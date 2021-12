Kivégezné a kormány a lejárat-közeli élelmiszerek piacát

Gyakorlatilag csak a külföldi élelmiszerláncokra vonatkozik az a rendelkezés, amely törvényjavaslat formájában ma jelent meg, és amely a lejárat-közeli élelmiszertermékek átadására kötelezi a kiskereskedelmi szereplőket. A módosító szerint az állam létrehozná az Élelmiszermentő Központot, amely begyűjtené a szóban forgó élelmiszert, és koordinálná az újraelosztást. Egyelőre nehezen felmérhető a javaslat hatása, amely mindenképpen lehetetlen helyzetbe hozná a közeli lejáratú élelmiszerekre specializálódott, hazánkban még gyerekcipőben járó, de dinamikusan növekvő kiskereskedelmi szegmenst. Ezen felül komoly adminisztrációs terheket róna a termékeik ingyenes átadására kötelezett külföldi láncokra, akik már kisebb hanyagság esetén is bírságokat kaphatnak. A láncoknál népszerű pékségek és prémium csemegepultok ugyanakkor maradhatnak.

A minőségmegőrzési időtartam lejárta előtt legalább 48 órával az Élelmiszermentő Központ Nonprofit Kft. (ÉMK) részére kötelező felajánlani az élelmiszereket februártól.

A rendelkezés minden olyan napi cikkeket árusító élelmiszer-kereskedőre vonatkozik, amelynek éves árbevétele meghaladja a 100 milliárd forintot

– áll abban a törvényjavaslatban, amely ma jelent meg a Parlament honlapján. A Semjén Zsolt által benyújtott iromány az élelmiszerlánc-felügyeletről szóló 2008. évi XLVI., és a kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvényt módosítja.

Csak a nagyokra vonatkozik

Az előterjesztés kiemeli a már említett 100 milliárdos nettó árbevételi határt, amelyet jövedéki adó és népegészségügyi termékadó (NETA) nélkül kell érteni.

Azt ezt meghaladó árbevétel felett február elsejétől a kiskereskedelmi szereplők kötelesek átadni a lejárat előtti élelmiszert az újonnan létrejövő, 100 százalékos állami tulajdonban lévő ÉMK részére.

A kisebb élelmiszerláncok, illetve -boltok ezt önkéntes alapon tehetik meg. A javaslat szerint az ÉMK a jövőben országos szinten koordinálná az élelmiszermentést és annak újraelosztását.

Fontos kitétel, hogy a javaslat szerint eleve azok a termékek jönnek szóba az élelmiszerek felajánlásánál, amelyeknek a minőségmegőrzési ideje a gyártás után hosszabb, mint 48 óra.

Vagyis az nem fordulhat elő, hogy a jellemzően 24 órás minőségmegőrzési idővel rendelkező cikkek, például egyes péksütemények, hidegkonyhai készítmények és hasonlók is a javaslat hatálya alá tartozzanak. Így tehát mind a pékáru, mind pedig a franciasalátát, kaszinótojást, sonkatekercset és hasonló termékeket kínáló prémium csemegepultok megmaradhatnak a nagyobb láncokban is.

Minden külföldi lánc érintett

A javaslat által megcélzott kiskereskedelmi szereplők egyértelműen a külföldi láncok.

A Lidl és a Spar éves árbevétele a 600 milliárdot is meghaladja (tavaly 667 és 630 milliárd volt), a Tesco közelíti ezt a szintet (2020-ban 588 milliárdot ért el), de az Auchan és a Penny éves árbevétele is magabiztosan haladja meg a 300 milliárd forintot (356, illetve 307 milliárdot produkáltak). Az Aldi tavalyi árbevétele 292 milliárd forint volt, vagyis mindenképpen beletartozik a kötelezetti körbe ez az üzletlánc is.

Az összesített árbevétel számítva ezekhez mérhetőek a magyar üzletláncok is, hiszen tavaly a Coop bruttó 654 milliárd forintos, a CBA 542 milliárdos, a Reál pedig 428 milliárdot ért el. Ezen három kiskereskedelmi szereplő ugyanakkor franchise-rendszerben és területileg is különálló koordináló társaságok szövetségeként működik, vagyis az egyes tagok közül várhatóan egyik sincs abban a veszélyben, hogy az éves nettó árbevétele elérje a határul megszabott 100 milliárdos szintet. Természetesen a kisebb kiskereskedelmi szereplők árbevétele is messze elmarad ettől az árbevételi szinttől. Vagyis a most benyújtott törvényjavaslat lényegében kizárólag a külföldi kereskedelmi láncokat kötelezi a termékeik felajánlására.

