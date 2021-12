Reálisak-e a német koalíciós szerződésben lefektetett klímavédelmi célok?

A december 7-én hivatalosan is aláírt német koalíciós szerződés alapján igencsak ambíciózus klímavédelmi célokat tűztek ki maguk elé a piros-sárga-zöld kormánykoalíció tagjai. Ez részben a klímavédelmi törvénynek köszönhető, amely 2030-ig 65%-os széndioxid-kibocsátáscsökkenésre, 2045-ig (5 évvel az uniós célpont előtt) a klímasemlegesség elérésére kötelezi a német kormányt, részben pedig annak, hogy a zöldek első alkalommal kapnak helyet a szövetségi kormányban. Kétséges viszont, hogy a koalíció minden vállalása teljesíthető és sikerül elérniük, hogy a 2030-ra 680-750 TWh-ra növekvő bruttó energiaigény 80%-át megújuló erőforrásokból fedezzék.

Napenergia

Az egyik legnagyratörőbb vállalás a naperőműveket érinti: 2030-ra 200 GW telepített teljesítményt szeretnének elérni, a jelenleg rendelkezésre álló kb. 57 GW-al szemben. Tavaly és idén is nagyjából 5 GW-nyi napelemparkot telepítettek és az előrejelzések alapján 2022-ben is hasonló mértékben nő a kapacitás. Vagyis 2023-tól kezdve minimum évente 18-19 GW kapacitást kellene telepíteni, hogy a célt elérjék. Elképzelhető, hogy a befektetők megrohanják a piacot és rendelkezésre áll a szükséges tőke, de a kérdés inkább az: hol fognak helyet találni ennyi napelemnek?

És ki fogja azokat legyártani, amikor az egész világ egyre több és több napelemet igényel, viszont a globális gyártási kapacitások 70%-át Kína felügyeli?

Szélenergia

A tengerre telepített („offshore”) szélerőművek terén szerényebb, 50%-os növekedést irányoznak elő a koalíciós partnerek 2030-ra: a jelenlegi 20 GW-ról 30 GW-ra nőne az elérendő teljesítmény. És ez önmagában nem is irreális: a német piac meglehetősen élénk, a befektetők sorban állnak és az eddig kiosztott engedélyek alapján 2026-ig közel 12 GW-ra, 2030-ig pedig 21 GW-ra nőhet a szélerőművek az északi és balti-tengeri szélerőművek összteljesítménye (feltételezve, hogy a korábbi évekhez hasonlóan évente kb. 15%-al nő összteljesítménye).

Azt lehetne mondani, hogy egy kis extra erőfeszítéssel, némi támogatással, az engedélyezési folyamat felgyorsításával akár el is lehetne érni az új célokat. Itt jön be a képbe viszont a megújuló erőforrások egyik nagy hátránya: a partok mentén, Németország északi részén megtermelt áramot el kell juttatni valahogy a fogyasztókhoz. Márpedig a villamosenergia-átviteli hálózatot üzemeltető cégek legmerészebb terveikben sem számolnak azzal, hogy 2030-ig 22 GW-nál több áramot tudnának fogadni. Az 30 GW-os határt csak 2035-re fogják tudni elérni.

Megoldás lehetne, hogy a szélerőművek termelte áramot közvetlenül helyben használják fel „zöld” hidrogén előállítására vagy a szomszédos országoknak ajánlják fel, amit viszont komplikál az eltérő támogatási struktúra. (Németországban a piaci ár alapján jár támogatás, míg a környező országok inkább a fix áras átvételi szerződésekre hagyatkoznak.)

A szárazföldi szélerőművek tekintetében az új kormány nem változtatta meg a korábbi célt: 2030-ig 71 GW összteljesítménnyel számolnak. A legnagyobb problémát ebben a szektorban az engedélyeztetési eljárás jelenti, ami jelentősen fékezi az új projekteket: 2021-ben várhatóan csak 1,8 GW új kapacitást helyeznek üzembe. Ezt kellene évi 3 GW-ra feltornázni az engedélyezési folyamat felgyorsításával.

Szén és atomstop

A fenti zöld ambíciókkal párhuzamosan előbbre hozták a szén- és lignittüzelésű erőművek bezárásának céldátumát, amit „ideális esetben” 2030-ra terveznek. Tekintetbe véve, hogy a volt NDK területén a lignitbányászat még mindig jelentős gazdasági szerepet játszik, elképzelhető, hogy csak 1-2 év csúszással sikerül ezt elérni. Nem meglepő módon, a zöldek nyomására, az atomerőművek kivezetésének dátuma nem változott, továbbra is 2022-végén tervezik bezárni az utolsó három, 4 GW összteljesítményű erőművet.

Földgáz

A megújuló energiaforrásokra jellemző szakaszos termelés kiegyensúlyozására Németország 2045-ig rá lesz szorulva a földgáztüzelésű erőművekre, amit a koalíciós szerződés is elismer. Figyelembe véve a növekvő német energiaigényt és a legöregebb erőművek élettartamát, még az is elképzelhető, hogy a közeljövőben akár 20 GW összteljesítményű új gázerőművet kell létesíteni Németországban.

Kérdés, hogy melyik befektető szállna be szívesen egy olyan szektorba, ahol mind a tüzelőanyagok, mind a kibocsátási egységek ára kilőtt az utóbbi időben és ahonnan 2045-re kötelezően ki kell vonulniuk?

Összességében elmondható, hogy Németország élen jár a megújuló erőforrások és az energiaszektor dekarbonizálása terén, amit az új kormánykoalíció még a korábbinál is erőteljesebben támogat. Ennek ellenére számos kihívással kell szembenézniük, elsősorban a naperőművek és a villamos áram-átviteli hálózatok bővítése terén.

