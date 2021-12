Eljött a nagy nap: ma este elrakja füstölgő fegyverét a Fed, amellyel felforgatta a piacokat és a gazdaságot

Ma este tartja az év utolsó kamatdöntő ülését az amerikai jegybank, amelyen várhatóan bejelenti, hogy a jelenleginél gyorsabban vezeti ki a világtörténelem leggrandiózusabb monetáris eszközét. A kötvényvásárlási program gyors kivezetésének hatásait egyelőre nem ismerjük, csak sejtjük. De nem is az elsőkörös hatások miatt van szükség a kivezetés felgyorsítására: a jegybank ezzel akarja megteremteni a lehetőséget egy másik eszköz használata előtt, amellyel hatékonyabban felveheti a harcot az egyre súlyosbodó inflációs nyomással. Az áremelkedés valóban döbbenetes, és sokak szerint elkésett a lépéssel a Fed - de visszatekintve meg lehet érteni, hogy miért halogatta a szigorítást a jegybank. A reálgazdasági fejlemények látszólag akár türelmességre is bírhatnák a jegybankot, de valójában nincs ok a hezitálásra: az omikronnal kapcsolatban túl sok a bizonytalanság, a relatíve magas munkanélküliségre pedig a jegybank többé nem tud hatni.

Milyen döntések születhetnek ma?

Igazán különleges ez a hét, a legnagyobb jegybankok ugyanis két egymást követő napon ismertetik az év utolsó kamatdöntéseit. Mind a Federal Reserve, mind az Európai Központi Bank ülését nagy várakozás övezi, hiszen mindkét ülésen fontos bejelentések várhatók. Ma az amerikai jegybankon a sor, amelynek ülésén alighanem döntés születik az eszközvásárlási program kivezetésének (tapering) felgyorsításáról az inflációs nyomás miatt, valamint inflációs és növekedési előrejelzést is közzétesz a bank. Emellett változás várható az előretekintő iránymutatásban is, amelyre ezúttal a szokásosnál is jobban érdemes figyelni.

A Fedet ősszel a fokozatos szigorítás jellemezte: szeptemberben jelezték, hogy hamarosan érkezik az eszközvásárlási program kivezetése, a novemberi ülés után pedig a bejelentés is megtörtént. A jegybank havi 15 milliárd dollárral csökkenti novembertől kezdődően a 120 milliárdos havi keretösszegű eszközvásárlásokat, amely így a jelenlegi tempó szerint május végére futna ki.

A kivezetés felgyorsítását ma este jelentheti be a jegybank, havi 15 milliárdról várhatóan 30 milliárdra nő a kivezetés üteme.

A bejelentésre nagyon nagy esély van: az elmúlt hetekben sok regionális Fed-elnök sürgette a kivezetés felgyorsítását, november 30-i szenátusi meghallgatásán pedig Jerome Powell Fed-elnök is kijelentette, hogy a jegybank a decemberi ülés során tárgyalni fog a felgyorsításról. A kivezetés felgyorsításának jelentős és érdemi hatása lehet és effektív (de óvatos) kamatemelésnek tekinthető, hiszen ezzel a Fed által vásárolt kötvények és jelzáloglevelek megdrágulnak, ez pedig a kereskedelmi hitelek árazásában is megjelenhet. A felhalmozott kötvényállomány kiseprése ugyanakkor továbbra sincs napirenden, és vélhetően nem is lesz még évekig: hogy az eszközvásárlás mennyire grandiózusra sikerült, azt jól illusztrálja, hogy a Fed mérlege a járvány kitörése óta megduplázódott, főösszege majdnem 9000 milliárd dollár (ez magasabb összeg, mint a német, francia és olasz GDP együtt).

A kivezetés tehát már önmaga a monetáris kondíciók szigorítását jelenti, de a gyorsabb kivezetésnek van egy további kívánatos hatása is: az eszközvásárlási program megszűnésével ugyanis lehetőség nyílik a korábbi kamatemelésre. Noha az eszközvásárlási program (csökkenő összegű) fenntartása mellett is lehetséges kamatot emelni (ahogy ezt a Magyar Nemzeti Bank példáján is látjuk), de a rövid lejáratú kamatok emelése és a hosszú oldali (csökkenő mértékű) kamatcsökkentés egyszerre nem a leghatékonyabb megoldás, és általában kényszer szüli az ilyen helyzetet (például amikor már nem lehet halogatni az alapkamat-emelést, de a mennyiségi lazítás gyors kivezetése túl fájdalmas lenne). A Fed a hitelessége fenntartása érdekében el akarja ezt kerülni, ezért meg fogja várni a kamatemeléssel az eszközvásárlások kifutását.