Tervet kérnek egy évre előre

A javaslat leszögezi azt is, hogy az érintett láncoknak a tárgyévet megelőző naptári évben élelmiszerhulladék-csökkentési tervet kell készíteniük, és azt az ÉMK részére be kell nyújtaniuk. Ehhez a tervhez a későbbiekben tartaniuk kell magukat, amelyet az élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági rendszer ellenőrizni is fog. Egyelőre nem világos, hogy ezt a kiskereskedőknek már az idén meg kell-e tenniük a jövő évre vonatkozóan, hiszen a felajánlási kötelezettség február elsejétől érvényes. Ha még az idén tervet kell készíteni, akkor az várhatóan nagyon komoly adminisztratív terhet róna a láncokra, hiszen alig három hét van hátra az évből.

A javaslat arra is kötelezi az érintett szereplőket, hogy élelmiszermentéssel összefüggő tevékenység koordinálására élelmiszermentési felelőst nevezzenek ki.

Bírság is lesz

Külön kiemelt nehézséget jelentene az is, hogy az élelmiszerhulladék-csökkentési tervnek tartalmaznia kell a kiskereskedőnél keletkező élelmiszer-hulladék mennyiségét és az elérni kívánt élelmiszer-hulladék csökkentés mértékét, valamint az ÉMK részére kötelezően felajánlott élelmiszer adomány típusát és mennyiségét. Ezen felül „az élelmiszer-kiskereskedő által önkéntesen felajánlott élelmiszer-adomány típusát és mennyiségét, amelyet az ÉMK részére vagy az ÉMK közreműködése nélkül ad át” – fogalmaz a javaslat, amely bizonyos mennyiségeket karitatív szervezeteknek is átadhatóvá tesz.

Mindazon szereplők számára, amelyek nem tudják kellő mértékben és pontossággal végrehajtani a kötelezettségeket, veszélyt is jelent a javaslat, hiszen kilátásba helyezi az élelmiszermentési bírságot is.

Ezt abban az esetben szabja ki a felügyeleti hatóság, ha egy szereplő nem készít tervet, vagy 2 százalékot meghaladó mértékben átlépte az éves élelmiszerhulladék tervezett mértékét. Az élelmiszermentési bírság legkisebb összege tizenötezer forint, legmagasabb összege a megelőző üzleti évre vonatkozó felügyeleti díj 0,6 százaléka – áll a javaslatban.

Teljesen egyértelműen a külföldi láncok ellen irányul a javaslat, amely mindeközben valós problémára, az élelmiszerpazarlásra hivatkozik. A javaslat több életszerűtlen, illetve nehezen értelmezhető rendelkezést tartalmaz, amely eddig nem létező adminisztratív terheket róna a legsikeresebb kiskereskedelmi szereplőkre, tévedésük esetén pedig bírságokat helyezne kilátásba.



Számos kérdést vet fel például az előre elkészítendő élelmiszerhulladék-csökkentési terv, amelyben egy évre előre kellene meghatározni több olyan élelmiszerkategória mennyiségét, amelyet nehezen, vagy sehogy sem lehet előre látni. Ráadásul nem lehet hozzávetőleges becsléseket beírni a tervbe, hiszen például a tervezett hulladék mennyiségének kismértékű túllépése esetén bírságot szabhat ki a felügyelet. Vagyis a kiskerláncoknak nagyon pontosan kellene „célozniuk” amikor meghatározzák a következő évre vonatkozó hulladék mennyiségét, hiszen már kis eltérés esetén is büntetést kockáztatnak.



A szöveg ráadásul az ÉMK-nak való élelmiszer átadására a „felajánlás” szót használja, amelyből az következik, hogy az ÉMK-tól nem számíthatnak ellenszolgáltatásra vagy pénz megfizetésére az érintett élelmiszer-kereskedők. Ez alkotmányossági aggályokat vethet fel, hiszen a 48 órán belül lejáró élelmiszer még értékesíthető, anyagi értéket képvisel, amelynek ingyenes átadására kötelezni bárkit példátlan lenne és valószínűleg nem állná ki az alkotmányosság próbáját sem.

Fotó: Getty Images, Shutterstock