Az Európai Gyógyszerügynökség javaslatot tett arra, hogy az eredetileg egy dózisú Janssen vakcinából mikor kellene a második, emlékeztető oltást beadni – számol be a hírről a The Guardian.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Az EMA javaslata szerint a Johnson & Johnson vakcinájából a második, emlékeztető oltást legalább két hónappal az első oltás felvétele után javasolt adni a felnőtteknek.

A gyógyszerügynökség azt is kimondta, hogy a Janssen vakcinát emlékeztető oltásként két Pfizer vagy Moderna után is be lehet adni.

Címlapkép: Fredy Builes/Getty Images