Ha 30 milliárdra növeli a havi leépítési tempót a jegybank, akkor június helyett már márciusban kamatot emelhet. Addig persze rengeteg dolog történhet, de a növekvő inflációs aggodalmak közepette a jegybank vélhetően időben is ki akarja bővíteni a mozgásterét, hogy szükség esetén már márciusban léphessen. Noha a novemberi ülésen Powell többször hangsúlyozta, hogy a kamatemelés nincs napirenden, 2022-re már legalább két kamatemelés várható –

de a tapering felgyorsításával a négyszer 25 bázispontos emelés sem elképzelhetetlen.

Épp ezért lesz fontos a mai dot plot, azaz a Fed döntéshozóinak kamatemelésre vonatkozó előrejelzése. Az idei dot plotokban is tisztán látszott a Fed irányváltása: márciusban még a döntéshozók többsége 2024-re várt kamatemelést, júniusban ez 2023-re csúszott, a szeptemberi ülés után bemutatott előrejelzés pedig már 2022 végére kamatemelést vetített előre. A mai dot plottal kapcsolatban pedig már az a kérdés, hogy kettő vagy három kamatemelést vetítenek-e előre a Nyíltpiaci Bizottság tagjai. A jegybank emellett ma teszi közzé a szokásos negyedéves inflációs és növekedési előrejelzését is, amelyekben szintén érdemi módosításokat láthatunk a szeptemberi előrejelzéshez képest – az inflációs előrejelzést felfelé, a növekedésit lefelé módosíthatja a jegybank.

A Fed 2021. szeptemberi előrejelzései (%, év/év) 2021 2022 2023 2024 GDP-növekedés 5,9 3,8 2,5 2 Munkanélküliség 4,8 3,8 3,5 3,5 PCE-maginfláció 3,7 2,3 2,2 2,1 Bankközi kamat 0,1 0,3 1 1,8 Forrás: Fed, Portfolio

Az infláció miatt lett egyre szigorúbb a jegybank

A Fed az inflációs nyomás erősödésével együtt váltott egyre szigorúbb hangnemre. A fogyasztói árindex már 7%-ot közelíti és több mint 30 éves csúcson jár, de a jegybank által figyelt, kevésbé volatilis személyes fogyasztások magindexe is kétszeres mértékben haladja meg a jegybank 2%-os inflációs célját. Tegnap pedig a novemberi termelői árak futottak új csúcsra.

A jegybank a nyári és koraőszi hónapokban még harcosan kiállt amellett, hogy az infláció átmeneti, de novemberi meghallgatásán Jerome Powell szimbolikusan is nyugdíjazta az átmeneti jelzőt (Powell egyébként látványosan héjába váltott, miután Joe Biden újrajelölte őt galamblelkű kihívójával szemben). Ettől függetlenül még a jegybank továbbra is úgy érvel majd, hogy az infláció rövid időn belül (egy-másfél év alatt) mérséklődhet, de a hitelességi problémák elkerülése végett az átmeneti (angolul transitory) jelzőt ma már szinte biztosan nem halljuk Powelltől. Sok közgazdász, elemző és újságíró is megkérdőjelezte ugyanis a Fed hitelességét, mondván az átmeneti infláció hónapról-hónapra nő, és a jegybank nem tudja megmondani, hogy meddig lesz még „átmenetileg magas”.

A szakmai aggodalmak mellett politikai aggodalmak is felmerültek, a fokozódó áremelkedés ugyanis már érezhető mértékben sújtja a lakosságot. Természetesen a független Fed erre nem lehet tekintettel, de jól szemlélteti a közhangulatot, hogy Joe Biden kormányának népszerűtlenségéről az elemzők szerint az infláció emelkedése is tehet (nem utolsó sorban azért, mert a republikánus narratíva szerint a kormányzati költekezések verték fel az árakat).

Viszont nemcsak az infláció mértékét, hanem annak szerkezetét is meg kell nézni, hogy megértsük: miért nem lépett eddig a Fed, és most miért teszi.

