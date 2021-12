Így léphetnek nemzetközi porondra a magyar élelmiszeripari cégek

Számos hazai élelmiszergazdasági vállalat „nőtte ki” a hazai piacot, és fordult/fordul a nemzetközi befektetési lehetőségek felé. A Portfolio Agrárszektor 2021 konferenciáján egy kerekasztal-beszélgetésnek a fő témája az volt, hogy hol kínálkoznak ma az agráriumban a legjobb befektetési esélyek, és ezek kihasználásához melyek lehetnek a legjobb megoldások.

Nagyon sok kihívást, de lehetőséget is tartogat a külpiac a magyar társaságok számára - világított rá Bán Zoltán, a Net Média Zrt. (Portfolio) vezérigazgatója.

Bárány László, a Master Good Kft. ügyvezető-tulajdonosa ismertette, hogy a Master Good cégcsoport 43 országban exportálja a csirkehús és készítmény termékeit. Komoly piacuk Ázsia, és annak is több régiója, például Kína, Tajvan, Dél-Korea, Vietnam. Ezért döntöttek amellett, hogy ottani jelenléttel erősítsék pozíciójukat. Csirkefeldolgozó üzemet létesítenek Vietnamban tőkebefektetésüknek köszönhetően. Az üzem korszerűségét és kapacitását tekintve vietnami értelemben is kedvezőnek számít.

Gregosits Balázs, a Vitafort Zrt. nemzetközi gazdasági fejlesztési igazgatója arról számolt be, hogy a cégcsoport több mint 40 éves múltra tekint vissza, exportaktivitással több mint 20 országban vannak jelen. Ezek közül kiemelte a délkelet-ázsiai régiót, a laoszi projektjüket. A kötött segély-hitelprogram több mint 15 éve indult és egy 70 millió dolláros költségvetésű beruházás megvalósítását segíti, 2022-ben érnek a végére. A projekt során három takarmánykeverő, számos vágóhíd, keltető és intenzív halfarm létesítése valósult meg. Kiemelte, hogy a vállalat negyedik kormánydöntésnek köszönhetően, hitellel és önerővel 5,2 milliárd forintos teljesen új üzemegységet hoz létre az elkövetkezendő években a HIPA támogatásával. A hazai piac állandó, nem rejt túl nagy mozgásteret, ezért lépni kell a külpiacok irányába.

Kerezsi Miklós, a Hodler Alapkezelő Zrt. igazgatóság elnöke elmondta, hogy saját befektetéseikkel aktívak Romániában és Szerbiában. Van egy szoftvercégben befektetésük, az AgroVIR Kft.-ben, amely farmmenedzsment szoftvert kínál Magyarországon kívül Szerbiában, Szlovákiában, Bulgáriában, Azerbajdzsánban, sőt van egy leányvállalatuk Argentínában is. Ezen kívül takarmányipari projektjeik vannak, az UBM csoporttal közösen Romániában építették meg a térség egyik legnagyobb takarmánykeverő üzemét. Ipari tisztítószerekkel is kereskednek a régióban egyebek mellett. A tevékenységük viszonylag sokrétű.

A külföldi terjeszkedés legfőbb motivációjaként Kerezsi Miklós, a Hodler Alapkezelő Zrt. igazgatósági elnöke azt említette, hogy

itthon minden rendben van, jó az agrárium.

"A régióban az egyik konszolidáltabb piac a magyar. Nem tudom, hogy itthon meg lenne az a bátorság, hogy például baromfiiparba befektessünk a Master Good vagy a Tranzit csoport mellett Magyarországon, viszont például Romániában lehet keresnivalónk" - tette hozzá, kitérve arra, hogy azért ment a Hodler külföldre, mert a magyar piac beszűkülését tapasztalták, rendkívül erős piacvezető versenyzők alakultak ki, kevés tér maradt a növekedésre, ugyanakkor

a környező országokban látunk egy a magyarországinál is erősebb generációváltást.

Aki nem tudta az utódlás kérdését már megoldani, annak az eszközei, cégei eladóvá válnak. Emellett látunk egy konszolidációs lehetőséget is a magyarhoz képest, nagyon fragmentált a piac a környező országok agráriumában, élelmiszeriparában, és szinte mindegyik alágazatról elmondható ez. "Azt látjuk, hogy a nagy nyugati szereplőknek sem annyira magas az étvágya ezekbe az országokba befektetni, hogy ne tudnánk velük versenyezni" - szögezte le.

Ezt a tapasztalatot erősítette meg Gregosits Balázs, a Vitafort Zrt. nemzetközi gazdasági fejlesztési igazgatója is, aki példaként említette, hogy Laoszt, ahol 2006 óta jelen vannak, úgy tudná a 7,5 milliós országot bemutatni, mintha a magyar viszonyokat vetítené magunk elé 50-70 évvel ezelőtt. Tehát, a mezőgazdasági infrastruktúra, a tudás és a lehetőségek szempontjából ennyivel előrébb vagyunk, nyilván az ország adottságai miatt.

Bárány László, a Master Good Kft. ügyvezető-tulajdonosa elmondta, hogy több éven keresztül kóstolgatták Vietnamot, mielőtt befektettek volna. Céljuk volt, hogy a piacról valódi információkat szerezzenek, mert egy kereskedelmi kirendeltség változó információkat kap. A vágóüzemet egyrészt profitcenternek tartják, másrészt egy kapu is arra is, hogy a Master Good termékeit oda exportálva állandó jelenlétet valósítsanak meg a vietnami piacon. Fiai meg vannak arról győződve, hogy a következő tíz évben Délkelet-Ázsia és a baromfiipar hihetetlenül fejlődésen megy keresztül, a vietnami üzemük pedig ebben a folyamatban előretolt helyőrségként funkcionál majd. A külpiaci jelenléthez nem részesültek semmilyen támogatásban, miután a bankoknál letesztelték a finanszírozási hajlandóságot, túl nagy óvatosságot tapasztaltak. A Master Good által kivitt durván 11 millió eurónyi tőke teljesen saját, sőt a vietnami csirkevágó üzemük jelenleg is hitel nélkül gazdálkodik.

Kerezsi Miklós, a Hodler Alapkezelő Zrt. igazgatóság elnöke a legnagyobb nehézségként a személyes jelenlét és humánháttér biztosítását nevezte meg a külföldi terjeszkedés során. Néhány éve realizálták, hogy csak akkor lehetnek sikeres külföldi befektetők, ha megoldják a menedzsment utánpótlást kérdését. A Vitafort Zrt. nemzetközi gazdasági fejlesztési igazgatója és a Master Good Kft. ügyvezető-tulajdonosa is hasonlóan nyilatkozott erről.

Felmerült annak a kérdése, hogy a vezetők mit tanácsolnak azoknak a gazdáknak, akik külföldi terjeszkedést terveznek. A beszélgetés résztvevői biztatnak minden magyar céget, hogy próbálják ki magukat külföldön. A Hodler Alapkezelő Zrt. igazgatóság elnöke azt javasolja, hogy

elsőként mérjék fel a célország lehetőségeit, nézzék meg a viszonyrendszert, válasszanak olyan üzleti partnert, aki ismeri a helyi viszonyokat.

Címlapkép forrása: Portfolio/Stiller Ákos