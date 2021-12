Külföldről derült ki, hogy már Magyarországon van az omikron

MTI | Portfolio 2021. december 13. 07:30

A The Times of Israel című angol nyelvű hírportál szerint jelenleg Izraelben 55 esetben azonosították az omikron vírusváltozatot, s közülük harminchatan Angliából, Franciaországból, az Egyesült Államokból, az Egyesült Arab Emírségekből, Dél-Afrikából, Fehéroroszországból, Magyarországról, Olaszországból és Namíbiából érkeztek az országba. A felsorolásból kiderül, hogy Magyarországon is jelen lehet a koronavírus omikron variánsa.