A tavaszi-nyári hónapokban, amikor az inflációs mutatók elindultak felfelé, még egyfajta „újranyitási inflációról” beszélhettünk: olyan termékek és szolgáltatások iránti kereslet drágult, amely a lezárások idején elérhetetlen volt (repülőjegyek, hotelek, éttermek, autóbérlés). Emellé sorakoztak fel a kínálati okok (szállítási költségek emelkedése, chiphiány, alkatrész-hiány, energiaárak emelkedése stb.), amelyekre a jegybank nem tud hatni. Indokolt volt tehát a Fed kivárása, hiszen az újranyitási inflációról okkal hihette, hogy átmeneti és a bázishatás miatt magas, a kínálati inflációt pedig a gyártási és szállítási kapacitások helyreállása oldhatja csak meg.

Ma viszont már kifejezetten erős az infláció keresleti lába is, ugyanis már nemcsak az újranyitáshoz kapcsolódó termékek és szolgáltatások ára emelkedik, és nem is csak azoké, amelyekből hiány van, hanem gyakorlatilag minden drágul. Az inflációs előrejelző mutatók sem biztatóak: a béremelkedés meghaladja a korábbi évek átlagát, a növekvő bérkiáramlás pedig erőteljes jövőbeli keresletet, azaz növekvő inflációt generál.

A jegybanknak tehát határozottan lépnie kell a jelenlegi helyzetben, indokolt az eszközvásárlás mielőbbi kivezetése. Noha érthető, hogy a tisztán újranyitási és kínálati infláció esetén megalapozott volt a kivárás, mégis könnyen elkésett lehet a lépés, a járvány idején bevetett extrém laza monetáris (és fiskális) eszközök ugyanis teljesen áthangolták a gazdaságot, amelyet a pénzmennyiség normál növekedésének brutális felgyorsulása is jól mutat (való igaz, a pénzforgás sebessége egyelőre nem gyorsult, csak a lassulása állt meg). A többletlikviditást pedig nagyon nehéz lesz kiszívnia a jegybanknak, ehhez 25 bázispontos kamatemelésekből is több kell majd.

Az omikron még rontja a reálgazdasági kilátásokat, de ez már kevésbé számít

A Fed célja az árstabilitás fenntartása mellett a teljes foglalkoztatottság elérése, és az általuk átmenetinek titulált magas inflációra sokáig épp a munkaerőpiacra hivatkozva nem adtak érdemi jelzést. Az újrafoglalkoztatottság jelentős mértékben nőtt a válság mélypontja óta, de a munkaerőpiac látszólag még mindig nem érte el a válság előtti szintet, még mindig több mint kétmillióval kevesebben dolgoznak, mint 2019 negyedik negyedévében. A legutóbb közölt novemberi foglalkoztatottsági adatok is csalódást keltőek voltak, számuk alig nőtt az előző hónaphoz képest.

Mindez azonban megtévesztő, mert az amerikai munkaerőpiac már kifejezetten feszes.

Míg ugyanis a munkanélküliség a vártnál csekélyebb mértékben, de tartósan csökkent, a betöltetlen álláshelyek száma meredeken nő. Azaz a munkaerőhiány sokkal nagyobb problémát okoz a gazdaságban, mint a munkanélküliség. Az amerikai munkaadók nagyon nehezen találnak munkaerőt, és rekordot dönt a felmondások száma is. A fura jelenségre több magyarázat is van: a demokrata kormányzat a republikánusokhoz képest nagyvonalúbb volt az állástalanokkal, a válság alatt pedig feltétel nélküli jövedelmet biztosítottak minden háztartásnak – egyszóval felduzzadtak a tartalékok; sokan a járvány miatt félnek munkába állni; mások pedig a kötelező vakcinák miatt mondtak fel (ez a jelenség azonosítható volt a közszférában). Végeredményben az amerikai munkaerőpiac feszes, ami felhajtja a béreket – ez pedig inflációt generál.

