Magyarországot úgy tarolja le az omikron, hogy semmit sem tudunk róla

Portfolio 2021. december 14. 19:50

Amikor tavaly ősszel megjelent és elterjedt a koronavírus brit variánsa Magyarországon, azt csak onnan tudtuk, hogy a fenntartott szigor mellett is megfordult a járványgörbe. Az új mutáció ugyanis gyorsabban terjedt. Azóta is csak anekdotikus információk vannak arról, hogy éppen melyik variáns terjed az országban. Minden bizonnyal az, amelyik a környező országokban is. A legtöbb ország követi, hogy melyik variáns mennyire terjed éppen, ez ugyanis kulcskérdés abból a szempontból, hogy megismerjük az éppen uralkodó változatot, terjedési képességét, súlyosságát. Az omikronnál ez most mindennél fontosabb lenne, hiszen ez a variáns fontos mérföldkő a koronavírus-járványban.