Néhány magyar fürdő kizárta az oltatlanokat: örülnek neki a vendégek

Pozitív tapasztalatai vannak azoknak a fürdő és hotel üzemeltetőknek, akik újra kötelezővé tették a védettségi igazolványt a vendégeik számára. Csak rövid időre vagy egyáltalán nem esett vissza forgalmuk. Sőt, a vendégek a döntés miatt nagyobb biztonságban érzik magukat járványügyi szempontból. A koronavírus 4. hulláma persze abban az értelemben azért rajta hagyta a kéznyomát a szolgáltatókon, hogy nehéz megmondani, milyen évet zártak volna, ha nem emelkedik újra az esetek száma. Mindenesetre az általunk megkérdezett önkormányzati és magáncég is veszteséggel zárja 2021-et.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Érdemi visszaesést nem okozott a vendégforgalomban a védettségi igazolvány kötelezővé tétele

- közölte Sívó Roland, az AquaWorld Resort létesítményigazgatója. November 5-e óta kötelező mind a szálloda, mind a fürdő vendégei számára, hogy igazolják a koronavírussal szembeni védettségüket. Ez az előírás bevezetése utáni második héten okozott néhány százalékos vendégszámcsökkenést, de utána újra fokozatosan emelkedett a látogatók és a hotelvendégek száma. Novemberben a szállodai részben sikeres hónapot zártak, közel 63 százalékos kihasználtsággal, sok vendégük volt Romániából is. A fürdőben viszont érezhető volt a visszaesés, amely véleményük szerint már egyértelműen a romló járványügyi helyzettel magyarázható.

A védettségi igazolvány kötelezővé tételét a vendégek részéről senki sem kritizálta, sőt, e-mailben inkább pozitív jelzések érkeztek az AquaWorld döntésével kapcsolatban.

„Az omikron vírusvariánsnak nincs hatása, de az ausztriai zárlat miatt biztos, hogy veszítettünk vendégéjszakákat. Az év végi hotelszoba értékesítéseink is lelassultak” – sorolta az év végi üzleti tapasztalataikat Sívó Roland. Jelen állás szerint a karácsonyi és a szilveszteri időszak 50 százalékos telítettségen áll, az ünnepek közötti időszak pedig 75 százalékon. Nehéz megjósolni, hogy mi fog történni, az is lehet, hogy az utolsó pillanatban megindul a foglalási kedv és telítődik a szálloda az ünnepekre, de a stagnálásnak is van esélye. Mintha kivárnának a turisták.

Pedig a vendégeinket megkíméljük attól, hogy maszkot kelljen viselniük, ez nálunk a személyzet számára kötelező mindenhol. Természetesen mindenhol maradtak a kézi fertőtlenítőszerek, a recepciónál pedig a plexiüvegek

– jellemezte járványügyi óvintézkedéseiket Sívó Roland.

A vendégek örülnek a védettséginek

Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója a Portfolio megkeresésére úgy nyilatkozott, hogy idén november 20-án vezették be ismételten, hogy vendégeik kizárólag védettségi igazolvánnyal vagy oltási igazolással és személyazonosításra alkalmas dokumentummal tudják meglátogatni a fürdőiket. Ezt megelőzően már hetekkel korábban bevezettük a közösségi terekben – a pénztáraknál, az öltöző területén, a folyosókon – a maszk használatát is vendégeink részére. Természetesen valamennyi munkavállalónknak kötelező a maszkviselés a fürdő teljes területén..

A vendégek elfogadták ezt a feltételt, de nagyon sok visszajelzést kaptunk arra vonatkozóan, hogy szorgalmazzák, hogy a fürdőkbe kizárólag oltott személyek jöhessenek be, így ennek november 20-i bevezetése nem okozott komolyabb fennakadást

– ecsetelte a döntés hátterét Szűts Ildikó.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója a látogatottságot illetően azt mondta, hogy a történelmi műemlékfürdőiket jelentős részben most is a külföldi turisták keresik fel. Nagy részük rendelkezik védettségi igazolással, így mind a Széchenyi-, mind a Szent Gellért-, mind pedig a Rudas fürdőkben a vendégforgalom folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. Kiemelte:

Vannak napok, amikor már a 2019-es vendégforgalmat meghaladó belépési adatokat láthatunk.