A másik probléma, ami esetleg elbizonytalaníthatná Powelléket, az az omikron variáns megjelenése. Az omikron valóban tartogathat meglepetéseket: egyelőre nem tudjuk pontosan, mennyire okoz súlyos megbetegedést; pontosan mennyire áll ellen a vakcináknak; és még azt sem tudjuk, milyen gyorsan képes terjedni a magas átoltottságú országokban. Ha a legrosszabb forgatókönyvek válnak valóra, akkor az omikron szigorú lezárásokat hozhat, ami rövid távon deflatorikus hatású lenne. Sőt, nem is kell lezárás ahhoz, hogy az omikron megüsse a gazdaságot: nyáron a delta variáns megjelenése és terjedése visszavette a fogyasztói hangulatot, ami a harmadik negyedéves GDP-ben meg is jelent.

A delta megjelenésekor a Fed a júliusi héja-fordulat után ismét galambra váltott, az augusztus végi jegybanki eseményen Powell már a lazaság fenntartása mellett érvelt. Csakhogy a bizonytalanságokra alapozva a Fed aligha fog kivárni, az inflációs nyomás ugyanis annyira jelentős, hogy nem tűr halasztást. Ha az omikron a vártnál agresszívabbnak bizonyul, a Fed januárban még mindig dönthet az eszközvásárlás átmeneti fenntartásáról, a kamatemelést pedig kedve szerint halogathatja. Annyira viszont nem tűnnek rossznak az omikron-kilátások, hogy a Fed a stimulust még ma is magas szinten fenntartsa és a korai kamatemelésnek még a lehetőségét se teremtse meg. A gazdaság egyébként már messze a válság előtti szint felett jár, és a részadatok szerint a harmadik negyedéves megtorpanás átmeneti volt.

Ennek ellenére már az akkori lassulás és az omikronnal kapcsolatos aggodalmak miatt a Fed várhatóan lefelé módosítja majd idei, és talán jövő évre vonatkozó növekedési előrejelzését is – de alighanem így is jelentős GDP-bővülést vetít előre a következő évre a jegybank.

Erős dollár várható, és ez a forint kilátásaira nézve sem túl kedvező

Azért is különösen érdekes, hogy a két nagy jegybank egymást követő napokon tart kamatdöntést, mert eltérő üzenetekre és távolódó monetáris politikai pozíciókra van kilátás (az EKB várható döntéseiről bővebb elemzésünk várható). Ha a Fed szigorúbb hangnemre vált, miközben az EKB kitartóan ragaszkodik az átmeneti infláció üzenetéhez, az már önmagában további dollárerősödést hozhat. Sőt, a befektetők eltérő várakozása már önmagában jelentős dollárerőt hozott idén.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Az erősödő dollár nem jelent jót a feltörekvő devizák számára sem, és ha a Fed szigorít, az EKB pedig laza marad, akkor ceteris paribus a forint kilátásai is romlanak. Persze a Magyar Nemzeti Bank sorozatos kamatemelésével megpróbálja vonzóbbá tenni a magyar devizát, de egyelőre még nem látszik az a kamatszint, ami markánsan meg tudja fordítani a tőkeáramlás irányát.

És akkor még szó sem volt az amerikai hozamok emelkedéséről.

A tízéves kötvények hozama stabilan 1,5% körül volt az előző hónapokban, de ha a Fed ma felgyorsítja a mennyiségi lazítás kivezetését, a kötvényhozamok a következő hónapokban elkerülhetetlenül emelkedni fognak. Ne feledjük, a kötvényvásárlások havi ütemét eddig mintegy 15 milliárddal csökkentették, a havi keretösszeg a mai állapot szerint még mindig bőven 100 milliárd felett van, ezért nem látszik a hozamok emelkedése. Ha viszont a hozamok elindulnak 2% felé, a forintban jegyzett befektetések még kevésbé lesznek vonzóak.

Ha a Fed ma bejelenti az eszközvásárlási program kivezetésének felgyorsítását, annak rövid távú részvény- és devizapiaci hatásai vélhetően korlátozottak lesznek – hiszen ez számít alapforgatókönyvnek, és már a döntést már Powell múltkori bejelentésekor beárazták. Minden ettől eltérő tartalmú döntés viszont megmozgathatja a piacokat, így a befektetőknek a mai eseményre oda kell figyelni.

A Fed magyar idő szerint este 8-kor teszi közzé a kamatdöntés utáni közleményét, Jerome Powell pedig 20:30-kor tart sajtótájékoztatót. A Portfolio élőben közvetíti az eseményt.

Címlapkép: Getty Images