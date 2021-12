Itt a Fed várva várt kamatdöntése: felgyorsítja a visszavonulást a jegybank

Jócskán felfelé módosította idei és jövő évre vonatkozó inflációs előrejelzését a Fed, amely még 2024-ben is a 2%-os cél fölött lehet. A növekedési előrejelzést az idei évre vonatkozóan némileg lefelé módosította a jegybank, de így is stabil növekedést vár az idei és a jövő évre is (a jövő évi előrejelzés nőtt valamelyest, de az idei alacsonyabb bázis miatt ez nem tükröz a szeptemberinél nagyobb optimizmust).