A főleg magyarok által látogatott fürdők tekintetében tapasztalunk kisebb mértékű vendégforgalom visszaesést, de ez is fürdőként változó. Azt tapasztaltuk, hogy nem a védettségi igazolvány hiánya, hanem inkább a november vége óta tapasztalható magas koronavírus járvány esetszámok miatt óvatosabbak a hazai látogatók” – magyarázta tapasztalataikat Szűts Ildikó.

Az állami, Nemzeti Sportközpontok fürdőiben nem kérnek védettségi igazolványt, de a kormány döntésének megfelelően ezekben az uszodákban is kötelező a vendégek számára a maszk használata a pénztáraknál, az öltöző területén és a folyosókon.

Kevesebb a turista, de ők felkeresik a fürdőket

A Budapestre látogató turisták továbbra is kiemelt programjuknak tekintik a történelmi fürdők felkeresését. Az omikron variáns hírének megjelenése nem jelentett a budapesti fürdőikben forgalmi változást. „A fürdőinkben – már a május végi nyitás óta – továbbra is kiemelt higiéniás intézkedések vannak életben. A legfontosabb higiéniai előírások egyike, hogy a fürdők területén kötelező a papucs használata, ennek meglétét kollégáink már a bejáratnál ellenőrzik. Piktogramokkal hívjuk fel a vendégek figyelmét, hogy a közösségi terekben tartsák be a 1,5 méteres távolságot.

A szaunában az egyidejű befogadóképességet korlátoztuk, a 1,5 méteres távolságtartáshoz lett hozzáigazítva a beengedhető létszám

– sorolta a járvánnyal kapcsolatos intézkedéseiket a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója.

A Fővárosi Önkormányzat cége által üzemeltetett fürdőkben egyébként a takarítási, fertőtlenítési protokoll már 2020 márciusa óta, illetve a fürdők újra nyitását követően is a legmagasabb szinten van. Szűts Ildikó azt is megjegyezte, hogy véleményük szerint a járványügyi helyzet megfékezésének fontos lépése volt a főváros részéről a védettségi igazolvány használatának kötelező előírása a fürdőknél. A decemberi forgalmuk is bíztató képet mutat, reményeik szerint a két ünnep közötti és január elejei forgalmuk kimagasló lesz, elérve a 2019. év végi, 2020. év eleji rekordforgalmat.

Komoly üzleti hullámvasút jellemző

Az AquaWorld Resort-nál az első 5 hónap kényszerű zárlata után főleg az augusztus volt az erős, ahol 80 százalékkal üzemeltek a főszezonban. A szeptember-október intenzív volt a rendezvények és a konferenciaturizmus szempontjából. Az üzletnek ez a lába novemberben lassult le, akkor már elindultak a rendezvénylemondások, ez folytatódott decemberben is. Az egyéni foglalások terén pedig nagy a bizonytalanság, lelassultak az értékesítési folyamatok.

Az AquaWorld üzleti hullámvasútjára jellemző, hogy a 2019-es 7 milliárd forintos bevételhez képest 2021-ben – az első 5 hónap teljes zárva tartása mellett is – 4 milliárd forint körüli bevétellel kalkulálhatnak majd. A 2022-es üzleti év tervezése azonban nagyon bizonytalan. „Egyrészt nem tudjuk, hogy a koronavírus-járvány hogyan befolyásolja majd a turisták, főleg a külföldiek utazási lehetőségeit, másrészt 2-3 szorosára emelkedtek az energiaárak, nagyon megdrágultak az élelmiszer alapanyagok és drágul a munkaerő is.

Robbanásszerűen szaladnak el a költségeink

– magyarázta Sívó Roland. Ebben a helyzetben pedig nem tehetnek mást, mint megemelik az áraikat. Ez például az AquaWorld fürdőrészlegében 2022-re 10-15 százalékos belépő-áremelkedéssel járhat.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. az idei több hónapos kényszerbezárás és a koronavírus járvány elhúzódó hatása miatt még mindig 2 milliárd forint körüli veszteséggel fogja zárni 2021-et. A bíztató vendégforgalmi adatok miatt ugyanakkor jövőre már újra nyereséges üzleti évet várnak.

Címlapkép: MTI/Kovács Tamás