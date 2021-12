Európai Unió: Léteznek-e nettó befizetők és haszonélvezők?

A köznyelv nettó befizetőknek nevezi azokat az európai uniós tagállamokat, melyek nagyobb összeggel járulnak hozzá az EU központi költségvetéséhez, mint amekkorát onnan visszakapnak. Hasonlóan a nettó haszonélvezők esetén ez a kapcsolat fordított: ezek az országok az EU központi költségvetéséből a befizetéseiknél magasabb összegű forrásokhoz jutnak hozzá.

Az EU nettó befizetőinek listája jelenleg így fest: Németország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Belgium, Svédország, Ausztria, Dánia, Finnország és Írország, míg a nettó haszonélvezők alkotják jelenleg is a tagállamok többségét, beleértve Magyarországot is. Magyarország nettó haszonélvezői státuszához kapcsolódóan jellemzően két diskurzus uralja a közbeszédet:

az egyik szerint Magyarország messze az egyik legnagyobb „plusszal jön ki” az EU közös költségvetésének működtetéséből, ehhez elég ránézni a támogatások összegére;

a másik vélemény szerint Magyarország az európai uniós csatlakozásakor megnyitotta saját, relatív fejletlenebb gazdaságát és piacát az unió tőkeerős cégei előtt, amiből a fejlettebb tagállamok vállalatcsoportjai a Magyarországra jutó kifizetésekkel összemérhetően profitálnak évről-évre.

Az utóbbi érvelés mellett állók szerint azonnal felül kell bírálni az ismert nettó befizető/nettó haszonélvező megosztást.

Gazdasági szakemberek azzal szokták árnyalni a képet, hogy nem feltétlenül lényeges a fenti kérdés, mivel az európai uniós tagság önmagában számos olyan, a támogatási összegeken túlmutató pozitív hatással bír a gazdaságra, hogy nincs is értelme nettó haszonélvezői/nettó befizetői pozíciókról beszélni, Magyarország mindenképpen jól jár az európai uniós tagsággal. A EU-n kívüli országokhoz képest kiszámíthatóbb, stabilabb jogrend, a közös piachoz való teljes körű hozzáférés lehetősége ugyanis jelentős mértékben ösztönzi a külföldi (nem csak európai uniós) társaságok magyarországi beruházásait, elég csak az amerikai, koreai, japán, indiai és kínai befektetőkre gondolni, akik magyarországi gyártókapacitásaikkal döntően a közös piacot szolgálják ki.

Ha azonban a vizsgálatunkat a két uralkodó diskurzusnak megfelelően leszűkítjük a kérdésre, hogy a pénzügyi transzferek szempontjából kik valójában a nettó haszonélvezők és nettó befizetők (vagy legalábbis „billeghet-e” a mérleg Magyarország esetén), akkor érdemes egy pillantást vetni egy, 2020-ban megjelent, és itthon kevéssé ismert lengyel tanulmányra, amely a fenti vita ezen aspektusát vizsgálja részletesen. A „How do EU 15 Member States Benefit from the Cohesion Policy in the V4?” című, a Lengyel Gazdaságfejlesztési Minisztérium gondozásában megjelent tanulmány arra kereste a választ, hogy

az 1995-ig csatlakozott EU-15-ök tagállamai milyen mértékben részesültek áttételesen a V4-ek-nek nyújtott kohéziós forrásokból a 2007-2020-as időszakban.

Habár a kohéziós források az EU költségvetésének egy el nem hanyagolható részét alkotják (a 2014-2020. közötti programozási időszakban ez 32,5% volt), feltételezhető, hogy a V4-eknek juttatott egyéb források allokációjának vizsgálata tekintetében sem jutnánk gyökeresen más eredményre.

Magyarország számára pozitív hír, hogy a tanulmányt készítő kutatók számításai szerint a kohéziós források hatása egyértelműen kimutatható a V4-ek fejlettségében, azok 2020-ra nagyságrendileg 5,6%-kal növelték a négy ország bruttó hazai termékét (GDP) összevetve egy, a kohéziós politika nélküli szcenárióval. Ilyen tekintetben a kohéziós politika kimutathatóan eléri célját:

hozzájárul a régiók közötti fejlettségi különbségek csökkentéséhez, a V4-ek profitálnak a források megszerzéséből.

A kutatásban résztvevők azonban megvizsgálták az EU-15 (döntően befizetői) oldalt is. A régi tagországok egyik legnagyobb haszna, hogy az európai uniós források serkentik a V4-ek aggregált belföldi keresletét, ezáltal növelik a helyi GDP-t – ez viszont, az EU-15 felől fogyasztói termékek és szolgáltatások további külső beáramlását jelenti a végfogyasztók szintjén, illetve a befektetések hatására kiépülő termelőkapacitásokhoz kapcsolódó többlet-behozatalként (alapanyagok, szolgáltatások). Ennek a hatásnak az összegét a kutatók nagyságrendileg 76,9 milliárd euróra becsülték a 2007–2015-ös időszakra, ami az EU-15 által realizált összes gazdasági haszon mintegy 80%-a.

Ha ehhez hozzávesszük az EU-15-ökben székhellyel rendelkező vállalatok közvetlen hasznait a támogatott projektekből (pl.: műszaki berendezések szállítása az EU által finanszírozott támogatások kedvezményezettjei számára, vagy építési munkák végrehajtása a helyi leányvállalatokon keresztül), úgy az EU-15 által realizált gazdasági haszon elérte a 97 milliárd eurót, ami óriási összeg, figyelembe véve, hogy az adott időszakban az Európai Unió összesen mintegy 120 milliárd eurót fordított kohéziós politikára a négy érintett tagországban.

Ami ennél talán még izgalmasabb, hogy a kutatók számszerűsítették, hogy az EU-15 egyes országai milyen mértékben részesültek az egyes hasznokból a kohéziós politikába való befizetésük mértékéhez képest. Eszerint Németország a teljes, 2007-2013-as programozási időszak beavatkozásainak hatására mintegy 150%-át realizálta az általa befizetett, és a V4-ek felé allokált kohéziós forrásoknak, ami Hollandia és Belgium esetében 145 és 114%, de a rekorder Ausztria esetében ugyanez a szám 331%.

Azaz a hazai diskurzusban könnyen lehet, hogy mindkét fél üzenetében van igazság. Ugyanis igaz az állítás, hogy habár viszonylag nagymértékű hasznot realizálnak a kohéziós (és vélhetően minden más EU-s) forrásokból az EU-15 gazdasági érdekeltségei, de

ez egyrészt kimutatható gazdaság növekedést eredményez itthon, és még az externális hatások figyelembevétele nélkül is nettó haszonélvezői vagyunk az európai uniós tagságnak.

Másrészt az is igaz, hogy a valós egyenleget a legkevésbé sem mutatja, ha az európai uniós transzferek értékét egyszerűen „nettó haszonként” értékeljük, hiszen ezek a transzferek döntő mértékben már rövid távon is visszaáramlanak termék és szolgáltatás behozatalként a befizetőkhöz, vagyis a V4-ek esetében döntően Németországhoz, Ausztriához és még néhány másik tagországhoz.

A fentiek alapján nem Magyarország nettó haszonélvezői státusza a kérdéses, hanem ennek mértéke, és az, hogy lehetnek-e egyes, magától értetődően nettó befizető státuszú tagországok valójában az európai uniós újraelosztás érdemi haszonélvezői.

