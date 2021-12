Szemünk láttára tarolja le az omikron Európát: sorra zárnak be az országok az oltottak előtt is

Hamarosan elnyomhatja a koronavírus delta variánsát az omikron, amelyet a szomszédos országokhoz hasonlóan már Magyarországon is azonosítottak. Nem bonyolult és nem is drága a variánsok jelenlétének kimutatása, ám a szakértők szerint ez mégis akadályba ütközik, ha azt nem állami, hanem magánlaboratórium mutatja ki. Falus András immunológus szerint jelenleg ugyan a delta variáns uralkodik, azonban azt hamarosan elnyomja majd az omikron. Rusvai Miklós virológus a Portfolio-nak pedig azt nyilatkozta: most már biztos, hogy lesz következő járványhullám, amelyet különböző járványügyi intézkedésekkel már most is kezelni kellene. Ugyanakkor mivel sem a lakosság, sem a kormányzat részéről nincs erre igény, így az ötödik járványhullám hamarosan bekövetkezik. Hogy pontosan milyen eszközökkel lenne érdemes védekezni az omikron ellen, illetve, hogy miként befolyásolhatja a magyar oltóanyaggyártást, szakértőket kérdeztünk.