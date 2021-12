Nagy a baj Kínában: 13 éves mélyponton a házasságkötések száma, túl sok pénzbe kerül egy esküvő

Hiába csökkentette az esküvők költségét és váltott az egygyermekes családpolitikáról Kína, mindeddig nem sikerült javulást elérni az esküvők számát tekintve. A friss adatok szerint 13 éves mélyponton van a házasságkötések száma az országban – számol be a hírről a Financial Times

A világ legnépesebb országa demográfiai krízissel néz szembe amiatt, hogy jelentősen fogyatkozik a lakossága. Az idei adatok azt mutatják. hogy évtizedek óta nem nőtt olyan lassan a népességszám, mint most. Annak érdekében, hogy ösztönözzék a gyerekvállalást, a kínai hatóságok 29 városban tették elérhetőbbé a házasságkötéseket még áprilisban azzal, hogy csökkentették az esküvőszervezés költségeit.

Az idei első három negyedévben azonban az újonnan kötött házasságok száma 13 éves mélypontra, 5,9 millióra esett, ezzel már nyolc egymást követő évben csökken az esküvők száma Kínában. Az egyik kínai egyetem által kiadott, öt tartományban végzett tanulmánya szerint a vidéki házaspárok eljegyzési ajándékainak átlagos értéke, amely magában foglalja a menyasszony hozományát és a készpénztől a lakhatásig terjedő ajándékokat, 50-100% közötti mértékben, legalább 300 ezer jüannak (47 000 dollárnak) megfelelő összegre ugrott meg az elmúlt hét évben. Ez több mint hatszorosa egy kínai háztartás éves jövedelmének.

Ningling központi megyében, amelyet az új politika „kísérleti övezeteként” is tartanak számon, legfeljebb 30 ezer jüan javasolt árat jelentett be az eljegyzési ajándékok kapcsán, szemben a megyei fiatal nők és a szüleik szokásos, 100 ezer jüant elérő kérésével. A megye több száz házassági tanácsot is indított, amelyekhez helyi tisztviselők, méltóságok és párkeresők csatlakoztak, hogy rávegyék a párokat a hivatalos irányvonal követésére. „Folyamatosan azt mondogatjuk a fiatal nőknek és szüleiknek, hogy a boldogságnak semmi köze ahhoz, hogy hány eljegyzési ajándékot kapnak” – mondta Ningling egyik tisztviselője.

A házasságkötések ösztönzésében nagy kihívást jelent, hogy Kínában sokkal több a fiatal férfi, mint a nő, köszönhetően az ország évtizedekig tartó egygyermekes családpolitikájának. Egy pekingi kormányzati tanácsadó szerint sok férfi marad szingli emiatt az országban, ez elkerülhetetlen. A tanácsadó kitért arra is, hogy Kína nemek közötti egyenlőtlensége nem sokat javult a 2010-es cenzus óta, amikor is 2,2 millió, 25-34 év közötti fiatal, egyedülálló férfit és 1,2 millió, hasonló korú fiatal, egyedülálló nőt számoltak össze. Nem segít a helyzeten az sem, hogy a fiatal kínai nők egyre kisebb érdeklődést mutatnak a házasság iránt, sokan csak később házasodnak meg, illetve inkább egyedülállók maradnak és a karrierjükre koncentrálnak.

A helyi statisztikai hivatal által, Lishuiban elvégzett májusi felmérése szerint a nők 60 százaléka tartotta szükségesnek a házasságot, szemben a férfiak 82 százalékával. A 2010 körül végzett több regionális és országos felmérés is hasonló eredményre jutott akkoriban: a női válaszadók több mint 80 százaléka tartotta szükségesnek a házasságot. A férfiaknál ez az arány több mint 85 százalék volt.

Címlapkép: Getty Images