban nem került sor, hanem ehelyett jövőre nagymértékben, közel 20%-kal emelik a minimálbért és a garantált bérminimumot, ami minden bizonnyal kifejezetten nagy reálbér-emelkedést jelent majd.

Bár a kérdőjelek itt is szaporodnak. Néhány hónapja még úgy tűnt, hogy jövőre 3% közelében lehet az infláció, aztán megjelentek a 4%-os előrejelzések, ma pedig már a kormány és a jegybank is 5%-kal számol. A mai friss, 7,4%-os novemberi infláció tükrében a makroelemzők már megjegyzik: az 5%-os előrejelzést „felfelé mutató” kockázatok övezik, vagyis inkább nagyobb lesz ennél, mint kisebb. Ha az infláció 5% körül alakul, akkor az egészen pontosan 19,5%-os béremelés miatt közel 14%-os reálbér-növekedés várható.

