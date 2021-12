Tízéves csúcsra szökött a brit infláció

Tíz éve nem mért, a várakozásokat is jelentősen meghaladó ütemre gyorsult novemberben az éves infláció Nagy-Britanniában, az EU-n kívüli legnagyobb európai gazdaságban. Az infláció meredek emelkedésének fő hajtóerői között voltak a rekordot döntő üzemanyagárak.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

A brit statisztikai hivatal (ONS) szerdai beszámolója szerint a lakhatási költségek nélkül számolt tizenkét havi fogyasztói infláció a múlt hónapban 5,1 százalék volt az októberben mért 4,2 százalék és a szeptemberi 3,1 százalék után. Az ONS kiemeli, hogy legutóbb 2011 szeptemberében volt ennél gyorsabb az éves brit infláció: abban a hónapban 5,2 százalékkal emelkedett tizenkét havi összevetésben a fogyasztói árindex. Az előrejelzési konszenzus 4,8 százalékos, a Bank of England prognózisa 4,5 százalékos éves inflációt valószínűsített novemberre.

A brit kormány által a Bank of England számára előírt éves inflációs cél 2 százalék. Ha ettől az ütemtől egy adott tizenkét havi időszakban az infláció egy százalékpontnál nagyobb mértékben bármelyik irányban eltér, a brit jegybank kormányzója nyílt levélben köteles az okokról magyarázatot adni a pénzügyminiszternek.

A teljes kosárra számolt múlt havi éves infláció egyik fő hajtóereje a statisztikai hivatal kimutatása szerint az üzemanyagok áremelkedése volt: ez önmagában 0,58 százalékponttal, a közlekedési szektor egészére átgyűrűző árhatás 1,34 százalékponttal növelte a tizenkét havi inflációs ütemet novemberben. (Ugyanakkor a meglepetésfaktor bizonyára nem ez volt, az üzemanyagárakkal elég jól lehet kalkulálni az aktuális havi inflációs adat előtt az elemzőknek.)

Az egyik legnagyobb londoni székhelyű globális pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, a Capital Economics a novemberi inflációs adatok szerdai ismertetése utáni gyorselemzésében közölte: a Bank of England előrejelzését és inflációs célját is messze meghaladó múlt havi infláció önmagában elégséges muníciót adna kamatemeléshez a jegybank monetáris tanácsának az idei utolsó, csütörtöki kamatdöntő ülésen. A ház szerint azonban nagyobb annak az esélye, hogy a brit jegybank még nem szánja el magát az alapkamat emelésére, mivel valószínűleg megvárja, hogy a koronavírus omikron változatának gyors terjedése milyen hatást gyakorol a gazdasági aktivitásra.

A Capital Economics londoni elemzőinek várakozása szerint az éves brit infláció akár a következő hat hónapban is 5 százalék környékén maradhat, de jövő júniustól meredek ívben lassulni kezdhet, és 2022 végére egészen közel kerülhet a 2 százalékos célszinthez. A ház szerint a Bank of England nyilvánvalóan nem tudja hosszú ideig figyelmen kívül hagyni az inflációs környezetet, de az kétséges, hogy a jelenlegi 0,10 százalékos mélységi rekordról a piac által jelenleg árazott 1,00 százalékig emelné alapkamatát 2022-ben.

A piaci szereplők már novemberre is valószínűsítették a Bank of England kamatemelését, de ez általános meglepetésre elmaradt, bár a monetáris testület megosztott volt: a kilenctagú tanács két tagja 15 bázispontos kamatemelésre voksolt. A Bank of England tavaly márciusban, a koronavírus-válság kezdetén két, soron kívüli ülésen csökkentette 0,75 százalékról a jelenlegi 0,10 százalékra irányadó kamatát.