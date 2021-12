Nincs megállás, zsinórban harmadszor is csúcsot döntött a magyar áramfogyasztás

Egészen különleges napok ezek a magyarországi villamosenergia-felhasználás történelmében: csütörtökön ugyanis egymás után a harmadik napon dőlt meg az áramfogyasztási csúcs. Az egymást követő három napon bekövetkezett hármas csúcsdöntés az utóbbi éveket tekintve szinte biztosan példátlan, de egy időre valószínűleg vége szakad a sorozatnak.

Az átviteli rendszerirányító MAVIR honlapján található adatok szerint a december 9-én 16:45 körül született új rekord bruttó rendszerterhelési érték körülbelül 7350 MW (a hitelesített tényadat későbbre várható), ami mintegy 100 MW-tal haladja meg a szerdán felállított, a múltnak most átadott rekordot. Az előző napi 7254 MW-os rekord a keddi 7210 MW-os csúcsot váltotta, amely a szintén idén, 2021. február 11-én született 7119 MW-os rekordot döntötte meg.

Forrás: MAVIR

Az egymást követő három napon bekövetkezett hármas csúcsdöntés az utóbbi éveket tekintve szinte biztosan példátlan, de egy időre valószínűleg vége szakad a sorozatnak. A hétvége közeledtével ugyanis rendszerint már pénteken gyengül a gazdasági aktivitás, ami a napi rendszerterhelési csúcsokat is mérsékli. Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárási előrejelzését látva azonban nem lenne meglepő, ha a jövő héten, valamikor kedd-szerdán újabb áramfogyasztási rekord érkezne.

Az elmúlt három nap rekordjaihoz több ok is vezetett: ezek közül a hideg idő és a megnövekedett fűtési igény az élre kívánkozik. A magyarországi áramfogyasztási rekordok mindig a téli, hideg időszakban születnek, de a MAVIR számontartja a nyári évszak rendszerterhelési csúcsait is, amelyek éven belül a második legmagasabb értékeket képviselik. Ezek rendszerint az év legmelegebb időszakaiban születnek meg, amikor az ingatlanok hűtési igénye és ezzel a légkondicionáló berendezések fogyasztása tetőzik. A historikus nyári rendszerterhelési csúcs szintén megdőlt 2021-ben, az izzasztó kánikulát (30,2 Celsius-fokos napi átlaghőmérsékletet) hozó június 24-én este 18:45 és 19:00 óra között 6940 MW-on tetőzött az országos áramfogyasztás.

Az általános elektrifikációs trend szerepét szintén meg kell említeni, hiszen a villamos energia szerepe egyéb területek mellett a fűtésben is egyre nagyobb a hőszivattyúk és más, villamos energiát igénylő fűtési megoldások terjedése miatt. Az időjárás és az elektrifikáció mellett a villamosenergia-felhasználás a gazdaság teljesítményétől is jelentősen függ, márpedig jelenleg ez is meglehetősen erőteljes lehet, a negyedik járványhullám ellenére is. További, az áramfogyasztást növelő hatás a távmunka covid miatti elterjedése, mert miközben az otthoni energiaigény jelentősen emelkedik, az irodaházak felhasználása sem eshet egy bizonyos szint alá, még ha a dolgozók többsége nem is jár be.

A hideg mellett az időjárás egy másik módon is felfelé hajtja a villamosenergia-rendszer terhelését. Ez pedig a napsütés hiánya, ami egyrészt napközben is növeli a világítási igényt, másrészt alaposan visszafogja az egyébként egyre tekintélyesebb hazai háztartási naperőmű kapacitás termelését is. A háztartási méretű naperőművek (HMKE-k) által termelt elektromos áram jó része ugyanis nap közben helyben kerül elfogyasztásra, ami mérsékli a központi villamosenergia-rendszer terhelését. Borult időben viszont a naperőművek termelése, ha nem is szűnik meg teljesen, de nagyon visszaesik, ezért ilyenkor a napelemes háztartások is kénytelenek nagyrészt a hálózatból vételezett árammal kielégíteni fogyasztási igényeiket. Ez a hatás azt is magyarázza, hogy az új rekord napján a rendszerterhelésből hova tűnt az egyébként a reggeli és délutáni csúcsok között, a déli órák körül jellemző völgyidőszak zöme, vagyis az igények csökkenése.

Forrás Országos Meteorológiai Szolgálat

A HMKE-k termelése nem szerepel a MAVIR alábbi grafikonján, ami a magyarországi villamoseneregia-ellátás forrás szerinti alakulását mutatja, de a nagy, ipari méretű naperőműveké igen. Jól látszik, hogy az új rendszerterhelési rekord napján a derült időben 1400 MW fölött termelő naperőművek termelése meglehetősen szerény volt. Ahogyan egyebek mellett az is kivehető az ábrából, hogy

az ellátás legnagyobb részét az import biztosította és biztosítja ebben az időszakban.

Mivel karbantartás miatt a Paksi Atomerőmű is csak háromnegyed kapacitáson termel, ezért a gázerőművek aránya a hazai termelésben jóval az átlag 20 százalék fölött alakul, a Mátrai Erőmű lignites termelése viszont a megnövekedett fogyasztás ellenére sem haladja meg az utóbbi időben megszokottat.

Forrás: MAVIR

Az idei tél későbbi részében sem kizárt, hogy újabb rekordok születnek majd, de december közepétől január elejéig erre jóval kisebb lesz az esély az ünnepek alatti szabadságok, vagyis szintén a gazdasági aktivitás gyengülése miatt.

Egy másik ok viszont az új évben is az áramfogyasztás növekedése ellen hathat, ez pedig a piaci villamosenergia-árak rekord magas szintekre történt drágulása, ami a jelek szerint egyelőre nem nagyon befolyásolja a felhasználást. A lakosság és a kkv-k egyre nagyobb része mellett hamarosan több más szektor is a hatóságilag mesterségesen alacsonyan tartott (rezsicsökkentett) árak védőernyője alá kerülhet, őket és fogyasztásukat tehát közvetve nem fogják befolyásolni az elszállt áramárak.

Minden fogyasztó viszont biztosan nem fog tudni bemenekülni ebbe a körbe, és például sok ipari nagyfogyasztó akár a termelés csökkentésére vagy leállítására is kényszerülhet a brutális árak terhe alatt, de az energiahatékonyság növelése szintén racionális válaszlépés. Ez a hatás januártól, a jelenlegi éves szerződések lejárata után lesz jelentősebb, akár a fogyasztás növekedését is visszafogva.

Címlapkép forrása: Shutterstock